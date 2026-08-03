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మహిళా రెజ్లర్ల లైంగిక వేధింపుల కేసులో బ్రిజ్‌భూషణ్‌కు ఊరట- నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ కోర్టు తీర్పు

బ్రిజ్‌భూషణ్ శరణ్‌సింగ్‌, సహ నిందితుడు వినోద్‌ తోమర్‌ను నిర్దోషులుగా ప్రకటించిన దిల్లీ కోర్టు

Delhi HC On Brij Bhushan Case
Former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 12:53 PM IST

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Delhi HC On Brij Bhushan Case : మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారనే కేసులో భారత రెజ్లింగ్ సమాఖ్య మాజీ అధ్యక్షుడు, బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌కు దిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన బ్రిజ్ భూషణ్‌తో పాటు సహ నిందితుడిగా ఉన్న డబ్ల్యూఎఫ్​ఐ మాజీ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ వినోద్ తోమర్‌ను కూడా నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తూ అదనపు చీఫ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అశ్విని పన్వార్ తీర్పు వెలువరించారు. 2016 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో బ్రిజ్ భూషన్ తమను లైంగికంగా వేధించాడని ఆరుగురు మహిళా రెజ్లర్లు 2023లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వినేశ్ ఫొగాట్‌, సాక్షి మాలిక్, బజరంగ్ పునియా వంటి అగ్రశ్రేణి ఒలింపిక్ రెజ్లర్లు దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. అప్పట్లో దిల్లీ పోలీసులు ఆయనపై ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేశారు. దర్యాప్తును వేగవంతం చేసిన పోలీసులు 2023 జూన్ 15న 1,500 పేజీల ఛార్జ్‌షీట్‌ను కోర్టులో దాఖలు చేశారు. అత్యంత సున్నితమైన ఈ కేసు విచారణను న్యాయస్థానం రహస్యంగా ఇన్-కెమెరాలో నిర్వహించింది. ప్రాసిక్యూషన్, డిఫెన్స్ తరఫు న్యాయవాదుల వాదనలు పూర్తిగా విన్న తర్వాత, సాక్ష్యాధారాల లేమి కారణంగా నిందితులపై ఉన్న అన్ని అభియోగాలను కొట్టివేస్తూ వారిని నిర్దోషులుగా విడుదల చేసింది.

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BRIJ BHUSHAN ACQUITTED
DELHI HC ON BRIJ BHUSHAN CASE
DELHI HC ON BRIJ BHUSHAN CASE

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