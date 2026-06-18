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మాజీ ప్రధాని కుమారుడికి రూ.7.8 కోట్ల సైబర్ షాక్- వాట్సాప్ ఫొటోతోనే భారీ మోసం

మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడి పేరుతో నకిలీ వాట్సాప్ ఖాతా సృష్టించిన కేటుగాళ్లు- కంపెనీ ఉద్యోగిని నమ్మబలికి నాలుగు విడతల్లో రూ.7.8 కోట్లు బదిలీ చేయించిన మోసగాళ్లు- కూతురు అప్రమత్తం కావడంతో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

Ex Former PM Son Cyber Scam
Naresh Gujral (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 10:13 PM IST

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Ex Former PM Son Cyber Scam : సైబర్ నేరగాళ్లు ఎంత తెలివిగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారో మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది. మాజీ ప్రధాని ఇందర్ కుమార్ గుజ్రాల్ కుమారుడు, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు నరేశ్ గుజ్రాల్ రూ.7.8 కోట్ల భారీ సైబర్ మోసానికి గురయ్యారు. వాట్సాప్‌లో ఆయన ఫొటోను ఉపయోగించి నకిలీ ఖాతా సృష్టించిన కేటుగాళ్లు, ఆయన కంపెనీకి చెందిన ఉద్యోగిని నమ్మించి కోట్ల రూపాయలు తమ ఖాతాలకు బదిలీ చేయించుకున్నారు. ఈ ఘటన దేశ రాజధాని దిల్లీలో చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

నరేశ్ గుజ్రాల్ దేశ మాజీ ప్రధాని ఇందర్ కుమార్ గుజ్రాల్ కుమారుడు. ఇందర్ కుమార్ గుజ్రాల్ 1997 నుంచి 1998 వరకు భారతదేశ 12వ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం 78 ఏళ్ల వయసున్న నరేశ్ గుజ్రాల్ ఈ ఘటనపై ఢిల్లీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై మంగళవారం ఈ-ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఈ మోసం జూన్ 12 నుంచి జూన్ 16 మధ్య జరిగింది. సైబర్ నేరగాళ్లు నరేశ్ గుజ్రాల్ ప్రొఫైల్ ఫొటోను ఉపయోగించి ఒక ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్‌లో నకిలీ ఖాతా సృష్టించారు. ఆ తర్వాత ఆయన కంపెనీలో ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసే ఉద్యోగిని సంప్రదించారు. తామే నరేశ్ గుజ్రాల్ అని నమ్మిస్తూ కొన్ని అత్యవసర వ్యాపార అవసరాల కోసం వెంటనే డబ్బు బదిలీ చేయాలని సందేశాలు పంపారు.

ఆ ఉద్యోగికి కంపెనీ తరఫున నిధులను బదిలీ చేసే అధికారం ఉండటంతో, వచ్చిన సందేశాలు నిజమని భావించాడు. ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆర్‌టీజీఎస్ (RTGS) ద్వారా డబ్బు పంపించాడు. నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో నాలుగు విడతలుగా మొత్తం రూ.7.8 కోట్లు బదిలీ చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ భారీ లావాదేవీలు జూన్ 16న నరేశ్ గుజ్రాల్ కుమార్తె దృష్టికి వచ్చాయి. ఉద్యోగి డబ్బు బదిలీల విషయాన్ని ఆమెతో ప్రస్తావించడంతో అనుమానం వ్యక్తమైంది. వెంటనే ఆమె తన తండ్రిని సంప్రదించి ఈ విషయంపై ఆరా తీశారు. అప్పుడు నరేశ్ గుజ్రాల్ తాను ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని, ఈ లావాదేవీల గురించి తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని స్పష్టం చేశారు.

దీంతో కుటుంబ సభ్యులు, కంపెనీ సిబ్బంది తాము మోసపోయిన విషయాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న దిల్లీ పోలీసులు వేగంగా స్పందించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిధులు ఏ ఖాతాలకు వెళ్లాయో గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. దర్యాప్తులో భాగంగా మోసపూరిత లావాదేవీలకు సంబంధించిన అనేక బ్యాంకు ఖాతాలను పోలీసులు గుర్తించారు. తక్షణ చర్యలు తీసుకుని ఆ ఖాతాలపై లియన్ విధించారు. దీంతో మోసపోయిన మొత్తంలో దాదాపు రూ.4 కోట్లు, అంటే సుమారు 70 శాతం నిధులను ఫ్రీజ్ చేయగలిగారు. సైబర్ మోసాల కేసుల్లో డబ్బు వెంటనే ఇతర ఖాతాలకు లేదా క్రిప్టోకరెన్సీ వంటి మార్గాల ద్వారా మళ్లించే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ చర్యను అధికారులు కీలక విజయంగా భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం పోలీసులు డబ్బు ప్రయాణించిన మార్గాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ నిధుల తుది లబ్ధిదారులు ఎవరు? నకిలీ ఖాతా ఎక్కడి నుంచి నిర్వహించారు? ఇందులో మరెవరి ప్రమేయం ఉంది? అనే అంశాలపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రధాన నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ కేసులో నరేశ్ గుజ్రాల్ తరఫున ప్రముఖ న్యాయ సంస్థ కరణ్‌జావాలా అండ్ కంపెనీ వ్యవహరిస్తోంది. న్యాయపరమైన చర్యలతో పాటు మిగిలిన డబ్బును తిరిగి పొందేందుకు అవసరమైన ప్రక్రియలు చేపడుతున్నట్లు సమాచారం.

ఇటీవల కాలంలో వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఈ-మెయిల్ వంటి డిజిటల్ వేదికలను ఉపయోగించి వ్యక్తుల పేర్లతో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించి మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కంపెనీల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించే ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్ నిపుణులు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు బదిలీ చేయాలని సందేశం వచ్చినప్పుడు కేవలం వాట్సాప్ మెసేజ్‌ను మాత్రమే నమ్మకూడదని సూచిస్తున్నారు.

సంబంధిత వ్యక్తిని నేరుగా ఫోన్‌లో సంప్రదించి నిర్ధరణ చేసుకున్న తర్వాతే ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించాలని చెబుతున్నారు. ప్రొఫైల్ ఫొటో లేదా పేరు చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. నరేశ్ గుజ్రాల్‌కు జరిగిన ఈ ఘటన సైబర్ నేరాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ మోసాల పద్ధతులు కూడా మారుతున్న నేపథ్యంలో వ్యక్తులు, సంస్థలు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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