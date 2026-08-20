విద్యార్థుల కంటే మంత్రుల కుక్కలకే మెరుగైన సౌకర్యాలు- వారి పిల్లలను ప్రభుత్వ స్కూళ్లకే పంపాలి : దీప్కే
మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి దాదా భూసే రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) కన్వీనర్ అభిజీత్ దీప్కే డిమాండ్
Published : August 20, 2026 at 3:34 PM IST
CJP Abhijeet Dipke on Government Schools : మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి దాదా భూసే రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) కన్వీనర్ అభిజీత్ దీప్కే డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దయనీయ స్థితిలో ఉన్నాయని, విద్యార్థుల కంటే మంత్రుల కుక్కలకే మెరుగైన సౌకర్యాలు అందుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. గత వారం 'స్కూల్ థీక్ కరో' (ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మెరుగుపరచండి) అనే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన దిప్కే బృందం, తాజాగా లాతూర్ జిల్లాలోని ఓ పాఠశాలను సందర్శించింది. ఈ క్రమంలోనే మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాఠశాలల దుస్థితికి ప్రజాప్రతినిధులు, మంత్రులే బాధ్యత వహించాలని ఆయన అన్నారు. అనేక పాఠశాలల్లో సరైన తరగతి గదులు, బెంచీలు, మరుగుదొడ్లు, సురక్షితమైన రహదారి సౌకర్యాలు వంటి కనీస వసతులు కూడా లేవని విమర్శించారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల పట్ల జంతువుల కంటే హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
"ఇది విద్యార్థుల జీవితాలకు సంబంధించిన విషయం. రాజకీయ నాయకులు విద్యార్థుల కోసం ఏమీ చేయనప్పుడు, ప్రజలు వారికి ఎందుకు ఓటు వేయాలి? కేవలం హెలికాప్టర్లలో తిరగడానికే ప్రజలు వారికి ఓట్లు వేస్తారా? తమ పిల్లలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చదువుకుంటున్నారో ప్రజలు గమనించాలి. ఈ మంత్రుల కుక్కలకు కూడా దీనికంటే మెరుగైన సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఏ రాజకీయ పార్టీకి చెందినవారైనా సరే, తమ గ్రామానికి వచ్చే నాయకులతో విద్య కోసం కృషి చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేయాలి. విద్య కోసం పని చేసేంత వరకు ఓట్ల కోసం మా ఇంటి గుమ్మం వద్దకు రావద్దని వారికి తేల్చి చెప్పండి. రాజకీయాల కోసం మనం కుల, మతాల జెండాలు పట్టుకుని ఇళ్ల నుంచి బయటకు వస్తాం. అదే విధంగా, మన పిల్లల పాఠశాలల కోసం కూడా మనం బయటకు రావాలి. వీరు ఎప్పుడూ మతం ప్రమాదంలో ఉందని చెబుతుంటారు. ఇన్ని ఏళ్లలో అంతం కాని మతం, మీ హయాంలోనే అంతమైపోతుందా? మతం ఎక్కడికీ పోదు, కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు మాత్రం దెబ్బతినవచ్చు."
---అభిజీత్ దీప్కే, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదివించాలని దీప్కే కోరారు. అనేక ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గణనీయమైన మార్పులు తీసుకురావడంలో సర్కార్ విఫలమైందని దీప్కే ఆరోపించారు. "పాఠశాలల పరిస్థితి చూస్తుంటే విద్యాశాఖ మంత్రి ఆ పదవిలో కొనసాగకూడదని నాకు అనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మెరుగుపరచాల్సిన ఆవసరాన్ని ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు తమ పిల్లలను ఈ పాఠశాలల్లోనే చదివించాలి. వర్షం కారే రేకుల పైకప్పులు, సరిపడా బెంచీలు లేని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు ఇంకా చదువుకుంటున్నారు. పదేళ్లలోనూ ఈ కనీస సమస్యలను పరిష్కరించలేకపోతే, ప్రభుత్వం ఏం సాధించిందో వివరించాలి." అని ఆయన అన్నారు.
CJP బృందం ఇంతకుముందు తనిఖీ చేసిన పాఠశాలలో అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులపై కూడా దీప్కే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆవరణలో పేరుకుపోయిన పనికిరాని వస్తువులు, చెత్తతో పాములు రావడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను సృష్టించాయని ఆరోపించారు. పాఠశాలల్లో పాముకాటు వల్ల పిల్లలు మరణించినట్లు వస్తున్న వార్తలను ప్రస్తావిస్తూ, సురక్షితమైన విద్యా వాతావరణాన్ని కల్పించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారని ఇలాంటి ఘటనలు రుజువు చేస్తున్నాయన్నారు. CJP తనిఖీల కారణంగా అధికారులు పాఠశాలల్లో కొన్ని పనులు చేపట్టడం ప్రారంభించారని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రజల భాగస్వామ్యం చాలా అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇదే సమయంలో NEET పేపర్ లీక్ కేసుపై జరుగుతున్న CBI దర్యాప్తు గురించి దీప్కే స్పందిచారు. ఈ దర్యాప్తు కేవలం కింది స్థాయి నిందితులపైనే దృష్టి సారిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందన్నారు. అదే సమయంలో పెద్ద వ్యక్తులను కాపాడే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. "వ్యవస్థలోని ఉన్నతాధికారుల ప్రమేయం లేకుండా ఇలాంటి ఘటన జరిగిందని నమ్మడం కష్టం. కేవలం కొందరు కింది స్థాయి వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పుకోవడం సరిపోదు." అని ఆయన అన్నారు. జెన్ జీ ఆందోళనలను ప్రస్తావిస్తూ 2029 ఎన్నికల నాటికి యువత ఒక బలమైన ఓటర్ల శక్తిగా మారుతారని, రాజకీయ పార్టీలు వారి సమస్యలను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు.
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