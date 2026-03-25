కాంగ్రెస్కు కేంద్రం నోటీసు- అక్బర్ రోడ్ కార్యాలయం ఖాళీ చేయాలని ఆదేశం
మార్చి 28లోగా 24 అక్బర్ రోడ్ బంగ్లా ఖాళీ చేయాలన్న ఎస్టేట్ శాఖ- 48 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయంగా వినియోగం
Published : March 25, 2026 at 11:31 AM IST
Congress Akbar Road Office : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎస్టేట్ శాఖ బుధవారం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కీలక నోటీసు జారీ చేసింది. దిల్లీలోని 24, అక్బర్ రోడ్లో ఉన్న పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఈ నెల 28లోగా ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. దాదాపు 48 సంవత్సరాలుగా ఆ బంగ్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంగా కొనసాగుతోంది. కానీ ఇప్పుడు ఖాళీ చేయాలని ఎస్టేట్ శాఖ ఆదేశించడం గమనార్హం.
నిజానికి అయితే గత సంవత్సరం కాంగ్రెస్ పార్టీ తన కొత్త కార్యాలయం ఇందిరా భవన్ను కొట్లా మార్గ్లో ప్రారంభించింది. అధికారికంగా కార్యకలాపాలు అక్కడికి మార్చినప్పటికీ, ఇప్పటికీ అక్బర్ రోడ్ కార్యాలయంలోనే అనేక పార్టీ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో ఎస్టేట్ శాఖ చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోటీసుపై కాంగ్రెస్ నేతలు స్పందించే అవకాశముంది. పార్టీకి చెందిన కీలక సమావేశాలు, మీడియా బ్రీఫింగ్స్, రాజకీయ చర్చలు ఇప్పటికీ అక్బర్ రోడ్ భవనంలోనే జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఈ నోటీసు రాజకీయంగా కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.