'జాతీయ ప్రయోజనాలే మాకు ముఖ్యం'- రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై భారత్
రష్యా చమురు దిగుమతులపై విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కీలక కామెంట్స్ - వాతావరణ మార్పులు అందరి ముందున్న ఉమ్మడి సవాల్ పేర్కొన్న ఎంఈఏ- పోలాండ్ పర్యటనలో జైశంకర్ పర్యటన, ద్వైపాక్షిక చర్చలు
Published : September 5, 2026 at 7:30 AM IST
MEA on Russian Oil Imports : దేశంలోని 1.4 బిలియన్ల మంది ప్రజల ఇంధన అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా తమ ఇంధన సేకరణ సాగుతోందని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) స్పష్టం చేసింది. జాతీయ ప్రయోజనాలే తమకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయని చెప్పారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభాన్ని కొన్ని దేశాలు చమురు లేదా ఇతర వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం, చేయకపోవడంతో పరిష్కరించలేమని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో ఎంఈఏ ఈ ప్రకటన చేసింది. ఉక్రెయిన్ పర్యటనలో ఉన్న విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దిల్లీలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఎంఈఏ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ వివరణ ఇచ్చారు.
"ఇంధన దిగుమతుల విషయంలో మా విధానం ఏమిటో అందరికీ తెలిసిందే. మా జాతీయ ప్రయోజనాలు, 1.4 బిలియన్ల మంది ప్రజల ఇంధన అవసరాలను తీర్చాల్సిన బాధ్యతే మాకు మార్గదర్శకం. భవిష్యత్తులోనూ ఇదే మా విధానంగా కొనసాగుతుంది"
- విదేశాంగ శాఖ
కీవ్లో పర్యటించిన విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రీ సిబిహాతో భేటీ అయ్యారు. అంతేకాకుండా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీని కూడా కలిసి ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై వస్తున్న ప్రశ్నలపై జైశంకర్ స్పందిస్తూ, కేవలం చమురు, అల్యూమినియం, మినరల్స్ లేదా ఎరువులను కొన్ని దేశాలు కొనడం లేదా కొనకపోవడం వల్ల ఈ యుద్ధం ముగిసిపోదని స్పష్టం చేశారు. ఈ సంఘర్షణ కేవలం దౌత్యం, చర్చల ద్వారానే పరిష్కారమవుతుందని, భారత్ ఎప్పుడూ దానినే ప్రోత్సహిస్తుందని ఆయన పునద్ఘాటించారు. 'ఉక్రెయిన్ వైపు నుంచి వారికి కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి, వాటిని మేం గౌరవిస్తాము. అలాగే మాకు మా సొంత విధానాలున్నాయి, ఇతరులు కూడా వాటిని గౌరవిస్తారని ఆశిస్తున్నాం' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
యుద్ధభూమిలో ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించదని, "ఇది యుద్ధ యుగం కాదు" అనే భారత్ వైఖరిని జైశంకర్ పునరుద్ఘాటించారని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. శాంతి స్థాపన కోసం, యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు భారత్ ఏ విధంగానైనా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఎంఈఏ స్పష్టం చేసింది.
ఉద్ఘారాల తగ్గింపులో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలే ముందుండాలి
నేపాల్లో సంభవించిన వరదల వల్ల వేయి మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. నేపాల్ ప్రజలకు భారత్ పూర్తి సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తుందన్నారు. అలాగే, వాతావరణ మార్పులపై భారత్ అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆయన నొక్కి చెప్పారు. వాతావరణ మార్పులనేవి అందరి ముందున్న ఉమ్మడి సవాల్ అని, ఉద్ఘారాలను తగ్గించడంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలే అగ్రభాగంలో నిలబడి బాధ్యత వహించాలని పేర్కొన్నారు. నేపాల్లో ఇటీవల జరిగిన వరద ముంపునకు సంబంధించి భారత్, చైనా, అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి వాతావరణ పరిహారం కోరినట్లు వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
ఇక నేపాల్లో విపత్తు సంభవించిన వెంటనే భారత్ అత్యవసర మానవతా సహాయాన్ని అందించడం రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న సత్సంబంధాలకు నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. విపత్తు వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా నేపాల్ ప్రధానితో మాట్లాడి, భారత్ అన్ని విధాల అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చినట్లు గుర్తుచేశారు. మరోవైపు, భారత్, చైనా, అమెరికా దేశాల నుంచి తాము ఎలాంటి వాతావరణ పరిహారాన్ని కోరలేదని నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి శిశిర్ ఖనాల్ స్పష్టం చేశారు. కేవలం హిమాలయ ప్రాంతాలపై వాతావరణ మార్పులు చూపుతున్న ప్రభావంపై అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టి పెట్టాలని, ప్రపంచ దేశాలు ఈ విపత్తును వాతావరణ మార్పుల కోణంలో చూడాలని మాత్రమే కోరినట్లు ఆయన తెలిపారు.
పోలాండ్ పర్యటనలో జైశంకర్
ప్రస్తుతం పోలాండ్ అధికారిక పర్యటనలో ఉన్న విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఆ దేశ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి రడోస్లావ్ సికోర్సితో అత్యున్నత స్థాయి చర్చలు జరిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పలు కీలక సవాళ్లపై ఇరువురు నేతలు చర్చించినట్లు ఎంఈఏ పేర్కొంది. పోలాండ్ రాజధాని వార్సాలో పర్యటిస్తున్న జైశంకర్ పలు అధికారిక సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ఈ భేటీలో భాగంగా భారత్-పోలాండ్ జాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ (2024-28) పురోగతిని సమీక్షించినట్లు జైశంకర్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా పంచుకున్నారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, అంతరిక్ష విజ్ఞానం, డిజిటల్ రంగాలు, కృత్రిమ మేధస్సు, సెమీకండక్టర్లు, రక్షణ, విద్య, షిప్పింగ్, మైనింగ్, ఇంధనం, సాంస్కృతిక బంధాలు, బహుపాక్షిక సహకారం తదితర అంశాలపై చర్చలు కేంద్రీకృతమైనట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
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