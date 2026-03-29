బీజేపీ హయాంలో దళిత, ఆదివాసీలపై వివక్ష, అకృత్యాలు తీవ్రం : రాహుల్ గాంధీ
2016 నాటి 'ఉనా కొరడా దెబ్బల ఘటన' బాధితులకు మద్దతు- దళిత, ఆదివాసీ వర్గాల ప్రతినిధుల బృందంతో భేటీ
Published : March 29, 2026 at 1:40 PM IST
Rahul Gandhi on BJP : గుజరాత్లోని బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దళిత, ఆదివాసీ వర్గాలపై ద్వేషం, వివక్ష, అకృత్యాలు తీవ్రమయ్యాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. 2016 నాటి 'ఉనా కొరడా దెబ్బల ఘటన' బాధితులకు మద్దతు తెలుపుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. వారికి న్యాయం జరిగేంత వరకు వారి గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. గుజరాత్కు చెందిన ఉనా ఘటన బాధితులతో సహా దళిత, ఆదివాసీ వర్గాల ప్రతినిధుల బృందంతో ఇటీవల జరిపిన భేటీకి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
"గుజరాత్లోని బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దళిత, ఆదివాసీ వర్గాల పట్ల ద్వేషం, వివక్ష, అకృత్యాలు తీవ్రమయ్యాయి. ఉనా ఘటన బాధితులు నేటికీ న్యాయం కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు. ఇది కేవలం కొన్ని అక్కడక్కడా జరిగే ఘటనలకు సంబంధించిన విషయం కాదు. బలహీన వర్గాల గళాలను అణచివేస్తూ, నేరస్తులు మాత్రం శిక్ష నుంచి తప్పించుకునే ఒక వ్యవస్థ వైఫల్యాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. గతంలో నేను ఈ కుటుంబాలకు అండగా నిలిచాను. ఇప్పుడు కూడా వారికి అండగా నిలుస్తున్నాను. న్యాయం జరిగేంత వరకు వారి గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉంటాను. ఉనా బాధితులు నేటికీ న్యాయస్థానాల తలుపులను తడుతూనే ఉన్నారు. గత పదేళ్లుగా బాధితులు న్యాయం కోసం ఇంటింటికీ తిరుగుతూనే ఉన్నారు. బీజేపీ పాలిత గుజరాత్లో దళితులు, ఆదివాసీలకు అవమానాలు, హింస, హత్యలు సాధారణంగా మారాయి. మోదీకి సంబంధించిన ఈ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన, అన్యాయపూరితమైన నమూనానే ఇప్పుడు దేశం మొత్తం మీద అమలు చేస్తున్నారు."
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
ऊना की चीख आज भी इंसाफ के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2026
बीते 10 सालों से पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
अपमान, हिंसा और हत्या - BJP शासित गुजरात में दलितों, आदिवासियों की यही हकीकत बना दी गई है।
मोदी जी के इसी असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण मॉडल को पूरे देश पर थोपा जा रहा है। pic.twitter.com/I2rJmJROrH
ఇదీ జరిగింది
గిర్-సోమనాథ్ జిల్లాలోని ఉనా పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్న మోటా సమధియాలా గ్రామంలో 2016 జూలై 11న ఘటన జరిగింది. మరో గ్రామంలో మరణించిన ఒక ఆవు కళేబరం నుంచి చర్మాన్ని తొలగిస్తుండగా నలుగురు దళిత యువకులపై దాడి జరిగింది. ఆ యువకులను కొరడాలతో కొట్టారు నిందితులు. ఆ తర్వాత పోలీసులు కూడా వారిని అక్రమంగా లాకప్లో బంధించి, దారుణంగా కొట్టారు.