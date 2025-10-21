కొడుకు భార్యతో మాజీ డీజీపీ ఎఫైర్? బాధలో యువకుడు ఆత్మహత్య! సహకరించిన తల్లి, చెల్లి!
నిందితులు మాజీ మంత్రి, మాజీ డీజీపీ- కేసులో ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్టులు
Published : October 21, 2025 at 3:55 PM IST
Punjab Ex DGP Son Death Case : పంజాబ్లో మాజీ డీజీపీ మహమ్మద్ ముస్తాఫా కుమారుడు అఖిల్ మృతి ఘటన సంచలనం సృష్టిస్తోంది. తొలుత అనుమానాస్పద మృతిగా భావించగా ప్రస్తుతం హత్య కేసు వైపు కీలక మలుపు తిరిగింది. కన్న తండ్రి తనను ఏమార్చి తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడనే బాధతో అతను బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ కేసులో ట్విస్టులు మీద ట్విస్టులు వెలుగుచూస్తుండడం గమనార్హం.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
మరణించిన వ్యక్తి పేరు అఖిల్ (33). అతని తండ్రి పంజాబ్కు చెందిన మాజీ డీజీపీ మహ్మద్ ముస్తఫా. అతని తల్లి పంజాబ్ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు రజియా సుల్తానా. ఆమె గతంలో రాష్ట్ర మంత్రిగానూ పనిచేశారు. అయితే కొద్ది రోజుల క్రితం అఖిల్ పంచకులలోని తన నివాసంలో అపస్మారక స్థితిలో కనిపించారు. దీనితో అతనిని కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆయన మరణించారని వైద్యులు తెలిపారు. మాదక ద్రవ్యాలను అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్లనే అఖిల్ మరణించాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే ఇది పథకం ప్రకారం జరిగిన హత్య అని ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే పోలీసులు జరిగిన దర్యాప్తులో పలు దిగ్భ్రాంతికరమైమ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
అఖిల్ తండ్రి మహ్మద్ ముస్తఫాకు, అఖిల్ భార్యకు మధ్య అక్రమ సంబంధం ఉన్నట్లు కొన్ని వీడియో ఆధారాలు లభించాయి. స్వయంగా అఖిల్, అతని స్నేహితుడు రికార్డు చేసిన ఆ వీడియోల్లో పలు దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు ఉండడం గమనార్హం.
ఆ వీడియోల్లో ఏముంది?
ఆగస్టులో రికార్డు చేసినట్లు భావిస్తున్న ఓ వీడియోలో, అఖిల్ తన తండ్రి, భార్యల మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి పలు విషయాలు చెప్పాడు.
"నా భార్యకు, నాన్నతో సంబంధం ఉందని తెలుసుకున్నాను. ఇది నా మనస్సును గాయపరిచింది. నేను చాలా ఒత్తిడికి గురవుతున్నాను. నాకు ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు. నా తల్లి, సోదరి కూడా ఈ కుట్రలో భాగంగా ఉన్నారు. నా వివాహానికి ముందే నా భార్య గురించి నా తండ్రికి తెలుసు. వారి మధ్య అప్పటికే సంబంధం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే, వివాహం తరువాత మొదటి రోజు ఆమె నన్ను కనీసం తాకనివ్వలేదు. ఆమె నన్ను వివాహం చేసుకోలేదు. నా తండ్రిని వివాహం చేసుకున్నట్లు ప్రవర్తిస్తోంది. దీని గురించి ఇంట్లో అడిగితే నీవు భ్రమలో ఉన్నావని అన్నారు. నాకు పిచ్చి పట్టిందని చెప్పారు. అలాంటప్పుడు నన్ను మానసిక వైద్యుల దగ్గరకు పంపించాలి కదా. కానీ వారు అలా చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను మానసికంగా బాగానే ఉన్నారు.
ఇక్కడ అసలు విషయం ఏమిటంటే, తమపై ఆరోపణలు చేస్తే నన్ను అత్యాచారం, హత్య కేసులో ఇరికిస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే నా డబ్బు లాక్కున్నారు. నాపై పిచ్చివాడు అనే ముద్ర వేసి, తమ ఇంటి పరువును కాపాడుకోవడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అక్కడితో ఆగకుండా, తండ్రీ కోడళ్ల మధ్య ఉన్న అక్రమ సంబంధం గురించి నిలదీసినందుకు నా కుటుంబ సభ్యులు నన్ను చంపడం కోసం ప్రణాళిక వేస్తున్నారు. దీని వల్ల నాకు ఎంతో భయం వేస్తోంది. దయచేసి ఎవరైనా నాకు సాయం చేయండి. నన్ను రక్షించండి. ఇంకో భయంకరమైన విషయం ఏమిటంటే, నా కూతురు నిజంగా నాకే పుట్టిందా? లేదా? అనేది కూడా డౌట్గా ఉంది" అని అన్నారు.
పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు?
డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సృష్టి గుప్తా మాట్లాడుతూ, "అఖిల్ మరణం వెనుక అతని కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారని ఫిర్యాదు అందింది. అఖిల్ అక్తర్ సోషల్ మీడియా పోస్టులు, వీడియోలు, కొన్ని చిత్రాలు ఆధారంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశాం. అఖిల్ కుటుంబానికి సీనియర్ పోలీసు అధికారి షంసుద్దీన్ సన్నిహిత మిత్రుడు (ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్). అతనే అక్తర్ మరణంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఇవ్వడం గమనార్హం.
కాగా, మృతుడి తల్లి పంజాబ్లోని మలేర్కోట్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే రజియా సుల్తానా. ఆమె 2017-22 వరకు కాంగ్రెస్ సర్కార్లో క్యాబినెట్ మంత్రిగా పనిచేశారు. కానీ 2022 రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఆమె ఓడిపోయారు.
