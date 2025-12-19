Telangana Panchayat Elections Results2025

ఇంజినీర్ ప్రజా ప్రస్థానం- 'క్లీన్ అసెంబ్లీ' నినాదంతో జనంలోకి- ఓట్లను అమ్ముకోవద్దంటూ ప్రచారం

రాజకీయ ప్రక్షాళనకు నడుం బిగించిన ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్- కళంకిత నేతలకు ఓట్లు వేయొద్దంటూ నాగరాజ్ ప్రచారం- కులవాదులు, మతవాదులను ఎన్నికల్లో ఆదరించొద్దని పిలుపు

Engineer Clean Assembly Campaign
Engineer Clean Assembly Campaign (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 6:30 AM IST

Engineer Clean Assembly Campaign : ఓ చేతిలో మువ్వన్నెల భారత జెండా, మరో చేతిలో కర్ణాటక జెండాను పట్టుకొని ఆ యువతేజం జనంతో మమేకం అవుతున్నారు. క్లీన్ అసెంబ్లీ అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. అవినీతిపరులు, కులవాదులు, మతవాదులు, నేరస్థులు, కుటుంబ రాజకీయాలు చేసే నేతలను ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నుకోకూడదని ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

"స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ కోసం మనకు అవినీతి లేని, మతతత్వం లేని, జ్ఞానోదయం కలిగిన వ్యక్తులు అవసరం. క్లీన్ అసెంబ్లీ. నా ఓటు అమ్మకానికి లేదు" అని రాసి ఉన్న పోస్టర్‌‌లను తన ఛాతీ, వీపులపై నాగరాజ్ కల్కుట్కర్ అంటించుకున్నారు. ఇంతకీ ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి ? ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 16 నుంచి కర్ణాటకలో పాదయాత్ర ఎందుకు చేస్తున్నారు ? ఈ యాత్రతో ఏం సాధించాలని అనుకుంటున్నారు ? అసెంబ్లీ సెషన్ జరుగుతున్న బెళగావిలో శుక్రవారం (డిసెంబరు 19న) నాగరాజ్ ఏం చేయబోతున్నారు ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్ ప్రజా ప్రస్థానం
నాగరాజ్ కల్కుట్కర్ కర్ణాటకలోని బాగల్‌కోట్‌ పట్టణ వాస్తవ్యుడు. ఈయన ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్ చేశారు. నాగరాజ్ వృత్తిరీత్యా ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్. ఆయన పెద్ద కంపెనీలలో పనిచేసి ప్రతినెలా లక్షల రూపాయల శాలరీలను అందుకున్నారు. బెంగళూరు, దిల్లీ, హైదరాబాద్, జర్మనీ సహా అనేక చోట్ల ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీల్లో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం తీరిక సమయాల్లో జీపీఎస్ టెక్నాలజీ సంబంధిత కొన్ని ప్రాజెక్టుల పనులను చేస్తున్నారు. 2023 కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బాగల్‌కోట్ నియోజకవర్గం నుంచి నాగరాజ్ పోటీ చేశారు. అయితే ఆశించిన ఫలితాన్ని సాధించలేకపోయారు. ఈనేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 16న బెంగళూరులోని విధానసౌధ నుంచి పాదయాత్రను నాగరాజ్ ప్రారంభించారు. కర్ణాటకలోని 31 జిల్లాల్లో ఉన్న మొత్తం 224 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో యాత్ర చేయాలనేది ఆయన టార్గెట్. గత 10 నెలల వ్యవధిలో దాదాపు 2,300 కి.మీ సుదీర్ఘ యాత్ర ద్వారా 18 జిల్లా కేంద్రాల్లో పర్యటించారు. ఈక్రమంలో ఎంతోమంది ప్రజలను కలిసి డబ్బు, మద్యం వంటి ఎరలకు లొంగకుండా నిజాయితీగా ఓటు వేయాలని కోరారు.

అసెంబ్లీ సెషన్ వేళ నిరసనకు రెడీ
కర్ణాటక శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు డిసెంబరు 8న బెళగావి పట్టణంలో మొదలయ్యాయి. ఈసందర్భంగా నాగరాజ్ పాదయాత్ర చేస్తూ బెళగావికి చేరుకున్నారు. అసెంబ్లీ సెషన్ చివరి రోజైన డిసెంబరు 19న బెళగావిలో నిరసన తెలిపేందుకు పోలీస్ కమిషనర్ నుంచి అనుమతిని తీసుకున్నారు. ఎన్నికల్లో డబ్బు, మద్యం ప్రవాహాన్ని ఆపాలని, కళంకితులకు ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అవకాశాన్ని కల్పించొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శుక్రవారం రోజు విన్నవిస్తానని నాగరాజ్ అంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాదయాత్ర నిర్వహించే వేళ ప్రజల నుంచి స్వీకరించిన వినతుల వివరాలను ప్రభుత్వానికి చేరవేస్తానని ఆయన తెలిపారు.

నా యాత్ర టార్గెట్ ఇదే : నాగరాజ్ కల్కుట్కర్
"నేను అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను. డబ్బు, మద్యం అస్సలు పంచలేదు. నిజాయితీగా ఎన్నికలలో పోరాడాను. కానీ ఓడిపోయాను. ప్రస్తుత రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఎన్నికల్లో డబ్బు, మద్యం పంచుతున్నాయి. కులం, మతం ప్రాతిపదికన ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈవిధంగా తప్పుడు మార్గాల్లో గెలిచే ప్రజాప్రతినిధులు ఐదేళ్లు దేశ, రాష్ట్ర ఖజానాను లూటీ చేస్తారు. ఇసుక, అడవులు, మైనింగ్‌ ఇలా ప్రతీచోటా దోపిడీకి పాల్పడుతారు. ఈ వ్యవస్థను ఇక మార్చలేమని అనుకునే స్థితికి ప్రజలు చేరారు. అందరం కలిసి వ్యవస్థను మార్చుకుందాం అని నేను అవగాహన కల్పిస్తున్నాను. నిజాయితీపరులు, మంచి వ్యక్తులు ఎన్నికల్లో గెలిచేది ఎప్పుడు ? అని ప్రజలను అడిగేందుకే నేను పాదయాత్ర చేస్తున్నాను. నిజాయితీగా, డబ్బులు, మద్యం తీసుకోకుండా ఓటువేయమని జనాన్ని కోరుతున్నాను. నాది మహాత్మాగాంధీ, భగత్ సింగ్ మార్గం. నా యాత్ర ప్రజా ఉద్యమంగా మారాలని, ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదిక దిశగా అడుగులు పడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను వివిధ జిల్లాలు, పట్టణాల పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు చాలామంది ప్రేమగా అన్నం పెట్టారు. వసతి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎవరూ ఆతిథ్యం ఇవ్వని చోట్ల, అక్కడి టూరిస్టు రిసార్ట్‌లలో ఉన్నాను. నేను ఎవరినీ ఆర్థిక సహాయం కానీ, విరాళాలు కానీ అడగలేదు. నా వ్యక్తిగత డబ్బులనే ఈ యాత్ర కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాను" అని నాగరాజ్ వివరించారు.

