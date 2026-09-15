బీటెక్ చదివారా? జాబ్ కోసం పోటీ మామూలుగా లేదు- షాకింగ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ రివీల్!
ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగ మార్కెట్లో అభ్యర్థులు, ఉద్యోగాల మధ్య భారీ తేడా- 0- 3 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నవారే 45 శాతం- కానీ ఉద్యోగాల్లో వాటా 28 శాతమే
Published : September 15, 2026 at 6:12 PM IST
Engineering Jobs Ground Report : ఇంజినీరింగ్ చదువు పూర్తయితే ఉద్యోగం వస్తుంది. మంచి కంపెనీలో సెటిల్ అయిపోవచ్చు. అనే రోజులు మారుతున్నాయా? ప్రస్తుత ఉద్యోగ మార్కెట్ గణాంకాలు చూస్తే పరిస్థితి అంత ఈజీగా కనిపించడం లేదు. ముఖ్యంగా కెరీర్ మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్న ఇంజినీర్లకు ఉద్యోగాల కంటే పోటీ పడే అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. తాజాగా విడుదలైన ఓ నివేదిక ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది.
ఇంజినీరింగ్ రంగంలో ఉద్యోగాలు, అభ్యర్థుల సంఖ్య మధ్య భారీ తేడా ఉన్నట్లు టాలెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫౌండ్ఇట్ నివేదిక వెల్లడించింది. 2026 ఆగస్టు నాటికి దేశంలో దాదాపు 39.59 లక్షల మంది యాక్టివ్ ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగ అభ్యర్థులు ఉండగా, అందుబాటులో ఉన్న ఇంజినీరింగ్ నేపథ్య ఉద్యోగాలు కేవలం 6.68 లక్షలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే సగటున ఒక్క ఉద్యోగం కోసం దాదాపు 5.9 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారన్నమాట.
ఫ్రెషర్లకే ఎక్కువ పోటీ
ఈ గణాంకాల్లో మరింత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే ఈ పోటీ ఎక్కువగా ఉంది. 0 నుంచి 3 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ఇంజినీర్లు మొత్తం అభ్యర్థులలో దాదాపు 45 శాతం ఉన్నారు. కానీ కంపెనీలు అందిస్తున్న ఉద్యోగాల్లో ఈ వర్గానికి దక్కుతున్న వాటా కేవలం 28 శాతం మాత్రమే. అంటే ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగ మార్కెట్లోకి వస్తున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండగా, వారికి సరిపోయే ఉద్యోగ అవకాశాలు మాత్రం అదే స్థాయిలో లేవు. దీంతో ఫ్రెషర్లకు మొదటి ఉద్యోగం సంపాదించడమే పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. అయితే అనుభవం పెరిగేకొద్దీ పరిస్థితి కొంత మారుతోంది. 4 నుంచి 10 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ఇంజినీర్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. మొత్తం ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఈ వర్గానిదే 54 శాతం వాటా ఉన్నట్లు నివేదిక తెలిపింది.
15 ఏళ్ల అనుభవం ఉంటే?
అనుభవం పెరిగే కొద్దీ అభ్యర్థులు, ఉద్యోగాల మధ్య నిష్పత్తి కూడా తగ్గుతోంది. 0- 3 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నవారిలో ఒక్క ఉద్యోగానికి 9.5 మంది అభ్యర్థులు ఉంటే, 15 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నవారిలో ఈ నిష్పత్తి 4.1కి తగ్గుతోంది. దీన్ని బట్టి ఇంజినీరింగ్ రంగంలో కేవలం డిగ్రీ ఉండటం కంటే, అనుభవం, నైపుణ్యాలు, మారుతున్న పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా నేర్చుకునే సామర్థ్యం కీలకంగా మారుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఐటీ మాత్రమే కాదు!
ఇంజినీర్లకు ఉద్యోగాలు అంటే చాలామందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఐటీ రంగమే. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారుతోంది. ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగాల్లో ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్, గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్ల వాటా 33 శాతంగా ఉంది. అంటే మిగిలిన 67 శాతం ఉద్యోగాలు ఇతర రంగాల్లోనే ఉన్నాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇండస్ట్రియల్ రంగాలు 15 శాతం, కన్స్ట్రక్షన్, ఇంజినీరింగ్, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలు 13 శాతం ఉద్యోగాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్స్, ఆటోమోటివ్, ఈవీ, ఎనర్జీ, పవర్, రెన్యూవబుల్స్ రంగాలు కలిసి మరో 26 శాతం అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. అంటే ఇంజినీరింగ్ చదివిన వారికి ఐటీ ఒక్కటే మార్గం కాదని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తయారీ, ఆటోమొబైల్, ఈవీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంధన రంగాల్లోనూ అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లోనూ భారీ అవకాశాలు
నగరాల వారీగా చూస్తే బెంగళూరు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగ కేంద్రంగా ఉంది. మొత్తం అవకాశాల్లో 19 శాతం, అంటే సుమారు 1.27 లక్షల ఉద్యోగాలు అక్కడ ఉన్నాయి. దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ 13 శాతం, హైదరాబాద్ 12 శాతం, పుణే 10 శాతం, చెన్నై 9 శాతం, ముంబై 8 శాతం వాటాతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇతర టియర్-1, టియర్-2 నగరాలు కలిపి మరో 29 శాతం ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగ అవకాశాలను కలిగి ఉన్నాయి.
అలా ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ ఉన్నంత మాత్రాన ఉద్యోగం ఖాయమయ్యే పరిస్థితి లేదని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫ్రెషర్లు తమ చదువుతో పాటు పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది. అదే సమయంలో ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగాలు కేవలం ఐటీ రంగానికే పరిమితం కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఈవీ, సెమీకండక్టర్స్, ఎనర్జీ వంటి కొత్త రంగాల వైపు కూడా విస్తరిస్తున్నాయి.