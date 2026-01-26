'భారత్ విజయం ప్రపంచాన్ని స్థిరంగా మారుస్తుంది'- రిపబ్లిక్ డే వేళ EU చీఫ్ వ్యాఖ్యలు
గణతంత్ర దినోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కావడంపై ఉర్సులా కామెంట్స్- మోదీతో మంగళవారం శిఖరాగ్ర భేటీ- భారత్ ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందంపై కీలక ప్రకటన
Published : January 26, 2026 at 2:45 PM IST
EU Chief On India : భారత్ విజయం ప్రపంచాన్ని మరింత స్థిరంగా, సంపన్నంగా, సురక్షితంగా ఉంచుతుందని యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డర్ లేయెన్ వ్యాఖ్యానించారు. దిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో నిర్వహించిన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ఉర్సులా వాన్ డర్ లేయెన్తో పాటు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా కూడా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వేడుకల్లో పాల్గొనడం తన జీవితంలో గౌరవకరమైన క్షణమని ఉర్సులా తెలిపారు. " భారత్ విజయం ప్రపంచాన్ని మరింత స్థిరంగా మారుస్తుంది. దాని ఫలితాలు మనందరికీ లాభమే" అంటూ ఆమె సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేశారు.
It is the honor of a lifetime to be Chief Guests at the Republic Day celebrations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2026
A successful India makes the world more stable, prosperous and secure.
And we all benefit ↓ https://t.co/boeqFGv15Q
మోదీతో కీలక భేటీ
మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఉర్సులా వాన్ డర్ లేయెన్, ఆంటోనియో కోస్టా కలిసి శిఖరాగ్ర స్థాయి చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ భేటీలో భారత్ ఈయూ మధ్య దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ఒప్పందం కుదిరితే ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలకు కొత్త దిశ లభించనుంది.
మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ దిశగా!
ఇటీవల దావోస్లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో మాట్లాడిన ఉర్సులా, భారత్-ఈయూ ఒప్పందాన్ని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్గా కొందరు అభివర్ణిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా రెండు బిలియన్ల జనాభా కలిగిన భారీ మార్కెట్ ఏర్పడుతుందని, ఇది ప్రపంచ జీడీపీలో దాదాపు పావు వంతు వాటా కలిగి ఉంటుందని చెప్పారు. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలతో వ్యాపార సంబంధాలు పెంచుకోవడమే యూరప్ లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.