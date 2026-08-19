65ఏళ్ల వయసులో అథ్లెటిక్స్లోకి ఎంట్రీ- 401 పతకాలతో సత్తా చాటిన పెద్దాయన- ఈ 'మెడల్స్ మెషిన్' ఎవరో తెలుసా?
76 ఏళ్ల వయసులోనూ పరుగులు, జంపుల్లో సత్తా- జాతీయ, రాష్ట్ర, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వందలాది పతకాలు- గిన్నిస్ రికార్డుపై కన్నేసిన హరియాణా అథ్లెట్
Published : August 19, 2026 at 10:45 PM IST
Haryana Medal Mission Ramkishan : సాధారణంగా ఆరు పదుల వయసు దాటిన తర్వాత చాలామంది శారీరక శ్రమకు దూరంగా ఉంటూ ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని భావిస్తారు. కానీ హరియాణాకు చెందిన ఓ వృద్ధుడు మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నారు. 65 ఏళ్ల వయసులో అథ్లెటిక్స్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ తన వేగాన్ని మరింత పెంచారు. ఇప్పుడు 76 ఏళ్ల వయసులోనూ ట్రాక్పై పరుగులు తీస్తూ, ఫీల్డ్ ఈవెంట్లలో పాల్గొంటూ పతకాల వేట కొనసాగిస్తున్నారు. తన క్రీడా ప్రస్థానంలో అనేక పతకాలు సాధించి 'మెడల్స్ మెషిన్'గా గుర్తింపు పొందారు.
65 ఏళ్ల వయసులో క్రీడల్లోకి
హరియాణాలోని చర్ఖీ దాద్రీ జిల్లా బధ్రా ప్రాంతానికి చెందిన రామ్కిషన్ శర్మకు ప్రస్తుతం 76 సంవత్సరాలు. సాధారణంగా ఈ వయసులో శారీరకంగా చురుగ్గా ఉండటమే సవాల్గా మారుతుంది. కానీ రామ్కిషన్ మాత్రం ఇప్పటికీ అథ్లెటిక్స్లో పోటీ పడుతున్నారు. 65 ఏళ్ల వయసులో క్రీడల్లోకి ప్రవేశించిన ఆయన, అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూడలేదు. 100 మీటర్లు, 200 మీటర్లు, 400 మీటర్లు, 800 మీటర్ల పరుగుతో పాటు లాంగ్ జంప్, ట్రిపుల్ జంప్, హర్డిల్స్ వంటి విభాగాల్లోనూ పోటీ పడుతున్నారు. ట్రాక్పై వేగంగా పరుగెత్తడమే కాకుండా, సాంకేతిక నైపుణ్యం అవసరమయ్యే ఫీల్డ్ ఈవెంట్లలోనూ తన ప్రతిభను చాటుతున్నారు.
400కు పైగా పతకాలు
రామ్కిషన్ శర్మ సాధించిన పతకాల సంఖ్య చూస్తే ఆయన క్రీడా ప్రస్థానం ఎంత ప్రత్యేకమైనదో అర్థమవుతుంది. జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పటివరకు 162 బంగారు, 27 వెండి, 5 కాంస్య పతకాలు సాధించారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో మరో 98 బంగారు పతకాలు తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించి 10 బంగారు పతకాలు గెలుచుకున్నారు. మొత్తంగా ఆయన సాధించిన పతకాల సంఖ్య 401కు చేరింది. వీటితో పాటు ఆయన వద్ద 336 సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి. 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్', 'ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో కూడా ఆయన చోటు దక్కించుకున్నారు. రామ్కిషన్కు ప్రతీ పతకం కేవలం ఒక విజయానికి గుర్తు కాదు. వయసు పెరిగే కొద్దీ శారీరక సామర్థ్యం తగ్గుతుందనే సాధారణ అభిప్రాయానికి ఆయన విజయాలు సవాలుగా నిలుస్తున్నాయి. తక్కువ కాలంలోనే ఇన్ని పతకాలు సాధించడం తన క్రీడా ప్రయాణాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చిందని ఆయన చెబుతున్నారు.
గిన్నిస్ రికార్డుపై కన్ను
భారత్, ఆసియా స్థాయి రికార్డుల సంస్థల నుంచి గుర్తింపు పొందిన రామ్కిషన్ ఇప్పుడు మరో లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నారు. "గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు" సాధించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. తన సుదీర్ఘ క్రీడా విజయాలు, సామాజిక సేవకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభిస్తుందనే ఆశతో "పద్మశ్రీ" పురస్కారానికి కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. క్రీడలతో పాటు సామాజిక సేవలోనూ రామ్కిషన్ చురుకుగా ఉన్నారు. ఆయన సేవలను గుర్తించిన 40కి పైగా గ్రామ పంచాయతీలు ఆయన్ను సత్కరించాయి.
"నేను గత 35 ఏళ్లుగా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారాలు చేస్తున్నాను. యువత చెడు అలవాట్లకు బానిస కాకుండా క్రీడలు, వ్యాయామం, క్రమశిక్షణ వైపు అడుగులు వేయాలని కోరుతున్నాను. బీడీలు, సిగరెట్లు, మద్యం, పొగాకు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి వ్యాయామం చేయడం, యోగా సాధన చేయడం, క్రీడల్లో పాల్గొనడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు."
- రామ్కిషన్ శర్మ, అథ్లెట్
కొవిడ్ సమయంలోనూ సేవలు
కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ రామ్కిషన్ సామాజిక సేవకు దూరం కాలేదు. ఆయన ఆర్య సమాజ్ బృందంతో కలిసి వరుసగా 62 రోజుల పాటు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. భయం, అనిశ్చితి, ఆంక్షలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో వాలంటీర్లతో కలిసి మాస్కులు, రేషన్ సామగ్రిని పంపిణీ చేశారు. అలాగే శానిటైజేషన్ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొన్నారు. తన క్రీడా, సామాజిక అనుభవాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన రామ్కిషన్ యువతకు ఒకే సందేశం ఇస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవరుచుకోవడానికి, క్రీడల్లోకి రావడానికి, కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి వయసు అడ్డంకి కాదని చెబుతున్నారు.
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