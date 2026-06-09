'బీజేపీ వారిని చేర్చుకోదు- వారు వెళ్లిపోవడం మంచిదే'- తిరుగుబాటు ఎంపీలపై TMC విమర్శలు
ఎన్డీఏకు మద్దతు ప్రకటించిన తిరుగుబాటు ఎంపీలపై టీఎంసీ తీవ్ర విమర్శలు- వారిని బీజేపీ కూడా చేర్చుకోదని కల్యాణ్ బెనర్జీ వ్యాఖ్య
TMC MPs Kalyan Banerjee (ANI)
Published : June 9, 2026 at 2:34 PM IST
TMC Slams Rebel MPs : మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో సంక్షోభం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. పార్టీకి చెందిన పలువురు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏకు మద్దతు తెలపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు స్పీకర్కు లేఖ రాసిన మరుసటి రోజే ఆ పార్టీ వారిపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. తిరుగుబాటు ఎంపీ చర్యలను నమ్మక ద్రోహంగా అభివర్ణించింది. టీఎంసీ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. రెండు ముఖాలు కలిగిన నాయకులు బయటకు వెళ్లిపోవడమే తామకు సంతోషమని పేర్కొన్నారు. అయితే తిరుగుబాటు ఎంపీలను బీజేపీ కూడా చేర్చుకోదని అన్నారు. మరో పార్టీలో విలీనం కావాలంటే అవసరమైన సంఖ్యాబలం వారికి లేదని పేర్కొన్నారు.