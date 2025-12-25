ETV Bharat / bharat

ఒడిశాలో ఎన్​కౌంటర్​- ఐదుగురు మావోయిస్టులు మృతి

ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్న భద్రతా దళాలు- ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టుల కోసం బలగాల గాలింపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 12:43 PM IST

Encounter In Odisha : ఒడిశాలో మావోయిస్టులు, భద్రతా దళాలకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. కందమూల్​ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్​కౌంటర్​లో ఐదుగురు మావోయిస్టులు మరణించారు. ఆ ఘటనాస్థలిలో ఆయుధాలను భద్రతా దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టుల కోసం బలగాల గాలింపు కొనసాగుతోంది.

మృతి చెందిన వారిలో ఓ మహిళా మావోయిస్టు ఉన్నారు. ఘటనా స్థలంలో ఒక రివాల్వర్​, పాయింట్​ 303 రైఫిల్, ఒక వాకీ-టాకీ సెట్​ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గుమ్మా అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు ఉన్నట్టు సమాచారం అందడంతో పోలీసులు కూంబింగ్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఓ చోట మావోయిస్టులు ఎదురుపడగా పరస్పరం కాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

