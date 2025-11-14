Bihar Election Results 2025

అభివృద్ధికే బిహార్ ప్రజలు పట్టం కట్టారు-జంగిల్​ రాజ్​కు కాలం చెల్లింది: అమిత్​ షా

జంగిల్ రాజ్​కు కాలం చెల్లింది- 'అభివృద్ధి చెందిన బిహార్'ను విశ్వసించే ప్రతి బిహారీకి విజయం దక్కింది- బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల గెలుపుపై అమిత్​ షా

Published : November 14, 2025 at 6:07 PM IST

Amit Shah About NDA Victory : బిహార్​లో ఎన్​డీఏ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా శుక్రవారం ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్​ కుమార్​కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బిహారీలు వేసిన 'ప్రతి ఓటు నమ్మకానికి ప్రతీక' అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

"అభివృద్ధి చెందిన బిహార్​ను విశ్వసించే ప్రతి బిహారీకి ఈ విజయం దక్కింది. ఆటవిక పాలన, బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేసేవారికి ఇక రాష్ట్రాన్ని దోచుకునే అవకాశం ఉండదు. ప్రజలు ఇప్పుడు పనితీరు ఆధారంగా మాత్రమే తీర్పు ఇస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్​, ఎన్​డీఏ నేతలు, కార్యకర్తలు అందరికీ నా అభినందనలు. బూత్​ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు అవిశ్రాంతంగా పనిచేసిన బిహార్ కార్యకర్తలు అందరికీ నా వందనాలు."
- అమిత్​ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

'బిహార్​ తీర్పు మా ప్రభుత్వంపై ఓటర్లకు ఉన్న నమ్మకాన్ని, ముఖ్యంగా మహిళల విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మోదీ నాయకత్వంలో ఎన్​డీఏ చూపించిన ఆశావాదం, నమ్మకంలో నేను బిహార్ ప్రజలకు ముఖ్యంగా మహిళలకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఎన్​డీఏ సర్కార్ ఇకపై బిహార్ అభివృద్ధికి మరింత అంకిత భావంతో పనిచేస్తుంది.' అని అమిత్​ షా పేర్కొన్నారు.

కాంగ్రెస్​పై విమర్శల వర్షం
అమిత్​ షా ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పించారు. "మోదీ ప్రభుత్వ విధానాలపై బిహార్ ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసానికి ఇది సంకేతం. అంతేకాదు భారతదేశ భద్రత, వనరులతో ఆడుకున్న చొరబాటుదారులకు, వారి సానుభూతిపరులకు, ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం చొరబాటుదారులను రక్షిస్తున్న వారికి (రాహుల్ గాంధీ) ప్రజలు తగిన సమాధానం ఇచ్చారు" అని అమిత్​ షా పేర్కొన్నారు.

"బిహార్​లో ఎన్​డీఏకు పట్టం కట్టడం ద్వారా, ఓటర్ జాబితాను ప్రక్షాళన చేయాలని బిహార్ ప్రజలు దేశానికి తెలియజేశారు. ఎస్​ఐఆర్​కు వ్యతిరేకంగా చేసిన రాజకీయాలకు చోటు లేదని ఈ విధంగా స్పష్టం చేశారు. అందుకే రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్​ ఈ రోజు బిహార్​లో తుది దశకు చేరుకుంది" అని అమిత్ షా ఎద్దేవా చేశారు.

'డబుల్ ఇంజిన్​' ప్రభుత్వానికి విశ్వాస ముద్ర
బిహార్​లో ఎన్​డీఏ కూటమి చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని మోదీ, నీతీశ్ కుమార్​ నేతృత్వంలోని డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్​ అభివృద్ధి, సంక్షేమ విధానాలకు ఇది ఆమోద ముద్ర అని పేర్కొన్నారు.

"బిహార్ ప్రజలు ఎన్​డీఏకు అద్భుతమైన మెజారిటీతో విజయాన్ని అందించారు. మహాగఠ్​బంధన్ జంగిల్​ రాజ్​ను, అవినీతిని పూర్తిగా తిరస్కరించారు. సుపరిపాలన, స్థిరత్వం, అభివృద్ధికే ప్రజలు మొగ్గుచూపారనడానికి ఇది రుజువు. బిహార్​ను అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా, భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేసంగా మార్చాలనే సంకల్పాన్ని నెరవేర్చేందుకు ఈ అపూర్వమైన తీర్పు ఒక దృఢమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది" అని ఎక్స్​ వేదికగా జేపీ నడ్డా అన్నారు.

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ మొత్తం 243 సీట్లలో దాదాపు 200 సీట్లు గెలుచుకుంది. దాదాపు 95 శాతం స్ట్రైక్ రేటుతో బిజేపీ ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. మరోవైపు ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్, మూడు వామపక్షపార్టీలతో కూడిన మహాగఠ్​బంధన్​ 35 సీట్ల మార్కు దాటడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతోంది.

