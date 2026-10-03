ఎయిమ్స్లో ఉద్యోగం వదిలి గ్రామాల్లోకి- 50వేల మందికి CPR శిక్షణ- ఎందరికో ఆదర్శంగా డాక్టర్ అభిషేక్!
ఎయిమ్స్లో ఉద్యోగాన్ని వదిలి పల్లెల్లో దేవుడిలా మారిన డాక్టర్- బిహార్లో 18 జిల్లాల్లో 50 వేల మందికిపైగా ఉచితంగా సీపీఆర్ శిక్షణ- సమాజంలో ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న డాక్టర్ అభిషేక్ రంజన్!
Published : October 3, 2026 at 7:07 AM IST
AIIMS Doctor Leaves Job : వైద్యులను సమాజంలో దేవుళ్లతో పోలుస్తుంటారు. అయితే కొందరు వైద్యులు మాత్రం దానికి నిజమైన అర్థం చెబుతుంటారు. బిహార్ గోపాల్గంజ్ జిల్లా బరౌలీకి చెందిన డాక్టర్ అభిషేక్ రంజన్ది కూడా అచ్చం అలాంటి వ్యక్తిత్వమే. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏకంగా దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన దిల్లీ ఎయిమ్స్లో (AIIMS) మంచి ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టడం విశేషం. వైద్య వృత్తిలో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ- తన సొంత జిల్లా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటమే జీవిత ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు. దీంతో ఉద్యోగం వదిలి బిహార్ గ్రామాల బాట పట్టారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ఉపయోగపడే కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్పై (CPR) ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఇప్పటివరకు ఏకంగా 18 జిల్లాల్లో 50 వేల మందికిపైగా సీపీఆర్ శిక్షణ అందించారు.
ఎవరీ డాక్టర్ అభిషేక్ రంజన్?
బరౌలీ బ్లాక్లోని కోయిని గ్రామానికి చెందిన రైతు రాజీవ్ రంజన్ కుమారుడే అభిషేక్ రంజన్. పట్నాలో 12వ తరగతి వరకు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివిన ఆయన, తర్వాత కటక్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్, పీజీ, ఎండీ పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఎయిమ్స్లో రెస్పిరేటరీ విభాగంలో వైద్యుడిగా చేరారు. ఎయిమ్స్లో సుమారు మూడేళ్లు పనిచేసిన అనంతరం 2018లో తన సొంత జిల్లా గోపాల్గంజ్కు తిరిగొచ్చారు. ప్రస్తుతం అక్కడే ఓ ప్రైవేట్ క్లినిక్ నిర్వహిస్తూనే- సమీప గ్రామాలు, మారుమూల ప్రాంతాల్లో సీపీఆర్ శిక్షణ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. పట్నాలో చదువుకునే సమయంలో డాక్టర్ అయిన తన ఇంటి ఓనర్కు సమాజంలో లభించిన గౌరవమే తనను వైద్య వృత్తి వైపు ఆకర్షించిందని అభిషేక్ చెప్పారు.
ఎయిమ్స్లో పనిచేసే సమయంలో బిహార్తో పాటుగా తన సొంత జిల్లా గోపాల్గంజ్ నుంచి ఎందరో శ్వాసకోశ, గుండె సంబంధిత సమస్యలతో చికిత్స కోసం అక్కడికి రావడాన్ని అభిషేక్ గమనించారు. ఈ క్రమంలోనే తన సొంత ప్రాంత ప్రజలు చికిత్స కోసం ఎంతో దూరం నుంచి రావాల్సి వస్తున్న పరిస్థితిని చూసి, అక్కడే ఉండి వారికి సేవ చేయాలనే ఆలోచన వచ్చిందని తెలిపారు. దీంతో ఎయిమ్స్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు. ఆస్పత్రి, క్లినిక్లకే పరిమితం కాకుండా గ్రామాల్లోకి వెళ్లి ప్రజలకు క్రమంగా ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించడం ప్రారంభించారు.
50 వేల మందికిపైగా సీపీఆర్ ట్రైనింగ్
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ లేదా అంబులెన్స్ వచ్చేలోపు ఉండే తక్కువ సమయం చాలా కీలకం అని అభిషేక్ చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గుండె ఆగిపోవడం వంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే ప్రాథమిక సహాయం అందకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య ప్రజలు కూడా అత్యవసర సమయంలో వేగంగా స్పందించేలా, ఎలా వ్యవహరించాలో తెలియజేసేలా సీపీఆర్పై ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. మోతిహారి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకు బిహార్లోని 18 జిల్లాల్లో 50 వేల మందికిపైగా సీపీఆర్ శిక్షణ ఇచ్చారు. 2026 చివరికల్లా మిగిలిన 20 జిల్లాల్లోనూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తరించాలన్నది ఆయన లక్ష్యం అని చెబుతున్నారు.
ప్రజలు ఎక్కువగా సంచరించే ప్రదేశాల్లో పోలీసులు ముందుగా చేరే అవకాశం ఉండటంతో, పోలీస్ సిబ్బందిని మాస్టర్ ట్రైనర్లుగా తయారు చేస్తున్నారు. వీరితో సహా ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, సహాయకులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. గ్రామాల్లో ఇళ్లలోనే అత్యవసర సమయంలో సీపీఆర్ అందుబాటులో ఉండేలా వీరిని హ్యూమన్ హెల్త్ లీడర్స్గా తీర్చిదిద్దాలని చూస్తున్నారు. కొవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో యువతతో పాటు సామాన్యులు కూడా గుండెపోటు బారిన పడిన ఘటనలు పెరుగుతున్నట్లు గుర్తించిన అభిషేక్- దీని ద్వారానే సీపీఆర్ శిక్షణా కార్యక్రమం ఆలోచన వచ్చిందని తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సీపీఆర్పై మరింత అవగాహన అవసరం అని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. సీపీఆర్ శిక్షణ కోసం నెలకు 2 జిల్లాలకు వెళ్లడానికి కనీసం రూ.20 వేల వరకు ఖర్చవుతుందని, అన్ని ఖర్చుల్ని తానే భరిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లో భాగం చేయాలన్నదే తన లక్ష్యమని అభిషేక్ రంజన్ వెల్లడించారు.
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