52 రోజులు, 16 రాష్ట్రాలు- ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై 12111 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం- చరిత్ర సృష్టించిన యువకుడు
ఈవీ స్కూటర్తో ఇండియా, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించిన మంగళూరు యువకుడు- ఏకంగా 12111 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అరుదైన ఘనత- ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్పై అపోహలకు చెక్!
Published : July 10, 2026 at 7:31 AM IST
Girish Shet EV Scooter Journey : ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నగర ప్రయాణాలకే పరిమితం, లాంగ్ జర్నీలకు పనికిరావు, బ్యాటరీలు అంత నమ్మదగినవి కావనే అపోహలు ఇప్పటికీ చాలా మందిలో ఉన్నాయి. అయితే కర్ణాటక మంగళూరుకు చెందిన అడ్వెంచర్ రైడర్ గిరీశ్ షెట్ ఈ అపోహల్ని పూర్తిగా చెరిపేస్తూ, ఈవీ స్కూటర్పై ఏకంగా 12111 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అరుదైన ఘనతతో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సహా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోనూ చోటు సంపాదించాడు.
గత ఐదేళ్లుగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై లాంగ్ టూర్స్ వేస్తున్న గిరీశ్ షెట్కు ఇది మూడో రికార్డ్. 2022లో బౌన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై కన్యాకుమారి నుంచి ఖార్దుంగ్లా వరకు 4580 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తొలి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సాధించాడు. తర్వాత 2025లో ఆంపియర్ సిటీ ఈవీ స్కూటర్పై బెంగళూరు నుంచి దిల్లీ వరకు 2800 కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని కేవలం 7 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసి మరో రికార్డ్ నెలకొల్పాడు.
కేకేఆర్ మ్యాచుల్ని చూసి రికార్డ్స్
ఇక ఈసారి VIDA VX2 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై 2026 ఏప్రిల్ 12న బెంగళూరులో ప్రారంభమైన ప్రయాణం జూన్ 5న దిల్లీలో ముగిసింది. మొత్తం 52 రోజుల పాటు సాగిన ఈ యాత్రలో ఆయన 16 రాష్ట్రాలు, 32 నగరాల్ని చుట్టేశాడు. దేశవ్యాప్తంగా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టు ఆడిన అన్ని ఆతిథ్య నగరాల్ని ఈవీ స్కూటర్పై సందర్శిస్తూ ఈ ప్రత్యేక రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. ఈ ప్రయాణానికి 'లాంగెస్ట్ జర్నీ బై యాన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎక్రాస్ ఆల్ హోస్ట్ సిటీస్ ఆఫ్ వన్ ఐపీఎల్ ఫ్రాంఛైజీ' అనే విభాగంలో ఇండియా, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు లభించింది.
హీరో విడా, ఐపీఎల్ ఫ్రాంఛైజీ కేకేఆర్ అధికారిక భాగస్వామిగా ఉండటంతో గిరీశ్కు ప్రత్యేక గోల్డెన్ టికెట్ అందించింది. దీంతో ఇండియాలో వేర్వేరు చోట్ల జరిగిన 10 కేకేఆర్ మ్యాచ్ల్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాడు. ఇంకా కోల్కతా, అహ్మదాబాద్ వేదికల్లో జరిగిన చివరి 4 కీలక మ్యాచ్లకు వీఐపీ గ్యాలరీలో కూర్చొనే అవకాశం కూడా దక్కింది. ఈ మ్యాచ్ల కోసం ఈవీపైనే ప్రయాణించాడు.
అయితే గిరీశ్ ప్రయాణం అంత ఈజీగా ఏం సాగలేదు. ఉత్తర భారతదేశంలో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలతో విపరీతమైన ఎండలు, బలమైన గాలులు, పొడవైన హైవేలు ఇలా ఎన్నో క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటూ ప్రయాణాన్ని సాగించాడు. మధ్యప్రదేశ్ జబల్పుర్ సమీపంలో గుర్తు తెలియని వాహనం తన స్కూటర్ను ఢీకొట్టగా ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. వేగంగా డివైడర్ను ఢీకొనడంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందాల్సి వచ్చింది. అయితే స్కూటర్ పెద్దగా డ్యామేజ్ కాకపోవడంతో చికిత్స అనంతరం వెంటనే మళ్లీ ప్రయాణం ప్రారంభించి లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు.
రూ. 2- 3 వేలే ఖర్చు- పెట్రోల్ ఖర్చులు వేలల్లో ఆదా!
ఈ 12111 కిలోమీటర్ల ప్రయాణంలో పెట్రోల్ స్కూటర్తో పోలిస్తే సుమారు రూ. 32 వేల వరకు ఇంధన ఖర్చుల్ని ఆదా చేసినట్లు గిరీశ్ తెలిపాడు. మొత్తం ప్రయాణానికి విద్యుత్ ఛార్జింగ్ ఖర్చు కేవలం రూ. 2 వేల నుంచి 3 వేల వరకు మాత్రమే అయిందని వెల్లడించాడు. ఇంకా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో స్కూటర్కు ఒక్కసారి కూడా సర్వీసింగ్ అవసరం రాలేదని అన్నాడు. తన జర్నీలో హీరో సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన 800 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, అలాగే ఏథర్ నెట్వర్క్లోని సుమారు 6 వేల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు తనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని ఆయన తెలిపాడు. ఛార్జింగ్ సదుపాయం లేని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హైవే పక్కనున్న దాబాలు, చిన్న దుకాణాల యజమానులు స్వచ్ఛందంగా విద్యుత్ సాకెట్స్ అందించి సహకరించారని చెప్పాడు.
తన జర్నీ అనుభవాన్ని పంచుకున్న గిరీశ్ షెట్ కష్టాలు లేకపోతే విజయానికి విలువ ఉండదని చెబుతున్నాడు. 'కష్టాలు లేకుంటే విజయానికి విలువే ఉండదు. ఒకప్పుడు ఈవీ స్కూటర్ తీసుకొస్తే ఆశ్చర్యంగా చూసేవారు. ఇప్పుడు మాత్రం 'ఎంత రేజ్ ఇస్తుంది?' అని అడుగుతున్నారు. సరైన ప్రణాళికతో దేశమంతా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈవీ స్కూటర్పై ప్రయాణించొచ్చని నా యాత్ర నిరూపించింది. పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత రోజుల్లో దేశీయ కంపెనీలు తయారు చేస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వినియోగం మరింత పెరగాలి' అని గిరీశ్ ఆకాంక్షిస్తున్నాడు.
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