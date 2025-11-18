ETV Bharat / bharat

కేరళ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే 'కేసీఆర్' పోటీ- ఈ KCR ఎవరో తెలుసా?

పంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో కేసీఆర్!- విజయం దక్కేనా?

KCR Contest in Panchayat Election
KCR Contest in Panchayat Election (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
KCR Contest in Panchayat Election : సాధారణంగా వార్డు మెంబర్, సర్పంచ్, తర్వాత ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా రాజకీయాల్లో పోటీ చేయాలని చూస్తారు. అంతకంతకు తమ స్థాయి, హోదా, పదవిని పెంచుకోవాలని ఆశపడతారు. రాజకీయాల్లో మెట్టు మెట్టు ఎక్కి ఉన్నత పీఠంపై కూర్చొవాలని ఆరాటపడతారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ మాత్రం అలా కాదు. ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వస్తున్నారు. గతంలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలెవరు ఈ కేసీఆర్? గతంలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఈ కేసీఆర్ చాలా స్పెషల్
రాజకీయాల్లోనైనా, ఇంకే వృత్తిలోనైనా కింది స్థాయి నుంచి పైకి ఎదగాలని కోరుకుంటారు. అయితే కేరళలోని పథనంతిట్ట కేసీఆర్​గా పేరొందిన కేసీ రాజగోపాలన్ గతంలో ఎమ్మెల్యే పనిచేసి, ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుడిగా పోటీ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. సౌమ్యుడిగా పేరున్న కేసీ రాజగోపాలన్​ను స్థానికులు ముద్దుగా కేసీఆర్ అని పిలుచుకుంటారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే కావడంతో ఆయన పోటీపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మెజువేలి గ్రామ పంచాయతీలోని ఎనిమిదో డివిజన్ నుంచి కేసీ రాజగోపాలన్ పంచాయతీ సభ్యుడిగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తాను విజయం సాధిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తూ ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నారు.

కేసీఆర్​ను చూసేందుకు ఎగబడుతున్న ప్రజలు
మాజీ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ మెజువేలి రోడ్డుపై ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తుండగా, ఆయన్ను చూసేందుకు స్థానికులు పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్నారు. 75 ఏళ్ల వయసులోనూ కేసీఆర్ ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నారు. వయసు అనేది కేవలం నెంబరు మాత్రమేనని అంటున్నారు. స్థానికులు, సీపీఎం పార్టీ తనకు అప్పగించిన లక్ష్యం కోసం తాను పనిచేస్తున్నానని చెబుతున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులను మంచి మెజారిటీతో గెలిపించడమే తన లక్ష్యమని అన్నారు. కాగా, స్థానికులందరూ అవివాహితుడైన కేసీఆర్​ను పంచాయతీ సభ్యుడిగా పోటీ చేయాలని అభ్యర్థించారు. దీంతో ఆయన స్థానిక ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు.

ఏడు పదుల వయసులో యువకుడిలా జోరు
ప్రజా సేవ, పార్టీలో కేసీఆర్ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఏడు పదుల వయసు దాటినా నవ యువకుడిలా కష్టపడుతున్నారు. మరోవైపు, మాజీ ఎమ్మెల్యే కేసీ రాజగోపాలన్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారనే వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీనిని యువత సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రచారంలో యువత స్పందన చూసి తాను గర్వపడుతున్నానని కేసీఆర్ అంటున్నారు. సీపీఎం పథనంతిట్ట జిల్లా కమిటీలో సభ్యుడైన కేసీఆర్​కు చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకు చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. దేశంలో ఏ సమస్య వచ్చినా దానికి పరిష్కారం కనుగొనడానికి కేసీఆర్ లాంటి సౌమ్యుడు ఉంటే సరిపోతుందని స్థానికులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

వీఎస్ అచ్యుతానందన్ అంటే అభిమానం
అలాగే కేసీఆర్ తన ప్రచార పోస్టర్లలో సీపీఎం దిగ్గజం, దివంగత వీఎస్ అచ్యుతానందన్ ఫొటోను ఉంచారు. అచ్యుతానందన్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలోనే కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. అప్పట్లో తనను వీఎస్ అచ్యుతానందన్ తన సొంత కొడుకులా చూసుకునేవారని కేసీఆర్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. వీఎస్​ను తలచుకుంటే తనకు కన్నీళ్లు ఆగవని చెప్పారు. ప్రతిపక్షాలు కూడా తాను గెలవాలని కోరుకుంటున్నాయని అన్నారు.

పాగా వేసేందుకు సీపీఎం సూపర్ స్కెచ్
మెజువేలి గ్రామ పంచాయతీలో మొత్తం 14 వార్డులు ఉన్నాయి. గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎల్డీఎఫ్ 6, యూడీఎఫ్ 7 వార్డులు గెలుచుకున్నాయి. ఈసారి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సీనియర్ నాయకుడు కేసీఆర్​ను పోటీకి దింపి ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకోవాలని సీపీఎం భావించింది. ఆ గ్రామ పంచాయతీలో మళ్లీ పునర్‌వైభవం సాధించాలని ప్లాన్ చేసింది.

పొలిటికల్ కెరీర్
కాగా, కేసీఆర్ రాజకీయ జీవితం 1979లో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలతో ప్రారంభమైంది. ఆ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ తొలిసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. మెజువేలి గ్రామ పంచాయతీ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 1988లో మెజువేలి పంచాయతీ అధ్యక్షుడయ్యారు. 2006లో జరిగిన కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అరణ్ముల నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు.

