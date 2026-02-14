ETV Bharat / bharat

'జవాన్ల ధైర్యసాహసాలు ప్రతి భారతీయుడు స్ఫూర్తి' - పుల్వామా వీరులకు ప్రధాని మోదీ నివాళి

పుల్వామా ఘటనలో అమరులైన సీఆర్‌పీఎఫ్‌ జవాన్లకు నివాళులు అర్పించిన ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని- ధీరుల త్యాగం దేశ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్న ఉపరాష్ట్రపతి

February 14, 2026

PM Modi On Pulwama Attack : 2019లో జరిగిన పుల్వామా దాడిలో అమరులైన సీఆర్​పీఎఫ్​ జవాన్లకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులు అర్పించారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వీరుల ధైర్యం, దేశభక్తి ప్రతి భారతీయుడికి ఇప్పటికీ స్ఫూర్తినిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'2019లో ఈ రోజున పుల్వామాలో ప్రాణాలు అర్పించిన వీర సైనికులను స్మరించుకుంటున్నాను. వారి సేవ, సంకల్పం, దేశభక్తి ఎప్పటికీ మనందరి జ్ఞాపకాల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. వారి అసమాన ధైర్యసాహసాల నుంచి ప్రతి భారతీయుడు స్ఫూర్తిని పొందుతాడు' అని ప్రధాని మోదీ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

అంతకుముందు ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ కూడా నివాళులు అర్పించారు. పుల్వామా ఉగ్రదాడిలో వీరమరణం పొందిన ధీరుల త్యాగం దేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని ఉపరాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. బలమైన, సురక్షితమైన భారతదేశాన్ని నిర్మించడానికి వారి త్యాగం మనకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పారు.

కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా వీర జవాన్లకు నివాళులర్పించారు. 2019 పుల్వామా ఉగ్రదాడిలో అమరులైన మన వీర సైనికులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నట్లు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. వారి అత్యున్నత త్యాగానికి దేశం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటుందని రాసుకొచ్చారు.

2019 ఫిబ్రవరి 14న జరిగి పుల్వామా దాడి దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత ఘోర ఉగ్రదాడుల్లో ఒకటి. శ్రీనగర్​- జమ్ము రహదారిపై సీఆర్​పీఎఫ్ బలగాలు ప్రయాణిస్తున్న కాన్వాయ్​పై ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో 40 మంది జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఉగ్రదాడికి పాకిస్థాన్‌ హస్తం గల ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహమ్మద్‌ బాధ్యత వహించింది. ఈ దాడికి ప్రతీకారంగా బాలాకోట్‌లో ఉగ్రమూకలపై భారత్​ మెరుపు వైమానిక దాడులు చేసింది. అంతేకాకుండా ఉగ్రవాదంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. సరిహద్దు భద్రత కట్టుదిట్టం చేసింది. అంతర్జాతీయ వేదికల్లో ఉగ్రవాదంపై చర్చలు ముమ్మరం చేసింది.

