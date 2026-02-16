ETV Bharat / bharat

ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్​లో రాజీనామా కలకలం- హైకమాండ్​ జోక్యంతో వెనక్కి తగ్గిన మాజీ పీసీసీ చీఫ్​

రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షుడు బోరా రాజీనామా- కొద్ది గంటలకే నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్న

Bhupen Borah Resign
Bhupen Borah (ANI File Photo)
ETV Bharat Telugu Team

February 16, 2026

Bhupen Borah Resign : అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజీనామా కలకలం రేపింది. రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షుడు భూపెన్ కుమార్ బోరా రాజీనామా చేశారు. దీనిపై హైకమాండ్ జోక్యం చేసుకోవడంతో తన రాజీనామాను ఉపసంహరించుకున్నారు. మరోవైపు బోరా రాజీనామా వార్త వచ్చిన వెంటనే అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ స్పందించారు. బోరా కోసం బీజేపీ తలుపులు తెరిచే ఉంటాయని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మరోవైపు తన రాజీనామాను వెనక్కి తీసుకున్నందుకు భూపేన్ బోరాకు అసోం కాంగ్రెస్ ఇన్​ఛార్జ్ భన్వర్ జితేంద్ర సింగ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు భూపేన్ బోరా కాంగ్రెస్ కుటుంబంలో ముఖ్యమైన సభ్యుడు. ఆయన తన రాజీనామాను మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడికి పంపారు. కొన్నిసార్లు కాంగ్రెస్ కుటుంబంలో అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించలేదు. రాహుల్ గాంధీతో సహా పార్టీ నాయకత్వం ఆయనతో సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపింది. చర్చల ద్వారా దీనిని పరిష్కరించుకున్నాము. ఆయన గత 30 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్‌లో ఉన్నారు' అని జితేంద్ర సింగ్ పేర్కొన్నారు.

ముందుగా బోరా తన రాజీనామా లేఖను కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పంపినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. పార్టీ నాయకత్వం తనను పట్టించుకోవడం లేదని ఖర్గేకు రాసిన లేఖలో బోరా పేర్కొన్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. రాష్ట్ర యూనిట్‌లో తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని ప్రస్తావించినట్లు పేర్కొన్నాయి. అయితే, భూపెన్ బోరా చేసిన రాజీనామాను కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఆమోదించలేదని, రాహుల్ గాంధీతో మాట్లాడిన అనంతరం బోరా తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నారని పీసీసీ చీఫ్​ గౌరవ్ గొగొయ్ అన్నారు.

రాజీనామాపై బోరా స్పందన
అంతకుముందు సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు పార్టీ హైకమాండ్​కు తన రాజీనామా లేఖను పంపినట్లు బోరా స్పందించారు. ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానో లేఖలో వివరంగా రాసినట్లు చెప్పారు. ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఏం మాట్లాడదలచుకోలేదని, సరైన సమయంలో మీడియాను ఆహ్వానించి పూర్తి వివరాలు చెబుతానని తెలిపారు. వ్యక్తిగత లేదా ఎవరి వల్లనో రాజీనామా చేయలేదని చెప్పారు. 32 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్‌లో ఉన్నానని, పార్టీ భవిష్యత్తుపై ఆందోళనతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇతర పార్టీల్లో చేరతారా అని బోరాకు ప్రశ్నించగా, ఇప్పటివరకు ఏ రాజకీయ పార్టీ నుంచి అధికారిక ఆహ్వానం రాలేదని తెలిపారు. రాజకీయాలకు వీడ్కోలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో రాజీనామా చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.

బోరా రాజీనామాపై స్పందించిన అసోం సీఎం
అటు భూపెన్ కుమార్ బోరా రాజీనామా చేసిన కొన్ని గంటలకే అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ స్పందించారు. భూపెన్ బోరా బీజేపీలో చేరాలని అనుకుంటే తమ పార్టీ తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయని అన్నారు. అవసరమైతే సురక్షితమైన స్థానం నుంచి ఎన్నుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు. కాంగ్రెస్​లో సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన హిందూ నాయకుడు బోరా అని శర్మ అన్నారు. అలాగే కాంగ్రెస్‌ను వంశపారంపర్య రాజకీయాలతో నడిచే పార్టీగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌లో సాధారణ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన నేతలు ఎదగలేరనే సంకేతాన్ని ఈ రాజీనామాతో అర్ధమవుతుందని అన్నారు. ఇలాంటి రాజకీయాలకు తాను విరుద్ధంగా ఉంటారని తెలిపారు. తాను కూడా మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చారని, బీజేపీ తనను ముఖ్యమంత్రిని చేసిందని గుర్తు చేశారు.

భూపెన్ బోరాతో ప్రస్తుతం ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష సంబంధం లేదని హిమంత శర్మ తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఆయనను కలిసేందుకు మంగళవారం సాయంత్రం బోరా ఇంటికి వెళ్తానని అన్నారు. బీజేపీలో చేరితే స్వాగతమని, లేకపోయినా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నామని అన్నారు. బోరా, తాను ఒకే సమయంలో కాంగ్రెస్​లో చేరినట్లు చెప్పారు. అయితే తాను 22 సంవత్సరాల తర్వాత పార్టీని విడిచిపెడితే బోరా మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉన్నారని అన్నారు. బోరా రాజీనామా లేఖలో కాంగ్రెస్​ను బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించినట్లు చెప్పారు. అలాగే గౌరవ్ గొగొయ్ తన పాకిస్థాన్ పర్యటనపై సరైన వివరణ ఇవ్వలేకపోయారని తెలిపినట్లు బిశ్వ శర్మ పేర్కొన్నారు.

ఎవరు భూపెన్ బోరా?
అసోంలో భూపెన్ రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2021 నుంచి 2025 వరకు అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా భూపెన్ కుమార్ బోరా ఉన్నారు. గతేడాది ఆయన స్థానంలో గౌరవ్ గొగొయ్ నియమితులయ్యారు. ఇక ఈ ఏడాదిలో అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ పదవీకాలం మే 20తో ముగుస్తుంది. మొత్తం 126 స్థానాలు ఉన్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో బోరా రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరితే కాంగ్రెస్​ పార్టీకి మరింత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అన్నారు.

