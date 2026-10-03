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SIR పరిశీలనకు సుప్రీం, హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తులతో స్వతంత్ర కమిటీ ఏర్పాటు

ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన స్వతంత్ర కమిటీ ఏర్పాటు- నేతృత్వం వహించనున్న సుప్రీం కోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మదన్ బి. లోకూర్- దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు ఏర్పాట్లు

Ex SC HC Judges On SIR
(ఎడమ నుంచి) సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, CEC జ్ఞానేశ్​ కుమార్, వివేక్ జోషి (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 11:04 AM IST

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Ex SC HC Judges On SIR : ఎన్నికల కమిషన్​(ఈసీ) చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​)పై సర్వత్రా ఆందోళనలు వ్యక్తమౌతున్న తరుణంలో మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియను పరిశీలించేందుకు సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తులతో కూడిన ప్రత్యేక కమిటీని లాయర్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ (ఎల్​ఏఎఫ్​సీ) ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారు. ఈ కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మదన్ బి. లోకూర్ నేతృత్వం వహించనున్నారు.

SIR ప్రక్రియ రాజ్యాంగానికి, సంబంధిత చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉందా అనే అంశాన్నిఈ కమిషన్ పరిశీలించనుంది. అంతేకాదు ఓటర్ల జాబితా సవరణకు అనుసరించిన విధానం ఎలా ఉంది? దాని వల్ల అర్హులైన ఓటర్లపై ఎలాంటి ప్రభావం పడింది? అనే అంశాలను పరిశీలించనుంది. ముఖ్యంగా అర్హత ఉన్న పౌరుల పేర్లు ఓటర్ల జాబితాలో కొనసాగాయా లేదా, అర్హత లేని పేర్లను సరైన విధానంలో తొలగించారా అనే విషయాలను పరిశీలించనుంది. ఎస్ఐఆర్​ అమలు చేసిన విధానం, దాని చట్టపరమైన ఆధారం, అర్హులైన ఓటర్లపై పడిన ప్రభావం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించనుంది.

ఈ కమిటీ దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించనుంది. ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ కారణంగా ప్రభావితమైన పౌరులు, పౌర సమాజ సంస్థలు, నిపుణుల అభిప్రాయాలు, వాంగ్మూలాలను సేకరించనుంది. కపిల్ సిబల్, ప్రశాంత్ భూషణ్, చందర్ ఉదయ్ సింగ్, ప్రశాంతో చంద్ర సేన్, రాజు రామచంద్రన్, రెబెక్కా మామెన్ జాన్, వారిషా ఫరాసత్, గ్రోవర్‌ వంటి ప్రముఖ న్యాయ నిపుణులు ఈ కమిషన్​కు వ్యూహాత్మక న్యాయ సలహాలు అందించనున్నారు.

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EC SIR ROW
EC SIR CONTROVERSY
EX SC HC JUDGES ON SIR

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