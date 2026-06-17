భర్త మరణించినా భరణం బకాయిలు ఇవ్వాల్సిందే : హైకోర్టు తీర్పు
భర్త మరణాంతరం మనోవర్తి మొత్తాన్ని పెంచడం కుదరదు- బాంబే హైకోర్టు
Published : June 17, 2026 at 6:09 PM IST
Bombay HC On Maintenance : మాజీ భర్త మరణించినప్పటికీ, అతడి ఆస్తి నుంచి మనోవర్తి బకాయిలను భార్య వసూలు చేసుకోవచ్చని బాంబే హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే ఆ మనోవర్తి మొత్తాన్ని పెంచమని డిమాండ్ చేయలేరని తేల్చిచెప్పింది. ఒకవేళ ఇందుకు అనుమతి ఇస్తే, అప్పుడు 'కోర్టుల్లోకి కేసుల వరదకు దారితీస్తుంది' అని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. మనోవర్తి మొత్తంతో న్యాయమైన పెంపును నిర్ణయించాలంటే, న్యాయస్థానం తప్పనిసరిగా భార్య అవసరాలను, భర్త వాస్తవ ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని సమతుల్యం చేయాలి అని హైకోర్టు పేర్కొంది. కానీ భర్త మరణించినప్పుడు ఇలా చేయడం కుదరదని మే నెలలో జస్టిస్ భారతి డాంగ్రే, జస్టిస్ మంజుషా దేశ్పాండేలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ పేర్కొంది. నరేన్ గోరెగావ్కర్ అనే వ్యక్తి భార్య అయిన 62 ఏళ్ల వర్ష (ప్రస్తుతం వితంతువు), ఒక ఫ్యామిలీ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వును సవాలు చేస్తూ దాఖలు చేసిన అప్పీల్పై ఈ బెంచ్ విచారణ జరిపింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
పిటిషన్లోని వివరాల ప్రకారం, నరేన్ గోరెగావ్కర్, వర్షలకు 1974లో వివాహం జరగగా, వారు 1977లో విడిపోయారు. వారికి పిల్లలు లేరు. కాగా నరేన్ 1980లో విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. దీనితో కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేస్తూ, వర్షకు నెలకు రూ.6వేలు చొప్పున మనోవర్తి చెల్లించాలని నరేన్ను ఆదేశించింది. ఇదిలా సాగుతుండగా 2012 మార్చిలో నరేన్ మరణించాడు. దీనితో వర్ష ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించారు. పేరుకుపోయిన మనోవర్తి బకాయిని ఇప్పించాలని, అలాగే పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, వైద్య ఖర్చులకు అనుగుణంగా మనోవర్తి మొత్తాన్ని పెంచాలని ఆమె కోరారు. అయితే 2023 ఫిబ్రవరిలో ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆమెకు నరేన్ ఆస్తి నుంచి బకాయిలు వసూలు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ మనోవర్తి మొత్తాన్ని పెంచాలన్న ఆమె అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
నరేన్ గోరెగావ్కర్ చట్టపరమైన వారసుల తరఫున హాజరైన న్యాయవాది ప్రదీప్ చవాన్, 'మనోవర్తి బకాయిలను అతడి ఆస్తి నుంచి వసూలు చేసుకోవచ్చని, అయితే సదరు మహిళ ఆ మొత్తాన్ని పెంచమని కోరలేరు' అని వాదించారు.
"భర్త లేదా భార్య చనిపోతే, వారిద్దరి మధ్య నడిచే విడాకులు లేదా ఇతర కేసులు అక్కడితో రద్దయిపోతాయి. కానీ కోర్టు ఇది వరకే ఖరారు చేసిన మనోవర్తి బకాయిలు మాత్రం రద్దు కావు. ఆ పాత బకాయిలను వసూలు చేయడానికి ఆ భర్త ఆస్తి లేదా అతని వారసులు చట్టబద్ధంగా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. భర్త మరణం అనేది మనోవర్తి తీర్పుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు" అని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. "ఒకవేళ మనోవర్తి మొత్తాన్ని పెంచడానికి అనుమతి ఇస్తే, అది అసంబద్ధతకు, అనిశ్చితికి దారితీస్తుంది. పైగా కోర్టుల్లోకి కేసుల వరద పారుతుంది. చట్టపరమైన వారసుల చేతుల్లో ఉన్న ఆస్తి ఊహాజనిత వృద్ధి ఆధారంగా మనోవర్తిని పెంచడం సరికాదు. ఎందుకంటే ఆ ఆస్తి పెరుగుదలలో సదరు వారసుల కష్టార్జితం ఉంటే, మనోవర్తి పెంచడం వల్ల వారికి అన్యాయం జరుగుతుంది. ఆ ఆస్తి పెరగడానికి ఏమాత్రం బాధ్యత వహించని మాజీ భార్యకు, ఆ ఆస్తిలో కొత్తగా ఒక వాటాను సృష్టించినట్లు అవుతుంది" అని బెంచ్ పేర్కొంది. "ఒక వేళ ఆమె భర్త బతికున్న కాలంలోనే డబ్బును లేదా ఆస్తిని సంపాదించి ఉంటే, అప్పుడు ఆమె కచ్చితంగా అందులో వాటాను క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అర్హురాలై ఉండేది. కానీ చట్టపరమైన వారసులు తమ సొంత కష్టంతో సంపాదించుకున్న దానిని ఆమెకు ఇవ్వాల్సిన లేదా పంచాల్సిన అవసరం లేదు" అని స్పష్టం చేస్తూ బాంబే హైకోర్టు ఆమె అప్పీల్ను కొట్టివేసింది.
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