"ఇకపై రామ్, రహీమ్, రాబిన్లకు సమాన హక్కులు"- యూసీసీ బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం
యూసీసీ బిల్లుకు మధ్యప్రదేశ్ కేబినెట్ ఆమోదం- ఇకపై అన్ని మతాల వారికి సమాన హక్కులు లభిస్తాయని మధ్యప్రదేశ్ సీఎం వ్యాఖ్య
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav ((Photo/ @DrMohanYadav51))
Published : July 19, 2026 at 3:20 PM IST
MP Cabinet Clears UCC Bill : ఉమ్మడి పౌర స్మృతి (యూసీసీ)తో ఇకపై రామ్, రహీమ్, రాబిన్లకు సమాన హక్కులు లభిస్తాయని మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు. మధ్యప్రదేశ్ కేబినెట్ ఆదివారం యూసీసీ ముసాయిదా బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న రాష్ట్ర శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నామని తెలిపారు.