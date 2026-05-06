లోక్సభలో ప్రతి 6వ బీజేపీ ఎంపీ ఓట్ల చోరీ ద్వారానే గెలిచారు : రాహుల్ గాంధీ
నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిగితే లోక్సభలో బీజేపీ 140 స్థానాలు కూడా గెలుచుకోలేదని రాహుల్ గాంధీ జోస్యం
Published : May 6, 2026 at 10:39 AM IST
Rahul Gandhi Allegations on BJP : లోక్సభలో ప్రతి 6వ బీజేపీ ఎంపీ ఓట్ల చోరీ ద్వారానే గెలిచారని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. బీజేపీ పరిభాషలో వారిని 'చొరబాటుదారులు' అని పిలవాలా అని ప్రశ్నించారు. నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిగితే లోక్సభలో బీజేపీ 140 స్థానాలు కూడా గెలుచుకోలేదని రాహుల్ గాంధీ జోస్యం చెప్పారు. ఓట్ల చోరీతో కొన్నిసార్లు వ్యక్తిగత సీట్లు, మరికొన్నిసార్లు ప్రభుత్వమే అపహరణకు గురవుతుందని ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. లోక్సభలోని 240 మంది బీజేపీ ఎంపీల్లో దాదాపు ప్రతి 6వ ఎంపీ ఓట్ల చోరీతోనే గెలిచారని చెప్పారు. హరియాణాలో మొత్తం ప్రభుత్వమే చొరబాటుకు గురైందని ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితాలను, ఎన్నికల ప్రక్రియను వక్రీకరించడానికి వారు తమ జేబులో పెట్టుకున్న సంస్థలు 'రిమోట్ కంట్రోల్'తో నడుస్తున్నాయని ఎన్నికల సంఘంపై పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ నేతలు వాస్తవం అంటే భయపడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిగితే ఈరోజు 140 స్థానాలు కూడా వారు గెలుచుకోలేరని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
"ఓట్ల చోరీతో కొన్నిసార్లు వ్యక్తిగత సీట్లు, మరికొన్నిసార్లు ప్రభుత్వమే అపహరణకు గురవుతాయి. లోక్సభలోని 240 మంది బీజేపీ ఎంపీల్లో, సుమారు ప్రతి ఆరో ఎంపీ ఓట్ల చోరీ ద్వారానే తన సీటును దక్కించుకున్నారు. వారిని గుర్తించడం కష్టం కాదు. బీజేపీ సొంత పరిభాషలోనే చెప్పాలంటే మనం వారిని 'చొరబాటుదారులు' అని ముద్ర వేయాలా? ఇక హరియాణా సంగతేంటి? అక్కడ ఏకంగా ప్రభుత్వమే ఒక 'చొరబాటుదారు'గా ఉంది. వారు తమ జేబుల్లో పెట్టుకుని తిరిగే సంస్థలే ఓటర్ల జాబితాలను, ఎన్నికల ప్రక్రియను వక్రీకరించి దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయి. అవన్నీ స్వయంగా 'రిమోట్ కంట్రోల్' ద్వారా నడుస్తున్నాయి. వారికి నిజంగా భయం కలిగించేది సత్యమే. ఎందుకంటే, ఒకవేళ నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిగితే, ఈ రోజు వారు కనీసం 140 సీట్లు కూడా గెలవలేరు."
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026
लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?
और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।
जो संस्थाएँ अपनी जेब में…
ఇదిలా ఉండగా బంగాల్లో TMC ఓటమిపై కొందరు సంబరపడిపోతున్నారని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహూల్ గాంధీ అన్నారు. అలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న వారిలో కాంగ్రెస్కు చెందిన కొందరు నేతలు సైతం ఉన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానీ వారంతా ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలని రాహుల్ సూచించారు. ఇది కేవలం ఒక పార్టీ ఓటమి లేదా గెలుపునకు సంబంధించిన విషయం కాదని, దేశ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశమని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ మాధ్యమంలో రాహుల్ గాంధీ ఓ పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో స్వార్థ రాజకీయాలను పక్కనపెట్టి, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం అందరూ ఏకం కావాలని రాహుల్ పిలుపునిచ్చారు. అసోం, బంగాల్లో తీర్పును దొంగిలించడం అనేది, భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేయాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా బీజేపీ వేసిన ఒక పెద్ద ముందడుగని రాహుల్ ఆరోపించారు
"కాంగ్రెస్లోని కొందరు, అలాగే ఇతరులు, TMC ఓటమిని చూసి సంబరపడుతున్నారు. వారు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అసోం, బంగాల్ ప్రజల తీర్పును అపహరించడం అనేది, భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేసే లక్ష్యంలో BJP వేసిన ఒక పెద్ద ముందడుగు. చిల్లర రాజకీయాలను పక్కన పెట్టండి. ఇది ఏదో ఒక పార్టీకి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది భారతదేశానికి సంబంధించిన విషయం."అని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. కాగా, సోమవారం వెలువడిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బంగాల్లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ను ఓడించి అధికారాన్ని చేపట్టింది. అటు అసోంలో వరుసగా మూడో సారి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
