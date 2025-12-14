71ఏళ్లలోనూ 35ఏళ్లలా ఆరోగ్యం- 'డాక్టర్ల అక్షయ్ కుమార్' హెల్త్ సీక్రెట్స్ తెలుసా?
'డాక్టర్ల అక్షయ్ కుమార్'గా అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్- 71 ఏళ్లలోనూ ఆరోగ్యవంతమైన జీవనం- వృద్ధాప్య ఛాయలు దరిచేరనివ్వని దినచర్య, ఆహారపు అలవాట్లు
Published : December 14, 2025 at 3:27 PM IST
35 Years Health In 71 Years Age : ఈతరం వారిలో చాలామంది 60 ఏళ్లు దాటగానే శారీరకంగా డీలా పడిపోతున్నారు. ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. కొందరైతే 40 నుంచి 50 ఏళ్లలోపు వయసులోనే గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కానీ ఓ డాక్టర్ 71 ఏళ్ల వయసులోనూ 35 ఏళ్ల కుర్రాడిలా ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్నారు. డిసెంబరు 12 నుంచి 14 వరకు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రా వేదికగా 'జెరియాట్రిక్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా' జాతీయ సదస్సు జరిగింది. ఇందులో దేశ, విదేశాల నుంచి 500 మందికిపైగా వైద్యులు పాల్గొనగా, డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్ మాత్రమే హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఆయన్ను తోటి వైద్యులు అందరూ 'డాక్టర్ల అక్షయ్ కుమార్' అని పిలిచారు. ఈసందర్భంగా డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్ ఆరోగ్య రహస్యాలతో ఈటీవీ భారత్ కథనమిది.
అసలు మ్యాజిక్ దినచర్యలోనే
డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మధుర జిల్లా కోసి పట్టణ వాస్తవ్యుడు. అందరు డాక్టర్లలాగే ఆయన కూడా ఓ ఆస్పత్రిని నిర్వహిస్తున్నారు. రోజూ ఎంతోమంది రోగులకు వైద్యం చేస్తున్నారు. అయితే డాక్టర్ అనిల్ దినచర్య చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఆయన టైం టేబుల్ పూర్తి విభిన్నం. మద్యం, పొగాకుకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటారు. రాత్రి టైంలో జరిగే పార్టీలకు అస్సలు వెళ్లరు. రోజూ రాత్రి 8 గంటలకల్లా నిద్రపోతారు. అందుకే డాక్టర్ అనిల్ 71 ఏళ్ల వయసులోనూ 35 ఏళ్ల కుర్రాడిలా కనిపిస్తున్నారు.
టైం టేబుల్ : డైట్ ప్లాన్ ఇదిగో
తన ఆరోగ్య గురువు హీరో అక్షయ్ కుమార్ అని డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ తెలిపారు. 'అక్షయ్లాగే నేను కూడా నా ఆరోగ్యాన్ని ప్రేమిస్తాను. దానిపై చాలా శ్రద్ధ వహిస్తాను. నేను పూర్తిగా శాకాహారిని. రోజూ తెల్లవారుజామున 3 గంటలకే నిద్రలేస్తాను. నిద్రలేచినప్పటి నుంచి ఉదయం 9 గంటల వరకు వాకింగ్, రన్నింగ్, యోగా వంటివన్నీ చేస్తాను. ఉదయం 9:30 తర్వాత సమతుల ఆహారాన్ని తీసుకుంటాను. ఆ తర్వాత ఆస్పత్రికి వెళ్తాను. రోగులను చూస్తాను. సాయంత్రం 5:30 గంటల తర్వాత నేను ఆస్పత్రిలో పనిచేయను. సాయంత్రం నుంచి నిద్రపోయే వరకు తగిన విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. నేను గోధుమ రొట్టెలు అస్సలు తినను. ఆహారంలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, కూరగాయల సలాడ్లు, ఉడికించిన కూరగాయలను తీసుకుంటాను. గింజలు, విత్తనాలను కూడా తింటాను. అవి శరీరానికి పోషకాలను అందిస్తాయి. కొబ్బరి నీటితో కలిపి తయారుచేసిన సత్తును ప్రతిరోజు తాగుతాను' అని డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు.
సంతోషకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం చిట్కాలు
సంతోషకరమైన వృద్ధాప్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారని పద్మశ్రీ డాక్టర్ దయా కిశోర్ హజారా పేర్కొన్నారు. 'ఇందుకోసం ముందస్తు ప్రణాళిక చాలా అవసరం. పదవీ విరమణ తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ తప్పు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా వివిధ పనులతో యాక్టివ్గా ఉండాలి. సామాజిక, కుటుంబ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనాలి. మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకూడదు. ధ్యానం చేయండి. సంగీతాన్ని వినండి, అభ్యసించండి. దీనివల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలు అలుముకునే వేగం తగ్గుతుంది. మద్యం, ధూమపానాలకు దూరంగా ఉండండి' అని డాక్టర్ కిశోర్ తెలిపారు.
విటమిన్ 'ఎఫ్'తో మానసిక ఆరోగ్యం
'వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు తప్పకుండా ప్రతిరోజు 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నిద్రపోవాలి. వృద్ధులకు విటమిన్ ఎం కంటే విటమిన్ ఎఫ్ చాలా ముఖ్యమైంది. విటమిన్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో కొంతసేపైనా గడపాలి. దీనివల్ల మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాప్తిస్తుంది' అని ఆగ్రాకు చెందిన డాక్టర్ వీఎన్ కౌశల్ తెలిపారు.
పిల్లల్లాగే వృద్ధులకూ టీకాలు వేయించాలి
'చిన్న పిల్లలకు మనం టీకాలను వేయిస్తుంటాం. పిల్లలకు ఆ టీకాలు ఎంత అవసరమో, 5 సాధారణ వ్యాధుల కోసం వృద్ధులకు టీకాలు వేయించడం కూడా అంతే ముఖ్యం' అని జెరియాట్రిక్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఓపీ శర్మ పేర్కొన్నారు.
వృద్ధాప్య సునామీని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి
'ప్రపంచంలో వృద్ధుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. 2050 నాటికి భారతదేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది. దీనివల్ల వృద్ధాప్య సునామీ లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు భారతదేశం సిద్ధంగా ఉండాలి. కొత్త తరం వైద్యులు వృద్ధాప్య చికిత్సకు సంబంధించిన క్లినికల్ పద్ధతులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి' అని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుంచి జెరియాట్రిక్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సదస్సుకు హాజరైన డాక్టర్ అనూల్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.