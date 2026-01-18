15ఏళ్ల టీఎంసీ 'మహా జంగిల్రాజ్'ను మార్చాలని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు : ప్రధాని మోదీ
బంగాల్లోని సింగూర్లో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ-బంగాల్తో పాటు దేశ అభివృద్ధికి వందేమాతరంను మంత్రంగా తీసుకోవాలని సూచన
Published : January 18, 2026 at 4:35 PM IST
PM Modi West Bengal Visit : బంగాల్లోని 15ఏళ్ల మహా జంగిల్రాజ్ పాలనకు ముగింపు పలకాలని రాష్ట్రంలోని ప్రతీ ఒక్కరు అనుకుంటున్నారని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. టీఎంసీ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయి అధికారం నుంచి తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నారని చెప్పారు. బంగాల్లోని సింగూర్లో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ, అధికార టీఎంసీపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. బంగాల్తో పాటు దేశ అభివృద్ధికి వందేమాతరంను మంత్రంగా తీసుకోవాలని ఆయన చెప్పారు.
"బంగాల్లోని ప్రతీ ఒక్కరూ 15 ఏళ్ల టీఎంసీ మహాజంగిల్ రాజ్ పాలనకు చెరమగీతం పాడాలని అనుకుంటున్నారు. టీఎంసీ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయి అధికారం నుంచి తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. బిహార్లోని జంగిల్రాజ్కు ముగింపు పలికినట్లుగా, బంగాల్లో వీడ్కోలు పలికేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. బంగాలీ భాష, సాహిత్యం చాలా గొప్పది. బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చాక బంగాలీకి శాస్త్రీయ భాష హోదా దక్కింది. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలతోనే దుర్గా పూజకు యూనెస్కో సాంస్కృతిక వారసత్వ జాబితాలో స్థానం దక్కింది. దిల్లీలోని సోనియాగాంధీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఇక్కడ టీఎంసీ నేతలు అప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ చేయలేదు?"
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Hooghly, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " ... a very large number of mothers, sisters, and farmers have come. everyone has come with the same hope that we want real change. everyone wants to change the 15-year mega-jungleraj. the bjp has once again… pic.twitter.com/eoACIRUZ17— ANI (@ANI) January 18, 2026