ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ ఎఫెక్ట్ : భారత ఏఐ సదస్సుకు బిల్గేట్స్ గైర్హాజరు !
భారత్ పర్యటనలో బిల్గేట్స్- ఎప్స్టీన్ పైల్స్లో పేరు ఉండటంతో నెజినట్లు ఫైర్- ఏఐ సదస్సుకు రావడం లేదని ప్రకటన
Published : February 17, 2026 at 12:26 PM IST
India AI Summit Bill Gates : భారత రాజధాని దిల్లీ వేదికగా ఫిబ్రవరి 19, 20 తేదీల్లో జరగనున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సులోని కీలక సెషన్లకు బిల్గేట్స్ హాజరుకావడం లేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవలే (ఫిబ్రవరి 16న) భారత పర్యటన అనంతరం నెటిజన్లు బిల్గేట్స్పై విమర్శలు గుప్పించారు. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సెక్స్ స్కామ్తో ముడిపడిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో బిల్గేట్స్ పేరు ఉండటంపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ కారణం వల్లే ఆయన భారత పర్యటనలో ఉన్నా జరగనున్న ఏఐ సదస్సుకు హాజరుకావొద్దని బిల్గేట్స్ నిర్ణయించుకున్నారని మంగళవారం సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. భారత్ నిర్వహించే ఏఐ సదస్సు హాజరుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను బిల్గేట్స్ ఎందుకు మార్చుకున్నారు అనే దానిపై అధికారిక కారణాలతో ఇప్పటివరకైతే ఎలాంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గేట్స్ ఫౌండేషన్కు ఆయన అధిపతిగా బిల్గేట్స్ వ్యవహరిస్తున్నారు. టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుల్లో ఆయన ఒకరు. అమెరికాలో సంచలనం రేపిన సెక్స్ స్కాం సూత్రధారి జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ 2019లోనే చనిపోయాడు. అతడి నుంచి అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థ ఎఫ్బీఐ సేకరించిన ఆధారాలను విడతల వారీగా అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేస్తోంది. ఇటీవలే మరిన్ని కీలక డాక్యుమెంట్లను విడుదల చేశారు. గతంలో విడుదల చేసిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లోనూ బిల్గేట్స్ పేరు, ఫొటోలు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ను బిల్గేట్స్ పలుమార్లు కలిశారనే ప్రస్తావన ఆ ఆధారాల్లో ఉంది.