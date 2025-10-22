ETV Bharat / bharat

'డ్రగ్స్​కు బానిసై భార్యపై వేధింపులు, ఇంటికి నిప్పు'- మాజీ డీజీపీ కొడుకు మృతి కేసులో ట్విస్ట్!

న్యాయవాది మృతిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు- స్పందించిన మాజీ డీజీపీ

Punjab Ex DGP Son Death Case
Punjab Ex DGP Son Death Case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 11:45 AM IST

3 Min Read
Punjab Ex DGP Son Death Case : పంజాబ్‌లో మాజీ డీజీపీ మహమ్మద్‌ ముస్తఫా కుమారుడు, న్యాయవాది అకీల్​ అఖ్తర్‌ మృతి కేసు మరో మలుపు తిరిగింది! తన భార్యతో తండ్రికి సన్నిహిత సంబంధం ఉందంటూ మరణానికి ముందు అకీల్​ చేసిన సంచలన ఆరోపణలను మహమ్మత్ ముస్తఫా తోసిపుచ్చారు. తనతోపాటు భార్య మాజీ మంత్రి రజియా సుల్తానాపై హత్య కేసు నమోదైన నేపథ్యంలో ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు.

నిజమైన దర్యాప్తు ఇప్పుడే!
రాబోయే రోజుల్లో అసలు నిజం బయటపడుతుందని మహమ్మద్‌ ముస్తఫా అన్నారు. ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయడం అంటే నేరం నిరూపితమైనట్లు కాదని తెలిపారు. ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసిన తర్వాత నిజమైన దర్యాప్తు ఇప్పుడే ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. మరికొన్ని రోజుల్లో నిజనిజాలు తెలుస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎఫ్​ఆఐర్ నమోదవ్వడం వెనుక మురికి రాజకీయాలతోపాటు చౌకబారు ఆలోచనలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు.

వారు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి!
నిరాధార ఆరోపణల ఆధారంగా ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసిన వారు కూడా చట్టాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని వ్యాఖ్యానించారు. తన కుమారుడు దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా మాదకద్రవ్యాల బానిస అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, అధిక మోతాదులో బుప్రెనార్ఫిన్ ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అకీల్ మరణించినట్లు తేలిందని అన్నారు.

18 సంవత్సరాలుగా చికిత్స
దెహ్రాదూన్‌లోని వెల్హామ్ బాలుర పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతున్నప్పటి నుంచి మాదకద్రవ్యాలకు బానిసయ్యాడని, చండీగఢ్‌లోని అనేక పాఠశాలల నుండి బహిష్కరణకు గురయ్యాడని పేర్కొన్నారు. 2007 నుంటి 18 సంవత్సరాలుగా అకీల్ వ్యసనానికి చికిత్స అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆస్పత్రి నుంచి మధ్యలో తిరిగి వచ్చేసేవాడని, సైకోసిస్ కారణంగా ఏదో ఊహించుకోవడం ప్రారంభించాడని చెప్పారు.

ఓసారి ఇంటికి నిప్పు!
మాదకద్రవ్యాల కోసం డబ్బు కావాలని, తన భార్య, తల్లిని వేధించాడని, ఒకసారి మా ఇంటికి నిప్పంటించాడని ఆరోపించారు. దీంతో పంచకుల వద్ద మేం అనేకసార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని, కానీ తమ రక్త సంబంధీకుడని భావించి ఉపసంహరించుకుంటామని చెప్పారు. తన కుటుంబం అఖిల్ వ్యసనాన్ని తగ్గించడానికి చాలా కాలంగా కష్టపడుతోందని చెప్పారు.

దర్యాప్తునకు సిద్ధంగా!
"మేం ఇంటి విషయాలను నాలుగు గోడల్లోనే పరిమితం చేయడానికి ప్రయత్నించాం. కానీ ఎంతకాలం? అతడి చర్యల కారణంగా ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నాము. అక్కడ అతడి భార్య వారి ఇద్దరు పిల్లలతో నివసిస్తుంది. నా మనవడు (అకీల్​ కుమారుడు) తన తల్లిని నా కొడుకు ఎలా హింసించాడో చూసి నిరాశకు గురయ్యాడు. నా కోడలి ఏమి అనుభవించిందో తెలియదు" అని ముస్తఫా అన్నారు. ఏదేమైనా తామంతా దర్యాప్తునకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.

పెడ్లర్లు ICE డ్రగ్ ఇచ్చారు!
"నా కొడుకు నా భద్రతా బృందంపై, గన్‌మెన్‌పై కూడా దాడి చేశాడు. దీంతో వారు పని నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఒకసారి చండీగఢ్‌లో పోలీసులపై కూడా దాడి చేశాడు. నా కొడుకు సైకోట్రోపిక్ డ్రగ్స్‌కు బానిసయ్యాడు. తర్వాత సాఫ్ట్ డ్రగ్స్‌కు కూడా మారాడు. కొంతకాలం క్రితం, కొందరు పెడ్లర్లు ICE డ్రగ్ ఇచ్చారు. అయితే వీడియోను ఎప్పుడు రికార్డ్ చేశాడో కూడా గుర్తులేదేమో. కొన్ని గంటల తర్వాత తన మాటలను ఎప్పుడూ ఉపసంహరించుకునేవాడు" అని చెప్పారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
అక్టోబరు 16న పంచకులలోని తన ఇంట్లో విగతజీవిగా అకీల్ కనిపించాడు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన కుటుంబసభ్యులు తాము తలుపు తెరిచేటప్పటికే చనిపోయి ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఆ మరుసటి రోజు మృతుడి కుటుంబానికి సన్నిహితుడైన షంషుద్దీన్‌ ఇది హత్యగా అనుమానం ఉన్నట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతోపాటు ఆగస్టు 27న అఖిల్‌ రికార్డు చేసిన వీడియో బయటకు రావడంతో కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది.

'నా భార్యకు నాన్నతో సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. ఈ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచీ నేను మానసికంగా కుంగిపోయా. నన్ను పిచ్చోడిని చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తప్పుడు కేసులో ఇరికించాలని లేదా చంపాలని చూస్తున్నారు. నా జీవితం ప్రమాదంలో ఉంది' అని వీడియోలో అకీల్‌ ఆరోపించారు. దీంతో సోషల్‌ మీడియా పోస్టుల ఆధారంగా అతడి కుటుంబసభ్యులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు పోలీసులు.

