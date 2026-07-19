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"ఇకపై రామ్​, రహీమ్​, రాబిన్​లకు సమాన హక్కులు"- యూసీసీ బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం

యూసీసీ బిల్లుకు మధ్యప్రదేశ్ కేబినెట్ ఆమోదం- ఇకపై అన్ని మతాల వారికి సమాన హక్కులు లభిస్తాయని మధ్యప్రదేశ్​ సీఎం వ్యాఖ్య

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav ((Photo/ @DrMohanYadav51))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 3:20 PM IST

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MP Cabinet Clears UCC Bill : ఉమ్మడి పౌర స్మృతి (యూసీసీ)తో ఇకపై రామ్​, రహీమ్​, రాబిన్​లకు సమాన హక్కులు లభిస్తాయని మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు. మధ్యప్రదేశ్ కేబినెట్​ ఆదివారం యూసీసీ ముసాయిదా బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న రాష్ట్ర శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నామని తెలిపారు.

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MP UCC BILL UPDATES
MP CABINET CLEARS UCC BILL

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