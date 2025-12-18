Telangana Panchayat Elections Results2025

దిల్లీ కాలుష్యం : ఆ వాహనాలకు ప్రవేశం నిషేధం- అమల్లోకి నో పీయూసీ, నో ఫ్యూయల్ రూల్

దిల్లీ కాలుష్యాన్ని కట్టిడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కఠిన నిబంధనలు అమలు

Delhi Pollution No Fuel
Delhi Pollution No Fuel (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 9:17 AM IST

Delhi Pollution No Fuel : దేశ రాజధానిలో వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు దిల్లీ ప్రభుత్వం కఠినమైన చర్యలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. గురువారం నుంచి కాలుష్య నియంత్రణ ధ్రువపత్రం(పీయూసీ) లేని వాహనాలకు దిల్లీ పెట్రోల్‌ స్టేషన్లలో గురువారం నుంచి ఇంధనం అందించరు. అంతేకాకుండా దిల్లీ బయట రిజిస్టరైన బీఎస్‌-4 ప్రమాణాలు పాటించని ప్రైవేటు వాహనాలకు రాజధానిలోకి ప్రవేశం ఉండదు. ఈ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేసేందుకు దిల్లీ సరిహద్దుల వద్ద పోలీస్‌, రవాణా శాఖ బృందాలను మెహరించారు.

ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రీడర్ కెమెరాలు, పెట్రోల్ బంక్​ల వద్ద వాయిస్ అలర్ట్, పోలీసులు సాయంతో అమలు చేస్తున్నారు. ​అందుకోసం సరిహద్దులతో సహా చెక్​పాయింట్ల వద్ద 580 మంది పోలీసులను మోహరించారు. బీఎస్​-4 ప్రమాణాలు కలిగిన వాహనాలను మాత్రమే దిల్లోకి అనుమతిస్తామని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పంకజ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. బీఎస్​-4, బీఎస్​-3 లేదా అంతకంటే పాత ఉద్గార ప్రమాణాలు కలిగిన వాహనాలకు ప్రవేశం నిషేధమని చెప్పారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మినహాయింపు ఉంటుందని తెలిపారు.

12 లక్షల వాహనాలపై ప్రభావం
ఈ నిబంధన వల్ల సుమారు 12 లక్షల వాహనాలు ప్రభావితమవుతాయని అంచనా. దిల్లీ రోజూ ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వచ్చే వాహనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ నిర్ణయాలు సాధారణ ప్రజలతో పాటు క్యాబ్ డ్రైవర్ల జీవనోపాధిపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. ప్రతిరోజూ లక్షలాది క్యాబ్‌లు దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌లో తిరుగుతుంటాయి. వాటిలో చాలా వాహనాలు బీఎస్​-4 ప్రమాణాలు కలిగివుండవు. వేలాది డ్రైవర్లు ఈ వాహనాలపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు

దిల్లీలో గాలి నాణ్యత మళ్లీ పడిపోయింది. గురువారం ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్(ఏక్యూఐ) 370 పాయింట్లు నమోదైనట్లు కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు ప్రకటించింది. అటు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని అయోధ్యలో కూడా దట్టమైన పొగమంచు ఉంది. ఇప్పటికే దిల్లీలో జీఆర్​ఏపీ-4ను అమలు చేసింది. కాలుష్య నియంత్రణకు సంబంధించిన జీఆర్‌ఏపీ-3, జీఆర్‌ఏపీ-4 నిబంధనల కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయినవారికి నష్టపరిహారంగా రూ.10 వేలు చెల్లిస్తామని కూడా తెలిపింది. దిల్లీలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల కార్యాలయాలు గరిష్ఠంగా 50 శాతం ఉద్యోగులతో మాత్రమే పనిచేయాలని పేర్కొంది.

చైనా సూచనలు
ఇదిలా ఉండగా కాలుష్య కట్టడికి చైనా రాయబార కార్యాలయం కీలక సూచనలు చేసింది. వేగవంతమైన నగరీకరణ జరిగే క్రమంలో వాయు కాలుష్యం వల్ల కలిగే ఇబ్బందుల గురించి భారత్, చైనాలకు బాగా తెలుసని చైనా రాయబార కార్యాలయం అధికార ప్రతినిధి యూ జింగ్ పునరుద్ఘాటించారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ పొగమంచు రాజధానిగా పిలిచిన చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో గత పదేళ్ల వ్యవధిలోనే గాలి నాణ్యతను గణనీయంగా పెంచగలిగామని ఆమె పేర్కొన్నారు. కాలుష్యాన్ని బీజింగ్ నగరం ఎలా ఎదుర్కొందనే సంపూర్ణ సమాచారంతో స్టెప్ బై స్టెప్ సూచనలను 'ఎక్స్' వేదికగా యూ జింగ్ ట్వీట్ చేశారు. వాయు కాలుష్యం తగ్గకముందు, తగ్గిన తర్వాత బీజింగ్ నగరం ఎలా ఉందనేది సూచించే ఫొటోలను ఈ ట్వీట్‌లో జతపరిచారు. ఈ నెల(డిసెంబరు) 15వ తేదీ నాటి బీజింగ్, దిల్లీ నగరాల గాలి నాణ్యతా సూచికల స్క్రీన్‌ షాట్‌లను కూడా ఆమె జోడించారు. వీటి ప్రకారం దిల్లీలో గాలి నాణ్యతా సూచీ 447 పాయింట్లు, బీజింగ్‌లో గాలి నాణ్యతా సూచీ 67 పాయింట్లు ఉంది.

కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రకారం ఏక్యూఐ 101 నుంచి 200 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత మోస్తరుగా ఉందని పరిగణిస్తారు. ఏక్యూఐ 201 నుంచి 300 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'పేలవంగా' ఉందని అర్థం. ఏక్యూఐ 301 నుంచి 400 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'చాలా పేలవంగా' ఉందని అర్థం. ఒకవేళ ఏక్యూఐ 400 దాటితే, గాలి నాణ్యత 'తీవ్రంగా తగ్గిపోయింది' అని భావిస్తారు. ఏక్యూఐ 450 దాటితే గాలి నాణ్యత అతితీవ్రంగా దెబ్బతిందనే నిర్ధారణకు వస్తారు. 500 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏక్యూఐ నమోదైతే చాలా ప్రమాదకర స్థాయిలో గాలి నాణ్యత తగ్గిందని భావిస్తారు.

