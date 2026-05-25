ఈటీవీ భారత్ 'ప్లేగ్రౌండ్' రిపోర్ట్ - పార్కులు ప్రమాద కేంద్రమవుతున్నాయా?

జైపుర్‌లో ఊయల విరిగి 12 ఏళ్ల బాలికకు తీవ్ర గాయాలు- దేశవ్యాప్తంగా పిల్లల పార్కుల దుస్థితిపై ఈటీవీ భారత్ రియాలిటీ చెక్- విరిగిన ఊయలలు, బహిరంగ వైర్లు, మాదకద్రవ్యాల అడ్డాలుగా మారుతున్న పార్కులు

ETV Bharat Nationwide Park Campaign
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 9:03 AM IST

ETV Bharat Nationwide Park Campaign : బిజీబిజీగా ఉండే నగర జీవనంలో పిల్లలకు శారీరక ఉల్లాసాన్ని, మానసిక వికాసాన్ని అందించేవి పార్కులు. నగరాలకు ఇవి ఊపిరితిత్తుల్లాంటి ఈ పార్కుల నిర్వహణ కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైంది. సాయంత్రం వేళ పిల్లల కేరింతలతో కళకళలాడాల్సిన ఉద్యానవనాలు, ఒకప్పుడు సురక్షిత ప్రదేశాలుగా భావించిన ఉద్యానవనాలు ఇప్పుడు శిథిలావస్థకు చేరి, తుప్పు పట్టిన ఇనుప చువ్వలు, వేళాడుతున్న విద్యుత్ తీగలు, పార్కుల్లో విరిగిపోయిన ఊయలలు, పగిలిన బెంచీలు, చెత్త కుప్పలు, సరైన లైటింగ్ లేకపోవడం, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, అసాంఘిక కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు సాధారణ దృశ్యాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులపై దేశవ్యాప్తంగా వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు ఈటీవీ భారత్ ది లాస్ట్ ప్లేగ్రౌండ్ పేరుతో ప్రత్యేక రియాలిటీ చెక్ చేపట్టింది. రాజస్థాన్​లో నుంచి ప్రారంభమైన ఈ పరిశీలన మహారాష్ట్రలోని పుణే, దిల్లీ చిల్డ్రన్స్ పార్క్, ఒడిశా, బీహార్, కర్ణాటక వరకు వెళ్లింది. ప్రతి ప్రాంతంలోనూ పిల్లల పార్కుల భద్రతపై ఆందోళనకర పరిస్థితులే బయటపడ్డాయి. ఈక్రమంలో రాజస్థాన్​లోని పార్కుల దుస్థితిపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

2026 మార్చి 29. రాజస్థాన్​లోని జైపుర్‌లోని సికర్ రోడ్ సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్ సొసైటీ పార్కులో 12 ఏళ్ల బాలిక సాధారణంగా ఊయల ఊగేందుకు వెళ్లింది. కొన్ని క్షణాల్లోనే ఆ ఆనందం విషాదంగా మారింది. తుప్పు పట్టి బలహీనమైన ఊయల ఒక్కసారిగా కూలిపోవడంతో బాలిక తీవ్రంగా గాయపడింది. అప్పటి నుంచి ఆమె జీవితం ఆస్పత్రి గదులు, శస్త్రచికిత్సలు, నొప్పి మందుల మధ్యనే కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే నాలుగు పెద్ద సర్జరీలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటన ఒక్కటే కాదు. దేశంలోని వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగరాల్లో పిల్లల ఆటస్థలాలు క్రమంగా ప్రమాదకర ప్రాంతాలుగా మారుతున్నాయన్న వాస్తవాన్ని ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.

తప్పకుండా ఉండాల్సినవి!

జైపుర్ ఘటన- ఇంకా కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు
జైపుర్‌లో ఊయల ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బాలిక తండ్రి హర్మాడా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి శాశ్వత, తాత్కాలిక సిబ్బంది నిర్లక్ష్యాన్ని గుర్తిస్తూ చార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేశారు. అయితే దర్యాప్తులో లోపాలున్నాయని గుర్తించిన మెట్రోపాలిటన్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు కేసును తిరిగి విచారణాధికారికి పంపింది. రెండు నెలల్లో నిష్పాక్షిక విచారణ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో బయటపడిన అంశాలు మరింత కలవరపరిచేలా ఉన్నాయి. పిల్లలు రోజూ ఉపయోగించే ఆ ఊయలపై ఎలాంటి రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ జరగలేదని తేలింది. భద్రతా తనిఖీలు లేవు. పరికరాల నాణ్యతపై పర్యవేక్షణ లేదు. చివరికి ఒక చిన్నారి జీవితమే బలి అయింది.

పార్కుల్లో విద్యుత్ ప్రమాదాలు కూడా!
|ఇలాంటి ఘటనలు రాజస్థాన్‌లో కొత్తవి కావు. 2021 జూలై 15న జైపుర్ మాన్సరోవర్ ప్రాంతంలోని వరుణ్ పాత్ పార్కులో బయటకు కనిపిస్తున్న విద్యుత్ వైర్లను తాకి 10 ఏళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు. స్థానికులు పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా అధికారులు స్పందించలేదని ఆరోపించారు. ఇక 2026 మే 4న బరాన్ జిల్లాలోని అంటా పట్టణంలో కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన కొత్త పార్కులో ప్రారంభోత్సవం జరిగిన మూడు రోజులకే ఊయల నేల నుంచి ఊడిపోయి కూలిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

సేఫ్టీ చెక్ లిస్ట్

పౌండ్రిక్ ఉద్యాన్- లక్ష మంది ఆధారపడే పార్క్ దుస్థితి
దాదాపు 1.6 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న పౌండ్రిక్ ఉద్యాన్ చుట్టుపక్కల లక్ష మందికి ప్రధాన పార్క్. కానీ అక్కడ పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఊయలలు విరిగిపోయాయి. కొన్ని ఇనుప అంచులు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి. మరికొన్ని ఎప్పుడు కూలిపోతాయో అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. స్థానిక నివాసి కమలేశ్ సోని మాట్లాడుతూ, "ప్రతి రోజు వందలాది మంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కానీ పిల్లలకు సరైన సౌకర్యాలు లేవు. ఎప్పుడైనా ప్రమాదం జరుగుతుందేమోనని భయపడుతున్నాం" అని తెలిపారు.

వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా పాడైపోయింది. పలుచోట్ల గుంతలు, పగిలిన టైల్స్ ఉన్నాయి. వృద్ధులు నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పగిలిన బెంచీలు, చెత్త సమస్య, తాగునీటి కొరత కూడా తీవ్రంగానే ఉంది. ఇక్కడ భద్రత పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉందని మహిళలు చెబుతున్నారు. శాశ్వత భద్రతా సిబ్బంది లేరని, అసాంఘిక కార్యకలాపాలు పెరిగిపోయాయని ఆరోపిస్తున్నారు. పార్క్ కేర్‌టేకర్ రాజు మాట్లాడుతూ, "ఇక్కడ మాదకద్రవ్యాలు తీసుకునే వాళ్లు ఎక్కువయ్యారు. అడ్డుకుంటే గొడవపడుతున్నారు. పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ప్రయోజనం లేదు" అని వాపోయాడు.

అజ్మేర్‌లోనూ అదే పరిస్థితి
అజ్మేర్ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులపై భారీగా ఖర్చు చేసినా పార్కుల పరిస్థితి మాత్రం మారలేదని స్థానికులు అంటున్నారు. శాస్త్రినగర్‌లోని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పార్క్‌లో ఉన్న పెద్ద స్లైడ్‌ను ఈటీవీ భారత్ బృందం పరిశీలించగా స్వల్పంగా కదిపినా మొత్తం నిర్మాణం కంపించింది. పిల్లలు భయపడుతూ ఆడుకుంటున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. కొంతమంది పిల్లలే స్వయంగా వచ్చి ఇది చాలా ప్రమాదకరమని చూపించారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

సామాజిక కార్యకర్త డాక్టర్ ఎస్‌డీ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, "ఈ పార్క్ నిర్మించి దాదాపు 25 సంవత్సరాలు అయ్యింది. కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్లక్ష్యంతో పూర్తిగా పాడైపోయింది. అధికారులు వచ్చి తనిఖీలు చేయడం లేదు" అని ఆరోపించారు. ఇక్కడ ఓపెన్ జిమ్ పరికరాలు పనిచేయడం మానేశాయి. ట్రెడ్మిల్ పరికరాలు పెద్ద శబ్దాలు చేస్తున్నాయి. గ్రీనరీ కూడా లేకుండా పోయింది. పగటిపూట అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే అజ్మేర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గార్డెన్స్ ఇన్‌చార్జ్ మనోహర్ సొంగారా మాత్రం అన్ని పార్కులపై పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోందని చెప్పారు. దెబ్బతిన్న పరికరాలను మరమ్మతు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

కోటాలో నెహ్రూ పార్క్ పరిస్థితి మరింత దారుణం
కోటా రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నెహ్రూ పార్క్ నగరంలోని ప్రధాన ఉద్యానవనాల్లో ఒకటి. యోగా, వాకింగ్, కుటుంబ విహారానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వస్తుంటారు. కానీ అక్కడ కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు తీవ్ర నిరాశ కలిగిస్తున్నాయి. పాడైపోయిన ఊయలలు, ధ్వంసమైన జిమ్ పరికరాలు, దుర్వాసన వెదజల్లే చెత్త ట్రాలీలు, శుభ్రత లేని టాయిలెట్లు ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. మహిళల వాష్‌రూమ్‌లలో పురుగులు ఉన్నాయని సందర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు.

స్థానికుడు చంద్రప్రకాశ్ మిత్తల్ మాట్లాడుతూ, "ఇక్కడ ఒకే ఒక్క మాలి ఉన్నాడు. సరైన శుభ్రత లేదు. ట్రాక్ పరిస్థితి మోకాళ్లకు ప్రమాదకరంగా మారింది" అని తెలిపారు. మరో నివాసి మహేష్ యోగి మాట్లాడుతూ, "పిల్లలు ఎప్పుడైనా కిందపడి గాయపడే పరిస్థితి ఉంది. తుప్పు పట్టిన ఇనుప భాగాలు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు" అన్నారు. అయితే కోటా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ అధికారులు నగరంలోని 587 పార్కుల అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ఊయలలు, విద్యుత్, నీరు, టాయిలెట్లు, వాకింగ్ ట్రాక్‌ల మరమ్మతులు చేపడుతున్నామని చెప్పారు.

పార్కులు ఆరోగ్యానికి కాదు!
పార్కులు కేవలం పచ్చదనం కోసం కాదు. పిల్లల శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలకు అవి అత్యంత అవసరం. అక్కడే పిల్లలు స్నేహం నేర్చుకుంటారు. స్వేచ్ఛగా పరుగెత్తడం, పడిపోవడం, మళ్లీ లేవడం వంటి అనుభవాలు పొందుతారు. కానీ ఇప్పుడు అదే ప్రదేశాలు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. రాజస్థాన్ స్థానిక సంస్థల శాఖ కార్యదర్శి రవి జైన్ మాట్లాడుతూ, "పార్కుల్లో విరిగిన ఊయలలు ఉండకూడదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చాం. విద్యుత్ భద్రత, రాత్రి లైటింగ్, మహిళలు, పిల్లల భద్రతపై చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించాం. త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పార్కులపై గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ సేకరిస్తాం" అని తెలిపారు.

ఏమేం చేయాలి?

అసలు ప్రశ్న ఇదే!
బడ్జెట్లు ఉన్నాయి. స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అభివృద్ధి పేరుతో భారీ ప్రకటనలు ఉన్నాయి. కానీ పిల్లలు పార్కులో సురక్షితంగా ఊయల ఊగలేని పరిస్థితి ఎందుకు? నగరాలు ఎత్తుగా పెరుగుతున్నాయి. కానీ పిల్లలకు అందుబాటులో ఉండే సురక్షితమైన ప్రదేశాలు మాత్రం తగ్గిపోతున్నాయి. ఒక చిన్నారి జీవితాన్ని మార్చేసిన జైపూర్ ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ప్రశ్నను లేవనెత్తుతోంది. పిల్లలు పార్కుల్లోనే సురక్షితం కాకపోతే.. మనం నిజంగా ఎలాంటి నగరాలను నిర్మిస్తున్నాం? ఈటీవీ భారత్ చేపట్టిన "ది లాస్ట్ ప్లేగ్రౌండ్" రియాలిటీ చెక్ ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతుకుతోంది.

