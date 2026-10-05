'ఫారం 6ను చట్టవిరుద్ధంగా, ఏకపక్షంగా మార్చారని నిస్సందేహంగా రుజువైంది'- CECపై రాహుల్ ఫైర్
ఫారమ్-6 మార్పులపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు- నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సీఈసీ నిర్ణయాలు తీసుకుందని ఆరోపణ
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
Published : October 5, 2026 at 5:28 PM IST
Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) సమయంలో ఫారమ్-6 మార్పులను తాము ఆమోదించలేదని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసిన వేళ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, ఏకపక్షంగా ఫారమ్-6లో మార్పులు చేశారని ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన ఈ నేరపూరిత దాడిలో CECతో పాటు బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరినీ జవాబుదారీగా నిలదీస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. జ్ఞానేష్ కుమార్ ఫారం 6ను చట్టవిరుద్ధంగా, ఏకపక్షంగా మార్చారని ఇప్పుడు నిస్సందేహంగా రుజువైందని అన్నారు.