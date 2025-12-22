ETV Bharat / bharat

ప్రాణాలు కాపాడే ఫీచర్లతో ‘5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్‌’- వారికోసం ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ!

బ్రహ్మపురలోని ‘ఎన్‌ఐఎస్‌టీ’ విద్యార్థుల ఆవిష్కరణ- గ్యాస్ డిటెక్షన్, స్మోక్ డిటెక్షన్ చేయగల హెల్మెట్- గనిలోని కార్మికులతోనూ ఇక టూ-వే కమ్యూనికేన్- జీపీఎస్‌ లొకేషన్ ట్రాకింగ్, లైవ్‌ వీడియో ఫీచర్లు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 8:39 PM IST

4 Min Read
STUDENTS DEVELOPED 5G SMART HELMET : గనుల్లో పనిచేసే కార్మికులు పాతతరం హెల్మెట్లను ధరిస్తుంటారు. మైన్‌లు కూలినప్పుడు, విష వాయువులు విడుదలైనప్పుడు ఈ హెల్మెట్లు పెద్దగా ఉపయోగపడవు. వాటి ద్వారా గని కార్మికులు కమ్యూనికేషన్‌ చేయలేరు. కనీసం లొకేషన్‌ ట్రాకింగ్‌కు అవి పనికి రావు. ఈ సమస్త సవాళ్లకు పరిష్కారాన్ని చూపే ఒక ‘స్మార్ట్’ ఆవిష్కరణ జరిగింది. భారతీయ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు 5జీ టెక్నాలజీతో పనిచేసే స్మార్ట్ హెల్మెట్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా దాన్ని తయారు చేయించి, మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేశారు. దాని ఫీచర్లు, ప్రత్యేకతలతో కథనమిది.

గని కార్మికులు, రెస్క్యూ సిబ్బందికి భద్రతా కవచం
గనులు కూలిపోవడం, వాటిలో విష వాయువులు విడుదల కావడం వంటి ప్రమాద ఘటనలు తరచూ జరుగుతుంటాయి. దీంతో ఎంతోమంది గని కార్మికులు చనిపోతుంటారు. గనుల్లో కార్మికుల భద్రతను పెంచేలా ఏదైనా ఒక టెక్ ఆవిష్కరణ చేయాలని ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురలో ఉన్న నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (ఎన్‌ఐఎస్‌టీ) ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు సంకల్పించారు. ఈ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీలోని వివిధ విభాగాల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు కలిసి ఒక టీమ్‌గా ఏర్పడ్డారు. వారంతా కలిసి గని కార్మికుల కోసం స్మార్ట్ హెల్మెట్‌ను తయారుచేసే పరిశోధనలను నిర్వహించారు. ఈ రీసెర్చ్‌కు ఫలితంగా 5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్ రెడీ అయింది. తాజాగా దీన్ని ఒడిశా గవర్నర్ హరిబాబు కంభంపాటి విడుదల చేశారు. ఈ హెల్మెట్ పనితీరు గురించి గవర్నర్‌కు విద్యార్థులు వివరించారు. ఒడిశాలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న అత్యవసర విభాగాలకు, రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళాలకు ఈ హెల్మెట్లను అందుబాటులోకి తేవాలని గవర్నర్‌ను వారు కోరారు. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనే రెస్క్యూ సిబ్బందికీ ఈ హెల్మెట్లు భద్రతా కవచంలా ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు.

విద్యార్థుల ఆవిష్కరణను చూసి సంతోషంగా అనిపించింది : గవర్నర్ హరిబాబు కంభంపాటి
‘‘ఒడిశాలో గనులు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఇక్కడి గనుల్లో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో సంభవిస్తుంటాయి. ఈ తరహా స్మార్ట్ హెల్మెట్లు గని కార్మికులకు అందుబాటులోకి రావాలి. తద్వారా గని ప్రమాదాల్లో చనిపోయే కార్మికుల సంఖ్య తగ్గుతుంది. విద్యార్థుల ఆవిష్కరణను చూసి నాకు సంతోషంగా అనిపించింది. వాళ్లు చాలా క్రియేటివ్‌గా, హైటెక్‌గా ఆలోచించారు’’ అని ఒడిశా గవర్నర్ హరిబాబు కంభంపాటి పేర్కొన్నారు.

5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్ ఫీచర్లు

  • 5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్‌ పేరుకు తగ్గట్టే, ప్రైవేటు 5జీ నెట్‌వర్క్‌తో అనుసంధానమై నిత్యం పనిచేస్తుంటుంది.
  • ఈ హెల్మెట్‌లో జీపీఎస్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్‌ టెక్నాలజీ ఉంది.
  • ఇది 5జీ నెట్‌వర్క్‌కు కనెక్ట్ అయి ఉన్నందు వల్ల, గని కార్మికుడి ప్రతీ కదలికను జీపీఎస్ ద్వారా లైవ్‌లో ట్రాక్ చేయొచ్చు.
  • గని కార్మికుడు ఉన్న ప్రదేశం లైవ్‌లో స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.
  • ఈ హెల్మెట్‌లోని 5జీ ఆధారిత కెమెరాలో ఒక స్మార్ట్ సెన్సర్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా గని కార్మికుడి సమీపంలో విష వాయువులు, పొగలు ఉంటే గుర్తించొచ్చు.
  • ఈ హెల్మెట్‌‌లో టూ-వే కమ్యూనికేషన్ ఫీచర్ ఉంది. దీన్ని ధరించి గనిలోకి వెళ్లిన కార్మికుడితో అధికారులు లైవ్‌లో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడొచ్చు.

గ్యాస్ డిటెక్షన్, స్మోక్ డిటెక్షన్ చేసే హెల్మెట్
‘‘మేం తయారుచేసిన స్మార్ట్ హెల్మెట్‌లో గ్యాస్ డిటెక్షన్, స్మోక్ డిటెక్షన్ వంటి టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి. గనిలోని కార్మికుడితో బయట ఉన్న అధికారులు సమన్వయం చేసుకునేందుకు మాధ్యమంగా ఈ హెల్మెట్ ఉపయోగపడుతుంది. 5జీ టెక్నాలజీతో కనెక్ట్ అయి పనిచేయడం దీని ప్రత్యేకత. ప్రస్తుతం ఈ హెల్మెట్లను పారిశ్రామిక సంస్థలు, గనుల నిర్వహణ సంస్థల కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చాం’’ అని బ్రహ్ముపురలోని ఎన్‌ఐఎస్‌టీకి చెందిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి ఈ ఈశ్వర్ రావు తెలిపారు.

గని కార్మికులకు రిస్క్‌ను తగ్గించే మార్గం ఇదొక్కటే
‘‘ఒడిశాలోని తాల్చేర్ బొగ్గు గనులు చాలా లోతులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి బొగ్గు గనులు మనదేశంలో చాలానే ఉన్నాయి. అంత లోతులకు కార్మికులు వెళ్లడం రిస్క్‌తో కూడుకున్న వ్యవహారం. వారికి రిస్క్‌ను తగ్గించేందుకు, ప్రాణాలకు భద్రతను పెంచేందుకు 5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్ పనికొస్తుంది. ఎందుకంటే దీనితో టూ-వే కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నిత్యం కార్మికుడితో అధికారులు మాట్లాడొచ్చు. కార్మికుల లొకేషన్‌ను ట్రాక్ చేయొచ్చు. లైవ్‌లో వీడియోను చూడొచ్చు. గనిలోని ప్రమాదకర ప్రాంతాలను ముందే గుర్తించి, కార్మికులను అలర్ట్ చేయొచ్చు’’ అని 5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్‌ను ఆవిష్కరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన బర్హంపూర్‌ ఎన్‌ఐఎస్‌టీకి చెందిన బీటెక్ చివరి సంవత్సరం విద్యార్థి అవినాష్ కేశరి సింగ్ తెలిపారు.

స్మార్ట్ హెల్మెట్ల ధరలు ఇక దిగొస్తాయి
‘‘స్మార్ట్ హెల్మెట్లు ఇప్పటికే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే వాటి ధరలు ఎక్కువ. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నందున రేట్లు మనకు అందుబాటులో లేవు. భారత్‌లోనే వీటి తయారీని పెంచితేే, రేట్లు దిగొస్తాయి. గతంలో మా విద్యా సంస్థలో ప్రైవేట్ 5జీ నెట్‌వర్క్ ఉన్నప్పుడు విద్యార్థుల సహకారంతో ఈ హెల్మెట్‌ను అభివృద్ధి చేశాం. దాని పనితీరును టెస్ట్ చేసి చూశాం. గనిలోని అంతర్గత భాగం ఎక్కడైనా కూలిపోతే, నిర్దిష్ట లొకేషన్‌ను ఈ హెల్మెట్‌తో గుర్తించొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ హెల్మెట్‌ను తయారు చేయించి విడుదల చేసినందుకు హ్యాపీగా ఉంది’’ అని బర్హంపూర్‌లోని ఎన్‌ఐఎస్‌టీకి చెందిన ఇండస్ట్రీ రిలేషన్స్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ సుశాంత్ కుమార్ సాహు చెప్పారు.

