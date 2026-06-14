ఐఐటీ విద్యార్థుల ఘనత- కేవలం 5 నెలల్లోనే సిలికాన్ చిప్ తయారీ- ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?
ఐఐటీ బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల ప్రతిభ- సిలికాన్ చిప్ను అభివృద్ధి చేసిన బీటెక్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు- గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలోనే సెమీకండక్టర్ పరిశోధన- విద్యార్థులచొరవ సెమీకండక్టర్ సామర్థ్యాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయన్న సంస్థ డైరెక్టర్
Published : June 14, 2026 at 6:50 AM IST
IIT BHU Develops Silicon Chip : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఐఐటీ బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం(బీహెచ్యూ), సెమీకండక్టర్ ఆవిష్కరణల వైపు అడుగులు వేస్తోంది. బీటెక్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కేవలం ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే సిలికాన్ చిప్ను తయారు చేశారు. గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలోనే సెమీకండక్టర్ పరిశోధన, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ డిజైన్ రంగంలో ఈ విజయాన్ని సాధించడం విశేషం. విద్యార్థులు సాధించిన ఈ సిలికాన్ చిప్ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ 64-పాయింట్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ హార్డ్వేర్ యాక్సిలరేటర్ చిప్, ఆధునిక సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థల్లో కీలక భాగంగా ఉపయోగపడనుంది. అలాగే, ఈ చిప్ 64-పాయింట్ ఎఫ్ఎఫ్టీ హార్డ్వేర్ యాక్సిలరేటర్గా పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా మొబైల్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ మరింత వేగవంతం కావడంతో పాటు, మెడికల్ ఇమేజింగ్ వ్యవస్థల వేగం, కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచనుంది. SKY130 ప్రక్రియను ఉపయోగించి 130 నానోమీటర్ సాంకేతికతతో ఈ చిప్ను రూపొందించారు. అనంతరం తయారీ కోసం టైనీ టేప్అవుట్ మల్టీ ప్రాజెక్ట్ కేంద్రానికి పంపించారు. అలాగే ఏఐ, కంప్యూటింగ్ అప్లికేషన్లను సమర్థవంతం చేయడం, అధునాతన రాడార్, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలకు బలోపేతం చేయడం వంటివి చేయనుంది. ఇక, ఈ చిప్, ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 మెగా హెర్ట్జ్, 8-బిట్ సైన్డ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ డేటా రిజల్యూషన్తో పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్ కొలతలు, దాదాపు 960 మైక్రోమీటర్లు, 200 మైక్రోమీటర్లుగా ఉంటాయి.
ఈ చిప్ వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు
మొబైల్ ఫోన్, వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ వేగం పెరిగి సిగ్నల్స్ బాగా అందుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వైద్య రంగంలో స్కానింగ్ సిస్టమ్స్ మరింత వేగంగా, స్పష్టంగా పనిచేస్తాయని, కంప్యూటర్లు, ఏఐ (AI) అప్లికేషన్లు తక్కువ కరెంట్తోనే ఎక్కువ వేగంతో పనిచేస్తాయని అంటున్నారు. రాడార్, రక్షణ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు మరింత బలోపేతం అవుతాయంటున్నారు. అయితే, భారతదేశంలో చిప్ డిజైన్ ప్రాజెక్టులు సాధారణంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లేదా పరిశోధనా స్థాయిలోనే నిర్వహిస్తుంటారని, కానీ, గ్రాడ్యుయేషన్ విద్యార్థులే పూర్తి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చక్రాన్ని పూర్తి చేసి, సిలికాన్ టేప్-అవుట్(తుది) దశకు చేరుకోవడం అరుదైన విజయంగా వారు అభివర్ణిస్తున్నారు.
సీనియర్, పూర్వ విద్యార్థుల సహాయంతో
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రంట్ అండ్, బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్లకు సీనియర్ విద్యార్థుల బృందం తమ వంతు కృషి చేసింది. ఫ్రంట్-ఎండ్ డిజైన్ బాధ్యతలను అర్కా కర్, మిథిల్ దమానియా, నీరజ్ హరియాణి, కనగిరి శ్రీథన్ నిర్వహించగా, బ్యాక్-ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ను ఆదిత్య మెహ్రా, అనుజ్ పాండే, మౌలిక్ బోస్, సేతురత్నం చూసుకున్నారు. వీరితో పాటు సీనియర్ విద్యార్థి పునీత్ మక్వానా, నాలుగో సంవత్సరం విద్యార్థి చైతన్య గంబాలి తమ వంతు సహకారం అందించారు. అలాగే, ఈ ప్రాజెక్టు విజయానికి పూర్వ విద్యార్థులు మద్దతు ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఈ కాలేజీలో 1975 నుంచి 2025 వరకు చదువుకుని వెళ్లిన పూర్వ విద్యార్థులు ఇచ్చిన ఆర్థిక, సాంకేతిక సహాయం వల్లే కాలేజీలో 'అవురా ల్యాబ్' ఏర్పాటయింది. ఆ ల్యాబ్ ద్వారానే విద్యార్థులు ఈ చిప్ను తయారు చేయగలిగారు. అలాగే చిప్ తయారీ ఖర్చులను కాలేజీ యాజమాన్యం భరించింది.
గైడ్స్ ఏమంటున్నారంటే!
ఇక, ఈ ప్రాజెక్టు గైడ్స్ డాక్టర్ అంకిత్ అరోరా, డాక్టర్ మురళీకృష్ణన్ శ్రీనివాసన్ మాట్లాడారు. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ రీసెర్చ్ అవెన్యూ కార్యక్రమం కింద భవిష్యత్తులో మరిన్ని సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, కంప్యూటేషనల్ హార్డ్వేర్ మాడ్యూల్స్ అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ అమృతాంశు పాండే మాట్లాడుతూ, సరైన మార్గదర్శకత్వం, మౌలిక సదుపాయాలు, అవకాశాలు కల్పించినప్పుడు యువతకు ప్రపంచస్థాయి సాంకేతికత ఫలితాలను అందించగలరని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అందుకు తమ విద్యార్థులు తయారు చేసిన ఈ చిప్ నిదర్శనమన్నారు.
ఈ విజయం సెమీకండక్టర్ సామర్థ్యాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి!
అనుభవపూర్వక అభ్యాసం, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పరిశోధన, సెమీకండక్టర్ సిస్టమ్ డిజైన్, సంస్థకున్న ప్రాధాన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ అమిత్ పాత్రా పేర్కొన్నారు. ఆరా ల్యాబ్, యుజిఆర్ఏ వంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థులకు సాంకేతికతను నేర్చుకోవడమే కాకుండా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ విజయం భారత్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న సెమీకండక్టర్ సామర్థ్యాలను, ఆవిష్కరణనలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలిపారు.
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