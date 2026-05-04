ETV Bharat / bharat

4 నెలల ఏజ్‌లో అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తి- 113 ఫ్లాష్‌ కార్డులను గుర్తించిన వామిక- నేషనల్ రికార్డు సొంతం

అమ్మ ఒడిలో ఆడుకోవాల్సిన వయసులో జాతీయ స్థాయి రికార్డు కొల్లగొట్టిన చిన్నారి- నాలుగు నెలల వయసులో 113 ఫ్లాష్ కార్డులను గుర్తించిన ఝార్ఖండ్‌కు చెందిన వామిక- తన అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన బాలిక

4 Months Baby Vamika Record
4 Months Baby Vamika Record (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 6:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

4 Months Baby Vamika Record : సాధారణంగా నాలుగు నెల వయసులో చిన్నారులు బోసి బోసి నవ్వులతో కనిపిస్తారు. తన మాతృమూర్తి ఒడిలో ఊసులాడుతారు. అయితే ఝార్ఖండ్‌లోని జంషెద్‌పుర్‌కు చెందిన వామిక అనే బాలిక ఆ వయసులోనే జాతీయ స్థాయి రికార్డును నెలకొల్పింది. నాలుగు నెలల ఏజ్‌లోనే 113 ఫ్లాష్‌ కార్డులను గుర్తించింది. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకకు చెందిన 'చైల్డ్ డ్రీమ్ బూస్టర్ హబ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' సంస్థ నిర్వహించిన ప్రతిభావంతులైన పిల్లల (గిఫ్టెట్ చైల్డ్) పోటీలో జాతీయ స్థాయి పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. బాలిక తన అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తి, గుర్తించే సామర్థ్యాలతో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

ఆన్‌లైన్ ద్వారా పోటీలు
ఈ పోటీలో వామిక 113 వేర్వేరు ఫ్లాష్‌ కార్డులను సరిగ్గా గుర్తించింది. ఈ కార్డులపై పండ్లు, కూరగాయలు, రంగులు, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల జెండాల చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం నుంచి ఈ పోటీలో పాల్గొని ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న ఏకైక చిన్నారి వామిక మాత్రమే. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను నిర్వాహక సంస్థ ఆన్‌లైన్ ద్వారా నిర్వహించింది. కాగా, ఏడాదిలోపు వయసు ఉన్న పిల్లలలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసి, వారిని సన్మానించాలనే లక్ష్యంతో ఈ పోటీని నిర్వహించారు. కాగా, ఏప్రిల్ నెలలో జరిగిన ఈ పోటీలో వామిక పాల్గొంది. ఈ పోటీలో పాల్గొన్న పిల్లల సామర్థ్యాలను ఆన్‌లైన్ వీడియో కాల్స్ ద్వారా పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షల సమయంలో వామిక తన ప్రతిభతో అందర్నీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. వామిక సాధించిన ఘనత పట్ల ఆమె కుటుంబ సభ్యులు సంబరపడిపోతున్నారు. ఇంత చిన్న వయసులో తమ బిడ్డ అద్భుతం సృష్టించిందని కొనియాడుతున్నారు.

4 Months Baby Vamika Record
వామిక చైల్డ్ డ్రీమ్ బూస్టర్ హబ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ (ETV bharat)

నా కుమార్తె సైంటిస్ట్ కావాలనుకుంటున్నాను : చిన్నారి తల్లి రమ్య
తన కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల వామిక తల్లి రమ్య సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తాను గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే పిల్లల ప్రతిభను పెంపొందించేందుకు కృషి చేసే సంస్థల గురించి సమాచారం సేకరించినట్లు తెలిపారు. తన కుమార్తెకు కేవలం మూడు నెలల వయసు ఉన్నప్పుడే ఫ్లాష్‌ కార్డులను గుర్తించే సాధనను ప్రారంభించానని చెప్పారు. "నా కుమార్తె ఒక శాస్త్రవేత్తగా ఎదగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నా భర్త, నేను కలిసి ప్రతిరోజూ కొంత సమయాన్ని కేటాయించి వామికకు వివిధ వస్తువులను చూపిస్తూ వాటి గురించి వివరించేవాళ్లం. మొదట్లో ఇది కేవలం ఒక సాధారణ దినచర్య లాగే అనిపించింది. కానీ క్రమంగా వామిక ఆ ఫ్లాష్ కార్డులను గుర్తించడం ప్రారంభించింది. " అని రమ్య పేర్కొన్నారు.

4 Months Baby Vamika Record
తల్లిదండ్రులతో వామిక (ETV bharat)

'నా భార్య పట్టుదల, కృషి వల్లే ఇదంతా సాధ్యం'
వామిక తండ్రి రాకేశ్ స్థానికంగా ఉన్న ఒక సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తన కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మన సమాజంలో చాలా మంది ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు నిరాశ పడిపోతారని అన్నారు. కానీ తనకు ఆడబిడ్డ పుట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. తనకు ఆడపిల్లలంటే చాలా ఇష్టమని వెల్లడించారు. తన కుమార్తె వామిక ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇటువంటి అద్భుత విజయాన్ని సాధించడం వెనుక పూర్తిగా తన భార్య రమ్య పట్టుదల, కృషే కారణమని స్పష్టం చేశారు.

4 Months Baby Vamika Record
నేషనల్ రికార్డ్​తో వామిక (ETV Bharat)

చిన్నారి వామిక కథ కేవలం ఒక సక్సెస్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు. సరైన మార్గదర్శకత్వం, నిరంతర సాధన, సానుకూల వాతావరణం కలిగి ఉంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చని చెప్పేందుకు ఒక నిదర్శనం. సరైన దిశగా పిల్లలు ప్రోత్సహిస్తే వారు చాలా చిన్న వయసులోనే అసాధారణ విజయాలను సాధించగలరని చెప్పడానికొక సజీవ ఉదాహరణ. జీవితంలో అద్బుతాలు సృష్టించడానికి ఏజ్‌తో సంబంధం లేదనడానికి ఒక రుజువు. అయితే, నాలుగు నెలల వయసున్న వామిక జ్ఞాపకశక్తిని చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

భారత్‌ గిన్నిస్ రికార్డు- సముద్ర గర్భంలో అతిపెద్ద మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలు

భారతీయ సంస్కృతిని చాటిచెప్పేందుకు బాలిక కృషి- 38 పద్యాలతో బుక్ రచన- చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక రైమ్స్!

TAGGED:

JHARKHAND GIRL VAMIKA RECORD
4 MONTHS OLD BABY MILESTONE
FOUR MONTH OLD BABY MEMORY POWER
MEMORY OF 4 MONTHS OLD VAMIKA
4 MONTHS BABY VAMIKA RECORD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.