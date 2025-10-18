ETV Bharat / bharat

బ్రహ్మోస్‌ పరిధిలోనే పాకిస్థాన్‌లోని ప్రతీ ఇంచు భూమి: రాజ్​నాథ్ సింగ్

తొలి విడత బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణి వ్యవస్థలను జెండా ఊపి సైన్యానికి అప్పగించిన రాజ్​నాథ్​

October 18, 2025

BrahMos Missiles First Batch : పాకిస్థాన్‌లోని ప్రతీ ఇంచు భూమి కూడా భారత బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణుల పరిధిలోనే ఉందని రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ తెలిపారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ కేవలం ట్రైలర్‌ మాత్రమేనని పాక్‌ను హెచ్చరించారు. భారత్‌కు విజయం ఒక హాబీగా మారిందని ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ నిరూపించిందని వివరించారు.

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని బ్రహ్మోస్‌ ఏరోస్పేస్‌ యూనిట్‌లో తయారైన తొలి విడత బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణీ వ్యవస్థలను యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌తో కలిసి రాజ్‌నాథ్‌ జెండా ఊపి సైన్యానికి అప్పగించారు. ఈ పరిణామం యూపీ రక్షణ పరిశ్రమ కారిడార్‌కు మైలురాయి మాత్రమే కాకుండా రక్షణ రంగంలో స్వావలంబన సాధించాలన్న భారత్‌ సంకల్పానికి కొత్తశక్తిని అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ సందర్భంగా రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ బ్రహ్మోస్ క్షిపణి వర్చువల్‌ స్ట్రైక్‌ను కూడా వీక్షించారు. అనంతరం తొలి బ్యాచ్‌ బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను తీసుకెళ్తున్న ట్రక్కులను ప్రారంభించారు. అనంతరం రక్షణ పరిశోధన సంస్థ (DRDO) చీఫ్‌ సమీర్‌ వి. కామత్‌, బ్రహ్మోస్ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ జయతీర్థ్‌ ఆర్‌. జోషి యూనిట్‌లో తయారైన క్షిపణుల జీఎస్‌టీ బిల్‌ను రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌, యోగి ఆదిత్యనాథ్‌లకు అందజేశారు. ఇద్దరూ యూనిట్‌ ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు.

ఆపరేషన్‌ సిందూర్​లో బ్రహ్మోస్ ప్రాధాన్యం
పహాల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత జరిగిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్​లో బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు కీలక పాత్ర పోషించాయి. పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలు, వైమానిక స్థావరాలు, ఆర్మీ కాంటోన్మెంట్లు లక్ష్యంగా భారత వైమానిక దళం ఈ క్షిపణులను విస్తృతంగా ఉపయోగించింది. నాలుగు రోజుల పాటు సాగిన ఆ యుద్ధంలో పాకిస్థాన్​ సైనిక మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది.

ఆపరేషన్‌ తొలి దశలో భారత వైమానిక దళం జైష్‌ ఇ మహ్మద్‌, లష్కరే తోయిబా వంటి ఉగ్ర సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను పాకిస్థాన్​ పంజాబ్‌ ప్రావిన్స్‌లో బాంబు దాడులతో దెబ్బతీసింది. ఈ దాడుల్లో అత్యంత కచ్చితత్వంతో పనిచేసిన ఆయుధం బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణి అని రక్షణ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తర్వాత పాక్​ వైమానిక స్థావరాలు దెబ్బతినడంతో, ఆ దేశ సైన్యం ప్రతిదాడికి ప్రయత్నించినా భారత సైన్యం వాటిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంది. ఈ దాడుల్లో భారత్‌ ఉపయోగించిన స్వదేశీ ఆయుధాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.

రక్షణ రంగంలో స్వదేశీ శక్తి
బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణి భారత రక్షణ పరిశోధన సంస్థ (DRDO), రష్యా సంస్థ ఎన్‌పీఓ మషినోస్ట్రోయెనియా కలిసి అభివృద్ధి చేసిన అత్యాధునిక ఆయుధ వ్యవస్థ. ఇప్పుడు లఖ్​నవూలో ఉత్పత్తి ప్రారంభమవడం ద్వారా భారత్‌ స్వయం సమృద్ధి దిశగా మరో పెద్ద అడుగు వేసిందని రక్షణ శాఖ పేర్కొంది. రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ మాట్లాడుతూ, "ప్రధానమంత్రి మోదీ నేతృత్వంలో భారత రక్షణ రంగం వేగంగా స్వదేశీకరణ దిశగా పయనిస్తోంది. బ్రహ్మోస్‌ ఉత్పత్తి దేశ యువతకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తుంది" అన్నారు

తేజస్‌ MK-1A ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ పరీక్ష విజయవంతం
మరోవైపు, స్వదేశీ రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీలో భారత్‌ మరో కీలక మైలురాయిని చేరింది. మహారాష్ట్ర నాసిక్‌లోని హిందుస్తాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ ప్రాంగణంలో తేజస్‌ MK-1A ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ను విజయవంతంగా పరీక్షించారు. HAL వద్ద ఫిక్స్‌డ్‌ వింగ్‌ విమానాల్ని పరీక్షించే చీఫ్‌ పైలట్‌, రిటైర్డ్‌ గ్రూప్‌ కెప్టెన్‌ వేణుగోపాల్‌ తేజస్‌ MK-1Aను నడిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నాసిక్‌ HAL కేంద్రంలో 2 కొత్త యుద్ధవిమానాల తయారీ సదుపాయాల్ని ఆయన ప్రారంభించారు.

రక్షణ ఒప్పందాల ప్రకారం సకాలంలో 83 ఎల్‌సీయే తేజస్‌ MK-1Aలు, 97 హెచ్‌టీటీ 40 శిక్షణ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లను డెలివరీ చేసేందుకు కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ సదుపాయాలు కీలకమని అధికారులు తెలిపారు. అధునాతన రాడార్లు, అన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్‌ వ్యవస్థలతో ఉన్న తేజస్‌ MK-1A పనితీరులో ఏ విమానంతో తీసిపోదని వెల్లడించారు. ఇక HTT-40 విమానాల ద్వారా రాబోయే 30 నుంచి 40 ఏళ్ల వరకు పైలట్‌లకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక నాసిక్‌ ప్లాంటులోనే రష్యన్‌ సుఖోయ్-30 యుద్ధవిమానాలను సైతం తయారు చేస్తున్నట్లు H.A.L ఛైర్మన్‌ డీకే సునిల్‌ తెలిపారు.

