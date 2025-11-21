నాగర్ కర్నూల్ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ- 'త్రీ ఇన్ వన్' హైబ్రిడ్ సైకిల్- దీనిముందు బైక్ కూడా దిగదుడుపే!
బైక్స్ను మించిన ఫీచర్లతో 'త్రీ ఇన్ వన్' హైబ్రిడ్ సైకిల్- నాగర్ కర్నూల్లోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థి గగన్ చంద్ర క్రియేటివిటీ- జాతీయ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
Published : November 21, 2025 at 12:00 PM IST
Telangana Student Super Bicycle : సైకిల్ అనగానే పెడల్స్ను తొక్కుతూ డ్రైవింగ్ చేయడం గుర్తుకొస్తుంది. కానీ పెడల్స్తో పనిలేకుండా, బైక్లాగే యాక్సిలరేటర్ ఇస్తూ డ్రైవ్ చేసే ఈ సైకిల్ అదుర్స్ అనిపిస్తోంది. బైక్లలో కూడా లేని కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ సూపర్ సైకిల్ను తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాకు చెందిన 9వ తరగతి విద్యార్థి గగన్ చంద్ర తయారు చేశాడు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్లో జరుగుతున్న జాతీయ బాలల సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో 'త్రీ ఇన్ వన్' హైబ్రిడ్ సైకిల్ను ప్రదర్శించి అందరి మన్ననలు అందుకున్నాడు.
మెరుపులాంటి ఐడియా ఇలా వచ్చింది!
తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఉన్న ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో గగన్ చంద్ర 9వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతడి ఇంటికి చాలాదూరంలో స్కూలు ఉంది. దీంతో రోజూ సైకిల్పై స్కూలుకు వెళ్లి వస్తుంటాడు. సైకిల్ను తొక్కుతూ అతడు అలసిపోయేవాడు. ఈ క్రమంలోనే గగన్ చంద్రకు మెరుపులాంటి ఐడియా ఒకటి వచ్చింది. సైకిల్కు బ్యాటరీని బిగిస్తే, పెడల్స్ను తొక్కే పని తప్పుతుందని భావించాడు. ఈ విషయాన్ని తన టీచర్ ఎన్ సీతారాంకు చెప్పాడు. టీచర్ సలహా మేరకు తొలుత సైకిల్కు బ్యాటరీని బిగించాడు. దాన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే, సైకిల్ 30 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచేది. అయితే బ్యాటరీని పదేపదే ఛార్జ్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఈ పని కూడా తప్పేలా, సైకిల్ వెనుక సీటు భాగంలో సోలార్ ప్యానల్స్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయించారు. దీంతో గగన్ చంద్ర సైకిల్ను నడిపే క్రమంలో సూర్య కిరణాలతో సోలార్ ప్యానల్స్ వేడెక్కి, బ్యాటరీ ఆటోమేటిక్గా ఛార్జ్ అయిపోతుంది. గంటకు దాదాపు 30 కి.మీ వేగంతో ఈ సూపర్ సైకిల్ ప్రయాణిస్తుంది. గగన్ చంద్ర తన స్నేహితుడి సహాయంతో దాదాపు రూ.25వేలు వెచ్చించి ఈ సైకిల్లో బ్యాటరీ, సోలార్ ప్యానల్స్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయించాడు.
జాతీయ ఎగ్జిబిషన్లో మెరిసిన గగన్ చంద్ర
మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో ఉన్న 'రీజియనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్' వేదికగా నవంబరు 18న (మంగళవారం) 52వ జాతీయ బాలల సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమైంది. ఇది నవంబరు 23(ఆదివారం) వరకు జరుగుతుంది. ఇందులో 35 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన దాదాపు 900 మంది విద్యార్థులు (14 - 18 ఏళ్లలోపువారు) 240 విభిన్న సైన్స్ ప్రాజెక్టులు, మోడల్స్ను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ రీజియనల్ సైన్స్ సెంటర్లు, ఐఐఎస్ఈఆర్, ఎంఏఎన్ఐటీ, ఐఎస్ఈసీటీ, గ్లోబల్ స్కిల్ పార్క్కు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు వచ్చి ఇక్కడ లెక్చర్స్ ఇస్తున్నారు. వారితో శాస్త్రీయ అంశాలు, ఆవిష్కరణలపై చర్చిస్తున్నారు. ప్రతీ లెక్చర్ చివర్లో 30 నిమిషాల పాటు ప్రశ్న-జవాబుల సెషన్ కూడా జరుగుతోంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్లోనే తెలంగాణ విద్యార్థి గగన్ చంద్ర తన సూపర్ సైకిల్ను ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఈ సైకిల్ను తొలుత పెడల్స్తో నడపొచ్చు. లేదంటే బ్యాటరీ సాయంతో యాక్సిలరేటర్ ఇస్తూ నడపొచ్చు. సోలార్ ప్యానల్స్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ మూడు రకాల ఫీచర్లు ఉండబట్టే దీన్ని త్రీ ఇన్ వన్ హైబ్రిడ్ సైకిల్ అంటున్నారు. ఈ సైకిల్ను చూసి చాలామంది గగన్ చంద్రను మెచ్చుకుంటున్నారు.
సైకిల్ తొక్కే అలసట నుంచే ఐడియా వచ్చింది : విద్యార్థి గగన్ చంద్ర
"ఈ సైకిల్ తయారీలో నాకు ఒక మిత్రుడి కుటుంబం నుంచి ఆర్థిక సహాయం లభించింది. మా టీచర్ ఎన్ సీతారాం అందించిన గైడెన్స్ వల్లే నేను జాతీయ బాలల సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ దాకా రాగలిగాను. యాక్సిలరేటర్తో ఈ సైకిల్ను ఈజీగా నడపొచ్చు. గంటకు 30 కి.మీ స్పీడుతో ఇది నడుస్తుంది. సైకిల్ తొక్కుతూ స్కూలుకు వెళ్లే క్రమంలో బాగా అలసిసోయే వాడిని. ఆ అలసట నుంచే ఈ ఐడియా వచ్చింది" అని జాతీయ బాలల సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ వేదికగా విద్యార్థి గగన్ చంద్ర వివరించాడు.
బైక్లలోనూ లేని ఫీచర్లు ఈ సైకిల్లో ఉన్నాయి : టీచర్ ఎన్ సీతారాం
"ఈ సైకిల్లో అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లను గగన్ చంద్ర జోడించాడు. బైక్లలో కూడా లేని కొన్ని ఫీచర్లు ఈ సైకిల్లో ఉన్నాయి. దీన్ని యాక్సిలరేటర్తో నడపొచ్చు. యాక్సిలరేటర్ ఇస్తే, సైకిల్ ముందుకు దూసుకెళ్తుంది. దీన్ని ఎవరూ దొంగలించకుండా ఇందులో సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. దీన్ని లాక్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా టచ్ చేస్తే, అలారం యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఈ సైకిల్లో జీపీఎస్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. దాని ద్వారా సైకిల్ లొకేషన్ను మనం ఫోన్లో ట్రాక్ చేయొచ్చు" అని జాతీయ బాలల సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్కు విద్యార్థి గగన్ చంద్రను తీసుకెళ్లిన టీచర్ ఎన్ సీతారాం తెలిపారు.
