'రాష్ట్రపతి' దత్తపుత్రుడిని కలవనున్న ద్రౌపదీ ముర్ము- ఈటీవీ భారత్​ ఎఫెక్ట్​

రాష్ట్రపతిని బసంత్ పాండో కలిసేలా ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు

president adopted child
రాష్ట్రపతి దత్త పుత్రుడు బసంత్ పాండో (ETV Bharat)
Published : November 19, 2025 at 8:56 PM IST

President Adopted Child : రాష్ట్రపతి దత్త పుత్రుడు బసంత్ పాండో ఎట్టకేలకు ప్రథమ పౌరురాలని కలవనున్నారు. ఆయనపై ఈటీవీ భారత్​లో ఓ కథనం ప్రచురితమవడంతో జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించింది. రాష్ట్రపతిని బసంత్ పాండో కలిసేలా ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. "బసంత్ పాండోను భారతదేశ తొలి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్​ దత్తత తీసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని సూర్జాపుర్​ జిల్లా అధికారులు సైతం పరిశీలించి ధ్రువీకరించారు" అని సునీల్ నాయక్​ అడిషనల్ కలెక్టర్ తెలిపారు. బసంత్​ను రాష్ట్రపతితో కలిపించేందుకు ఛత్తీస్​గఢ్​ సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి రాజేశ్ అగర్వాల్​ సైతం చొరవ చూపారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము గురువారం ఛత్తీస్​గఢ్​లోని అంబికాపుర్​లో పర్యటించనున్నారు. ఈ క్రమంలో పాండో తెగకు చెందిన గిరిజనలు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలోనే ఆమె బసంతోను కలవనున్నారు.

సర్గుజాను సందర్శించిన రెండో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము. అంతకుముందు 1952లో దేశ తొలి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్​ సుర్గుజాను సందర్శించారు. ఈ క్రమంలోనే పాండో తెగ గిరిజనులతో ఆయన ముచ్చటించారు. ఆ తెగతో పాటు అప్పటికీ ఎనిమిదేళ్ల పిల్లవాడైన బసంతో పాండేను దత్తత తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన వయసు 80 ఏళ్లు. రాష్ట్రపతి దత్తత తీసుకున్న తర్వాత బసంత్ పాండోకు ఆ గిరిజన తెగ 'రాష్ట్రపతి దత్త పుత్రుడి'గా గుర్తించారు. 1952లో ఆయన దత్తత తీసుకున్న సమయంలో ప్రభుత్వం తరఫున ఆ తెగ వారికి ఎద్దులతో పాటు విత్తనాలు ఎడ్ల బండ్లను అందించారు. వీరందరి కోసం దాదాపు 13 కాలనీలను కట్టించారు.

president adopted child
రాష్ట్రపతి దత్త పుత్రుడు బసంత్ పాండో (ETV Bharat)

"ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము మా గ్రామానికి వస్తుందని నాకు తెలిసింది. నాకు ఆమెను కలవాలని ఉంది. అంతకుముందు దేశ తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్​ మా గ్రామాన్ని సందర్శించారు. అప్పుడు ఆయన నన్ను దత్తత తీసుకుని అదుకున్నారు. ఆ సమయంలో అడవుల్లో జీవిస్తున్న పాండో తెగ గిరిజనులను ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది. మా తెగకు చెందిన నేతలు నన్ను తీసుకు వెళ్లి రాష్ట్రపతి ఒడిలో కూర్చొపెట్టారు. నాకు కొత్త చొక్కా, ప్యాంటు వేసి నాకు పేరు కూడా పెట్టారు. అప్పటి వరకు నన్ను గోలు అని పిలిచేవారు. కానీ రాష్ట్రపతి నాకు బసంత్ లాల్ అని పేరు పెట్టారు. ఇంకా కొన్ని ఎద్దులు, ఎడ్లబండ్లు, 10 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారు. ఆయనతో రమ్మని నన్ను పిలిచారు. కానీ ఆయనతో కలిసి వెళ్లేందుకు అధికారులు అంగీకరించలేదు. ఒకవేళ ఆ రోజు నేను రాష్ట్రపతితో వెళ్లి ఉంటే నా పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉండేది."

--బసంత్ పాండో, రాష్ట్రపతి దత్త పుత్రుడు

"ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము మా గ్రామాన్ని సందర్శించనున్నారని తెలిసినప్పటి నుంచి బసంత్ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. రాష్ట్రపతిని కలిపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా అధికారులను ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయనను రాష్ట్రపతి దత్తత తీసుకుని పేరును కూడా పెట్టారని బసంత్​ చెబుతుంటారు." అని పాండో తెగ గిరిజన నేత ఉదయ్ అంతకుముందు ఈటీవీ భారత్​కు​ తెలిపారు.

president adopted child
భారత తొలి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (ETV Bharat)

