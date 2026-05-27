వేలాడుతున్న కరెంట్ తీగలు, పడిపోయే దశలో చెట్లు, విరిగిన ఊయలలు- బిహార్‌లోని పార్కుల పరిస్థితి ఇది!

అధ్వాన్న స్థితిలో పార్కులు- కనీస సదుపాయాలు లేక సందర్శకులు ఇబ్బందులు- బిహార్‌లోని పార్కుల్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులు- ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 27, 2026 at 9:01 AM IST

Bihar Parks Situation ETV Bharat Ground Report : ప్రస్తుత కాలంలో చిన్నారులు మొబైల్ ఫోన్‌లకు బానిసైపోతున్నారు. దీంతో సరైన శారీరక, మానసిక ఉల్లాసం లేక విలవిల్లాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు వారిని పార్కులకు తీసుకెళ్తున్నారు. అయితే అవి సరైన మెయింటెన్స్ లేక శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి. అలాగే ఇంకొన్ని పార్కులలో చెట్ల కొమ్మలు విరిగి మనుషుల మీద పడేలా ఉన్నాయి. కరెంట్ తీగలు ప్రమాదకరంగా వేలాడుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు పిల్లలను పార్కులకు తీసుకెళ్లడం ఏ మాత్రం శ్రేయస్కరమని పెద్దలు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితులపై వాస్తవాలను తెలుసుకునేందుకు ఈటీవీ భారత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'ది లాస్ట్ ప్లేగ్రౌండ్' పేరుతో ప్రత్యేక రియాలిటీ చెక్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో బిహార్‌లోని గయా, బుద్ధ గయా, నలంద, పట్నాలోని పార్కులను పరిశీలించింది. అక్కడి పార్కులలో ఉన్న దుస్థితిని ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చింది.

అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా కొన్ని పార్కులు
గయాలోని ఓ చిల్డ్రన్ పార్కులో 11,000 కేవీ విద్యుత్ స్తంభం తీగలు అతి తక్కువ ఎత్తులో వేలాడుతున్నాయి. అలాగే అక్కడ చెట్లు ప్రమాదకరంగా మనుషుల మీద పడిపోయేలా ఉన్నాయి. విరిగిన ఊయలలు, వంగిన చెట్లు, అసురక్షిత విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆక్రమణలు, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, తగ్గిపోతున్న పచ్చదనం వంటివి ఈ పార్కులో దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇతర ప్రాంతాల కంటే గయాలోని పార్కుల పరిస్థితి పెద్ద భిన్నంగా ఏమీ లేదు. ఇలాంటి పార్కులోనే తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నారులను ఆట విడుపు కోసం తీసుకొస్తున్నారు.

విస్తీర్ణం ఎకరాలోపే
గయా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 53 వార్డులలో 50కి పైగా పార్కులు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి కూడా ఎకరం విస్తీర్ణంలో లేదు. పార్కుల్లో అలంకార పువ్వులు, వినోద మౌలిక సదుపాయాలు అటుంచితే చాలా పార్కుల్లో కనీస పచ్చదనం కూడా లేదు. ఇదే విషయంపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "వీటిని మీరు పార్కులు అంటారా? గయాలో ఏ పార్కు కూడా ఆ కోవలోకి రాదు. మహా అయితే వాటిని పచ్చని ప్రదేశాలు అని పిలవొచ్చు. గాంధీ మైదాన్‌లో కూడా పార్కుల పేరుతో మూడు నాలుగు కట్టడాలు నిర్మించారు." అని స్థానికుడు షంషేర్ ఖాన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

హిల్ పార్కును ఏర్పాటు చేస్తే మంచిది
మరోవైపు, గయాలో ఫౌంటెయిన్లు, పూలు, పిల్లల కోసం ఉయ్యాలలు, ఫుడ్ కియోస్క్‌లు వంటివి ఉన్న పార్కులు ఎక్కడా లేవన్నారు కార్పొరేటర్ గజేంద్ర సింగ్. బ్రహ్మయోని కొండపై ఒక హిల్ పార్కును ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అక్కడ పార్కును ఏర్పాటు చేస్తే అది గయాకు అతిపెద్ద ఆదాయ వనరుగా మారుతుందన్నారు. గాంధీ మైదాన్‌లో నిర్మించిన పిల్లల పార్కులు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేవని ఆరోపించారు. ఈ పార్కులలో అనేక రకాల మెరుగుదలలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పుడు పార్కులు అటవీ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చాయి కాబట్టి వారే వాటి బాధ్యత చూసుకుంటారని చెప్పారు.

మైదానాల్లో మారిపోయిన పార్కులు
గయాలోని పార్కులు పచ్చని వినోద స్థలాలలా కాకుండా ఎండిపోయిన మైదానాల్లా కనిపిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు సామాజిక కార్యకర్త లాల్‌జీ ప్రసాద్. బైకుంఠ శుక్లా పార్కులో కనీస సౌకర్యాలు లేవని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల గయాలోని చాలా పార్కులు అస్థిత్వాన్నే కోల్పోతున్నాయని వాపోయారు. గయా-పట్నా రోడ్డుపై కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఒక పిల్లల పార్కును 2019-20లో మాజీ కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ చౌబే ప్రారంభించారని, అది కూడా ఇప్పుడు అధ్వాన్న స్థితిలో ఉందన్నారు. ఘన చరిత్ర ఉన్న ఆజాద్ పార్కు జూదగాళ్లు, మాదకద్రవ్యాలు వాడేవారికి ఒక సమావేశ స్థలంగా మారిపోయిందన్నారు. ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్లినా కొందరు పేకాట ఆడుతూ, గంజాయి తాగుతూ కనిపిస్తారని చెప్పారు. అలాగే అక్కడ మహిళల భద్రతకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు లేవన్నారు. పార్క్ ఎంట్రీ గేటు దగ్గరలోనే మరుగుదొడ్డిని నిర్మించడం వల్ల వచ్చే దుర్వాసనను సందర్శకులు భరించలేకపోతున్నారని పేర్కొన్నారు.

లోపాలను అంగీకరించిన మేయర్
నగరంలో ఉన్న పార్కులలోని లోపాలను గయా మేయర్ గణేశ్ పాశ్వాన్ అంగీకరించారు. అయితే, గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే పార్కుల్లో చాలా అభివృద్ధి పనులు జరిగాయని అన్నారు. పార్కుల నిర్మాణం, సుందరీకరణ అటవీ శాఖ పరిధిలోకి వస్తాయని చెప్పారు. అన్ని పార్కులను తనిఖీ చేస్తామని, నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు. వంగి ఉన్న చెట్ల విషయానికొస్తే వాటిని అటవీ శాఖ పరిశీలిస్తుందని, కరెంట్ స్తంభాల విషయంలో విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో చర్చిస్తామని వెల్లడించారు.

బుద్ధ గయాలో పార్కుల పరిస్థితి
గయాతో పోలిస్తే బుద్ధ గయాలో ఎక్కువ పార్కులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, ఇక్కడి పార్కులలో కూడా మౌలిక, భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలోని అతిపెద్ద పార్కులలో ఒకటైన జయప్రకాశ్ ఉద్యానవన్‌లో చెట్లు కొమ్మలు వేలాడుతున్నాయి. అవి ఎప్పుడు పడితాయో అనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అయితే మే 13న మహాబోధి ఆలయం వైపు వెళ్లే రహదారిపై ఈ పార్కులోని ఒక భారీ చెట్టు కొమ్మ అకస్మాత్తుగా విరిగిపడింది. అయితే ఆ సమయంలో ఎవరూ అటుగా ప్రయాణించకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. గయా, బుద్ధ గయా అంతటా విద్యుత్ స్తంభాలు తరచుగా పార్కుల గోడలు, సరిహద్దుల పక్కనే ఉన్నాయి. దీంతో చెట్లు కూలిపోయినప్పుడు కరెంట్ స్తంభాల వైర్లు కిందకు పడిపోతున్నాయి. లేదంటే వేలాడుతున్నాయి. దీంతో పార్కుకు వచ్చే సందర్శకులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

ఆందోళనకర స్థితిలో నలందలోని పార్కులు
నలందలో పార్కుల పరిస్థితి కాస్త ఆందోళనకరంగానే ఉంది. ఈ నగరంలో మొత్తం ఎనిమిది పార్కులు ఉన్నాయి. వాటిలో ఐదింటిని అటవీ శాఖ నిర్వహిస్తోంది. వాటిలో మెరుగైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అయితే మరో మూడు పార్కుల పరిస్థితి వేరేలా ఉంది. టికులిపార్ ప్రాంతంలో ఓ పార్కును సుమారు రూ. 20 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. దానికి 2010 ఆగస్టు 19న అప్పటి రాష్ట్ర మంత్రి నరేంద్ర నారాయణ్ యాదవ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పటికీ దాని నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. పార్కు ప్రహరీ గోడను నిర్మించారు. వాకింగ్ ట్రాక్‌ను ఏర్పాటు చేశారు అంతే. మిగిలిన ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొదలు, గడ్డితో నిండిపోయి బీడు భూమిలా మారిపోయింది. అక్కడ కొందరు పశువులను మేపుతున్నారు.

గడ్డి, పొదలతో నిండిపోయిన ఉద్యానవనం
పార్కు నిర్మాణాన్ని మధ్యలోనే ఆపేశారని నలంద నగర వాసి అనిల్ యాదవ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రదేశం చెత్త, గడ్డి, పొదలతో నిండిపోయిందన్నారు. సంఘ విద్రోహ శక్తులకు అడ్డాగా మారిందని తెలిపారు. మద్యం తాగి అక్కడే సీసాలు వదిలేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు, పార్కులో ఈ పరిస్థితిని ప్రశ్నిస్తే బెదిరింపులకు గురవుతామని మరో స్థానికుడు సురేశ్ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయిందో తమకు తెలియదన్నారు.

మెయింటెనెన్స్ భళా
అయితే నలందలోని అన్ని పార్కుల్లో ఇదే పరిస్థితి లేదు. అంబర్ ప్రాంతంలో సుమారు రూ.20 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన చిల్డ్రన్స్ పార్కు చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. పబ్లిక్ పార్కుల కోసం రాష్ట్రం నిర్దేశించిన ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానం (SOP) ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఈ పార్కు పాటిస్తోంది. సందర్శకుల కోసం పరిశుభ్రమైన పరిసరాలు, మంచి తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయి. అలాగే పార్కు అంతా పచ్చదనంతో నిండిపోయింది. ఈ పార్కును సందర్శించాలంటే పిల్లలు రూ.5, పెద్దలు రూ.10 రుసుము చెల్లించాలి. ఈ పార్క్‌కు ప్రతిరోజూ 100-200 మంది సందర్శకులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఎక్కువగా వస్తారు.

పడిపోయే దశలో వాటర్ ట్యాంక్
నలందలోని బిహార్ షరీఫ్‌లో ఉన్న సుభాశ్ పార్క్‌ను ప్రతిరోజూ సుమారు 500-600 మంది సందర్శిస్తారు. వీకెండ్‌లో ఆ సంఖ్య 1,000కి చేరుకుంటుంది. ఎంట్రీ టికెట్ పిల్లలకు రూ.10, పెద్దలకు రూ.20 మాత్రమే. ఈ పార్కులో 22 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. అయితే మౌలిక సదుపాయాలు అంతంతమాత్రమే. ఇక్కడి వాటర్ ట్యాంక్ శిథిలావస్థలో ఉంది. అలాగే చెట్లు కొమ్మలు వేలాడుతున్నాయి.

మెరుగైన స్థితిలో పట్నాలోని పార్కులు
గయా, నలందలోని పార్కులతో పోలిస్తే పట్నాలోని ఉద్యానవనాలు కాస్త బెటర్. బిహార్ రాజధానిలోని పార్కులు పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి. అలాగే వాటి మెయింటెనెన్స్ కూడా బాగుంది. పట్నాలో ప్రస్తుతం సుమారు 116 పార్కులు ఉన్నాయి. వీటిలో 115 పట్నా పార్క్ డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఒకటి పట్నా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహణలో కొనసాగుతోంది.

పట్నాలోని పార్కుల నిర్వహణ గురించి పర్యావరణవేత్త మృత్యుంజయ్ మణి వివరించారు. పట్నాలోని పార్కులు చాలా వరకు మంచి స్థితిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. కానీ కొన్ని లోపాలను విస్మరించలేమని పేర్కొన్నారు. నగరంలో క్రీడల మైదానాలు లేవని చెప్పారు. కొన్ని నివాస ప్రాంతాలలో ఇప్పటికీ ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయని, అక్కడ ప్లేగ్రౌండ్స్‌ను ఏర్పాటు చేయవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు, రాష్ట్ర రాజధాని అయినప్పటికీ పట్నాలో పెద్ద బహిరంగ మైదానాలు లేకపోవడంపై స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా పార్కులు నడవడం, కూర్చోవడం, చిన్న తరహా వినోదం కోసం ఏర్పాటు చేశారని చెప్పారు. కానీ ఫుట్‌బాల్, క్రికెట్, వాలీబాల్ వంటి క్రీడలు ఆడేందుకు పట్నాలో సరైన మైదానం లేదన్నారు.

