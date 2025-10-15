EPFO నిబంధనల మార్పుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్- మోదీ సర్కార్ ఉద్యోగులను శిక్షిస్తోందని ఆరోపణ
పీఎఫ్ నిబంధనలను సరళీకరించిన మోదీ ప్రభుత్వం- ఈ రూల్స్ మార్పులపై మండిపడ్డ కాంగ్రెస్
Published : October 15, 2025 at 5:50 PM IST
Oppn Slams EPFO Rules Change : ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల్లో మార్పులు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. మోదీ సర్కార్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తప్పుగా నిర్వహించి జీతాలు పొందుతున్న వ్యక్తులను శిక్షిస్తోందని ఆరోపించింది. కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తీసుకొచ్చిన క్రూరమైన ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈపీఎఫ్ఓ నుంచి ముందస్తు ఉపసంహరణకు తుది సెటిల్మెంట్ కోసం వేచి ఉండే కాలాన్ని గతంలో ఉన్న 2 నెలల నుంచి 12 నెలలకు, ముందస్తు పింఛను నిధి (ఈపీఎస్) విత్డ్రాకు వేచి ఉండే కాలాన్ని 2నెలల నుంచి 36 నెలలకు పెంచడాన్ని తప్పుపట్టింది. అలాగే పీఎఫ్ ఖాతాలో జమచేసే మొత్తంలో 25 శాతాన్ని కనీస బ్యాలెన్స్గా ఉంచాలనే నిబంధనపై కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
మోదీ ప్రభుత్వంపై ఠాగూర్ ఆగ్రహం
మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త ఈపీఎఫ్ఓ నియమాలు క్రూరంగా ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్ మండిపడ్డారు. ఈ నిర్ణయంతో పెన్షనర్లు, ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారు తమ సొంత సేవింగ్స్ను అవసరమైనప్పుడు వాడుకోలేరని ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జోక్యం చేసుకుని మన్సుఖ్ మాండవీయ- ప్రజల జీవితాలను నాశనం చేయకుండా ఆపాలన్నారు. మాండవీయ నిర్ణయాలు ఈపీఎఫ్పై ఆధారపడి జీవించే పెన్షనర్ల జీవితాలను నాశనం చేస్తాయని ఠాగూర్ 'ఎక్స్' వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు.
"కొత్త ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధల ప్రకారం, ఉద్యోగుల ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో 25శాతం నగదు శాశ్వతంగా లాక్ అయిపోతుంది. ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త నిబంధల వల్ల ఉద్యోగులకు కచ్చితంగా ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తన సన్నిహిత స్నేహితుల కోసం రూ.లక్షల కోట్లు మాఫీ చేస్తుంటే, ఉద్యోగం కోల్పోయిన కార్మికుడిని లేదా పదవీ విరమణ చేసిన వ్యక్తి మాత్రం, తాను కష్టపడి సంపాదించిన పొదుపును పొందడానికి సంవత్సరాల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. కనుక ఇది సంస్కరణ కాదు, దోపిడీ. పీఎం మోదీ ఈ విషయంపై వెంటనే జోక్యం చేసుకోండి. అధికారిక క్రూరత్వం దేశ కార్మిక వర్గం గౌరవాన్ని నాశనం చేయనివ్వవద్దు" అని మోదీ సర్కార్పై ఠాగూర్ విమర్శల వర్షం కురిపించారు.
టీఎంసీ విమర్శలు
మరోవైపు, మోదీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనలు 'షాకింగ్, హాస్యాస్పదం'గా ఉన్నాయని టీఎంసీ ఎంపీ సాకేత్ గోఖలే ఎద్దేవా చేశారు. ఈ రూల్స్ జీతం పొందే ఉద్యోగుల సొంత డబ్బును బహిరంగంగా దొంగిలించడమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం కోల్పోతే ఓసారి ఆయన పరిస్థితిని ఊహించుకోండి. ఆయన బిల్లులు, ఈఎంఐలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కానీ మోదీ ప్రభుత్వం ఏడాది పాటు మీ సొంత డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించదు. ఒక ఏడాది గడిచిన తర్వాత కూడా మీరు మీ పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి 75 శాతాన్ని మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోగలరు. అది కూడా మీరు అప్పటికీ నిరుద్యోగులుగా ఉంటేనే. ఎవరైనా ఉద్యోగి జాబ్ కోల్పోతే, అతడి ఈపీఎఫ్ ఉపసంహరణను బ్లాక్ చేసినప్పుడు, ఆ ఏడాదంతా అతడు ఎలా ఖర్చులను పెట్టగలడు" అని గోఖలే ప్రశ్నించారు.
మోదీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన భయానక ఆర్థిక విధానాల కారణంగా దేశంలో నిరుద్యోగం పెరుగుతోందని సాకేత్ గోఖలే అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను తప్పుగా నిర్వహించి ఉద్యోగులకు శిక్షిస్తోందని ఆరోపించారు. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన క్రూరమైన ఈపీఎఫ్ నిబంధనలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మోదీ ప్రభుత్వం సరళీకరణ పేరుతో ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ఈపీఎఫ్ఓ నియమాలు మధ్యతరగతి ఉద్యోగులు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును దోచుకోవడం కోసమేనన్నారు.
మారిన ఈపీఎఫ్ఓ రూల్స్
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి(ఈపీఎఫ్) నుంచి ఉపసంహరణల విషయంలో ఈపీఎఫ్ఓ ఇటీవలే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో ఉన్న పీఎఫ్ ఖాతాదారుల కోసం విత్ డ్రా నిబంధనలను సరళీకరించింది. ఇకపై ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఖాతాదారులు తమ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లోని 100 శాతం నిధులను ఉపసంహరించుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చింది. పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి ముందస్తు ఉపసంహరణకు గతంలో ఉన్న 2 నెలల కాలపరిమితిని ఇప్పుడు 12 నెలలకు పెంచింది. అలాగే ముందస్తు పింఛను నిధి(ఈపీఎస్) ఉపసంహరణకు వేచి ఉండే కాలాన్ని 2 నెలల నుంచి 36 నెలలకు పెంపు చేసింది. అలాగే పీఎఫ్ ఖాతాలో జమచేసే మొత్తంలో 25 శాతాన్ని కనీస బ్యాలెన్స్గా ఉంచేలా నిబంధన తీసుకొచ్చింది. ఈ నిబంధనలపై కాంగ్రెస్, టీఎంసీ నేతలు మండిపడ్డారు. మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
