'పాక్ క్రికెట్ జట్లే భారత్కు డ్రగ్స్ తరలించేవి'- హోంశాఖ మాజీ అధికారి సంచలన ఆరోపణలు
మాజీ హోం శాఖ అధికారి ఆర్వీఎస్ మణి సంచలన ఆరోపణలు- పాక్ క్రికెట్ జట్లు భారత్కు డ్రగ్స్ తరలించేవని వ్యాఖ్యలు- బాబ్ వూల్మర్ మరణంపైనా అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన మణి
Published : July 14, 2026 at 7:42 PM IST
RVS Mani On Pakistan Cricketers : పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చిన క్రికెట్ జట్లు, అధికారిక ప్రతినిధి బృందాలు భారత్కు డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాకు పాల్పడేవని కేంద్ర హోం శాఖ మాజీ అండర్ సెక్రటరీ ఆర్వీఎస్ మణి వెల్లడించారు. 2006 నుంచి 2010 వరకు కేంద్ర హోం శాఖలో పనిచేసిన ఆయన, పాకిస్థాన్ డ్రగ్స్ను భారత్లోకి పంపించడం ఆ దేశ ప్రభుత్వ అధికారిక విధానంలో భాగమేనని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలా భారత్లోకి మాదకద్రవ్యాల్ని పంపించేందుకు ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తుల్ని, క్రీడాకారుల్ని వాడుకునేవారని అన్నారు. ఒక వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆర్వీఎస్ మణి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్బంగా పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్లు షోయబ్ అక్తర్, మహ్మద్ ఆసిఫ్ పేర్లను ప్రస్తావించారు.
షోయబ్ అక్తర్, మహ్మద్ ఆసిఫ్ ఉదంతాన్ని ప్రస్తావించిన మణి
2006లో నిషేధిత అనాబాలిక్ స్టెరాయిడ్ నాండ్రోలోన్ వినియోగించినట్లు పరీక్షల్లో తేలడంతో షోయబ్ అక్తర్కు రెండేళ్లు, మహ్మద్ ఆసిఫ్కు ఏడాది నిషేధం విధించిన విషయాన్ని మణి గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలో ఇద్దరూ భారత్లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ముందు పాకిస్థాన్ జట్టులో ఉన్నారు. డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో ఇరువురూ స్వయంగా అంగీకరించడంతో పాకిస్థాన్ హైకమిషనర్ హడావుడిగా వారిని తిరిగి పంపించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదంతా డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ వ్యవహారాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు జరిగిన నాటకం అని ఆయన విమర్శించారు.