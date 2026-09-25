ECలు తలుచుకుంటే నిర్ణయాలను మార్చొచ్చు: 'ఈటీవీ భారత్'తో మాజీ సీఈసీ ఓపీ రావత్
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వ్యవహారంపై ఈటీవీ భారత్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన మాజీ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఓపీ రావత్ - ఇద్దరు ఈసీలకు ఆ అధికారం ఉందని వ్యాఖ్య
Published : September 25, 2026 at 7:02 AM IST
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో భాగంగా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు అభ్యంతరం తెలిపిన ఉదంతం దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఎన్నికల కమిషనర్లు సొంత నిర్ణయాలను ప్రకటించొచ్చా? ఈ విషయంలో ఈసీలకు ఎలాంటి పరిమితులు ఉంటాయి? లాంటి అంశాలపై మాజీ సీఈసీ ఓపీ రావత్ 'ఈటీవీ భారత్' మధ్యప్రదేశ్ బ్యూరో చీఫ్ షిఫాలీ పాండేతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఆ ఇద్దరు ఈసీలు తమకున్న అధికారాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదని రావత్ అభిప్రాయపడ్డారు. సీఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయాలను తిరగరాసే లేదా రద్దు చేసే పూర్తి అధికారం నిజానికి తమ చేతుల్లోనే ఉందనే విషయం వారికి తెలిస్తే బాగుండేదన్నారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సంబంధించి పది నెలల వ్యవధిలో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు వివేక్ జోషి, సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధూలు ఏకంగా 14 అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిననట్లు ఓ ప్రముఖ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. అనంతరం ఈ అంశం దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ అలజడికి కారణమైంది. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల సంఘంలో నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటారన్న అంశంపై రావత్ స్పష్టతనిచ్చారు.
99 శాతం నిర్ణయాలు ఏకాభిప్రాయంతోనే
ఎన్నికల సంఘం లోపల ప్రజాస్వామ్య వాతావరణం ఉంటుందని, దాదాపు 99 శాతం నిర్ణయాలు ఏకాభిప్రాయంతోనే జరుగుతాయని రావత్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరుస్తారని, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని తెలిపారు. తాను పదవిలో ఉన్న సమయంలో కూడా 99 శాతం నిర్ణయాలు ఏకాభిప్రాయంతోనే తీసుకున్నట్లు గుర్తుచేశారు. ఇలాంటి విభేదాలు తలెత్తే పరిస్థితులు చాలా అరుదుగా, బహుశా పదవీకాలంలో కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సార్లు మాత్రమే జరిగి ఉంటాయని ఆయన వివరించారు.
ఈసీలు సొంత అధికారాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు
ఈ వ్యవహారంలో ఈసీల వైఖరి చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉందని, బహుశా తమకున్న విస్తృత అధికారాల పరిధి గురించి వారికి సరిగ్గా అవగాహన లేకపోవచ్చునని రావత్ విశ్లేషించారు. ఎన్నికల సంఘం మీటింగ్లో ఏం జరిగినా సరే దానిని పూర్తిగా మార్చే అవకాశం ఈసీలకు ఉందన్నారు. నిర్ణయాలను రద్దు చేసే అధికారం వారికి ఉందని, అసమ్మతి వ్యక్తం చేసిన ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్ల ముందు అనేక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని రావత్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాన కమిషన్ సమావేశంలోనే వారు తమ అసమ్మతిని గట్టిగా తెలిపి ఉండాల్సిందని, 14 అభ్యంతరాలను పునఃసమీక్ష జరపాలని, పాత నిర్ణయాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేసి ఉండవచ్చని రావత్ పేర్కొన్నారు. కేబినెట్ కార్యదర్శికి లేఖలు రాసే బదులు, వారు తమ అధికారాలను నేరుగా ఉపయోగించుకుంటే బాగుండేదన్నారు. కమిషన్లో మెజారిటీలో ఉన్నందున వారే స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారని ఆయన గుర్తుచేశారు. తాను సీఈసీగా ఉన్న కాలంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మెజారిటీ నిర్ణయాలను భిన్నంగా ఓవర్-రూల్ చేసిన సందర్భాలను ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుత సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై వస్తున్న అభిశంసన డిమాండ్ల గురించి ప్రస్తావించగా అది పూర్తిగా రాజకీయపరమైన ప్రశ్న అని, దానిపై కేవలం పొలిటీషియన్లు మాత్రమే సమాధానం చెప్పగలరని రావత్ చెప్పారు.
ఓపీ రావత్ నేపథ్యం
1977 బ్యాచ్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి అయిన ఓపీ రావత్ 2018లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్గా పని చేశారు. అంతకుముందు 2015 నుంచి ఆయన ఎన్నికల కమిషనర్గా సేవలు అందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భారీ పరిశ్రమలు, పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శిగా, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో డైరెక్టర్గా పనిచేశారు.
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