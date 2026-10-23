75ఏళ్ల వృద్ధుడితో 35 ఏళ్ల మహిళ నిశ్చితార్థం- సోషల్ మీడియా లైక్స్, ఫాలోవర్ల కోసమే!
సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్లు, లైక్స్ కోసం వృద్ధుడితో ఎంగేజ్మెంట్ నాటకమాడింది ఓ మహిళ. ఆ తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : October 23, 2026 at 7:37 PM IST
Fake Engagement For Social Media Likes : ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన 75 ఏళ్ల వృద్ధుడు రామ్ సుగర్, 30 ఏళ్ల సోషల్ మీడియా బ్లాగర్ రీనా రాజ్పుత్ల మధ్య కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన నిశ్చితార్థం కేవలం పబ్లిసిటీ స్టంట్ (నాటకం) అని తేలింది. సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్లను, వ్యూస్ను పెంచుకోవడానికే రీనా ఈ డ్రామా ఆడినట్లు స్పష్టమైంది. గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైన ఈ వింత ప్రేమకథలో ఊహించని మలుపు జరిగింది. వృద్ధుడిని వివాహం చేసుకోవడానికి బదులుగా, ఆ బ్లాగర్ తన సొంత భర్తనే మళ్లీ వివాహం చేసుకున్నారు. వృద్ధుడు రామ్ సుగర్ను తాను పెళ్లి చేసుకోవడం లేదని రీనా ఒక వీడియోలో ప్రకటించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
కొన్ని రోజుల క్రితం 45 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉన్న రామ్ సుగర్, రీనా రాజ్పుత్లు ఉంగరాలు మార్చుకుని నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. ప్రేమకు వయసుతో సంబంధం లేదని రీనా ప్రకటించడంతో నెట్టింట తీవ్రంగా చర్చ జరిగింది. వీరి పెళ్లి త్వరలో జరగబోతోందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే రామ్ సుగర్, రీనా పెళ్లి విషయంలో భారీ ట్విస్ట్ జరిగింది. రామ్ సుగర్తో జరిగిన తన నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు రీనా తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను షేర్ చేశారు.
'వృద్ధుడితో జరిగిన నిశ్చితార్థాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నా'
గతంలో తన భర్త తనను వదిలి వెళ్లడం వల్ల కుటుంబంలో గొడవలు జరిగాయని రీనా పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలోనే రాధ అనే పరిచయస్తురాలి తండ్రి అయిన రామ్ సుగర్ను వివాహం చేసుకునే అంశంపై చర్చించానని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు తన భర్త తిరిగి రావడంతో ఆ సమస్య పరిష్కారమైందని తెలిపారు. రామ్ సుగర్తో వివాహాన్ని తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా వ్యతిరేకించారని అన్నారు. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. తన కుటుంబం మళ్లీ ఒక్కటైనందున రామ్ సుగర్ను వివాహం చేసుకోబోనని వెల్లడించారు. ఇకపై తనను ఎవరూ ఇబ్బంది పెట్టవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
భర్తతోనే మళ్లీ పెళ్లి
సోషల్ మీడియా బ్లాగర్ రీనా రాజ్పుత్ విడుదల చేసిన కొత్త వీడియోలో ఆమె తన భర్తతో కలిసి కనిపించారు. ఆ వీడియోలో వారిద్దరూ ఒకరికొకరు పూల దండలు మార్చుకోవడం కనిపిస్తోంది. ఆ తర్వాత రీనా తన భర్త పాదాలకు నమస్కరించి, ఆపై ఆయనను కౌగిలించుకున్నారు. ఈ వీడియో బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు దీనిని ఒక పబ్లిసిటీ స్టంట్గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రామ్ సుగర్, రీనా రాజ్పుత్లు పెళ్లి వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
సోషల్ మీడియా లైక్స్ కోసం పాట్లు
ఇటీవలి కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ లైకులు, ఫాలోవర్లను సంపాదించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వింతైన పనులు చేయడం, విచిత్రమైన రీల్స్ చేయడం సాధారణమైపోయింది. ఔరైయాకు చెందిన రామ్ సుగర్, రీనా రాజ్పుత్ల ఎంగేజ్మెంట్ వీడియోలు, ఫొటోలు కూడా లైక్స్, ఫాలోవర్ల కోసమేనని తెలుస్తోంది. దీంతో నెటిజన్లు రీనా రాజ్పుత్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫాలోవర్లు, లైక్ల కోసం ఇలాంటి పనులు చేయొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో చెలగాటం ఆడడం మానుకోవాలని హితవు పలుకుతున్నారు. సోషల్ మీడియాను మంచి పనుల కోసం వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే అనార్థాలు తప్పవని అంటున్నారు. కాగా, గతంలోనూ లైక్స్, వ్యూస్ కోసం బైక్పై స్టంట్స్ చేయడం, రైలు పట్టాలపై రీల్స్ చేసి చాలా మంది ప్రాణాలు పోగోట్టుకున్నారు. మంచి కంటెంట్తో కాకుండా ఏదైనా వైరల్ న్యూస్ లేదా కంటెంట్తో ఫేమస్ కావాలని ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.
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