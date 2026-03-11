చమురు, ఎల్పీజీ సంక్షోభం లేదు- ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు: ప్రధాని మోదీ
డీఎంకేపై మోదీ ఫైర్- అవినీతి సొమ్ము అంతా ఒకే కుటుంబానికి చేరుతోందని విమర్శ- తమిళనాడులో ఎన్డీఏతోనే మార్పు సాధ్యమని వ్యాఖ్య
Published : March 11, 2026 at 8:58 PM IST
PM Modi TamilNadu Visit : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్, ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడవచ్చునన్న వార్తలను ప్రధాని మోదీ ఖండించారు. ప్రజలు ఎవరూ భయాందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. తమిళనాడు పర్యటనలో ఉన్న మోదీ అధికార డీఎంకేపై విమర్శలు గుప్పించారు.
తమిళ ప్రజలు, ప్రతి కుటుంబం కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వమే కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని, కేవలం ఒకే కుటుంబం కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం కాదని మోదీ అన్నారు. రాష్ట్రంలో మార్పు తీసుకురావడం కేవలం ఎన్డీఏ వల్లనే సాధ్యమని ప్రజలు తెలుసుకున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. 2021లో తమిళనాడు ప్రజలు డీఎంకేను అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారని, కానీ వారు దానిని బాధ్యతగా తీసుకోవడానికి బదులుగా, ప్రజలను మోసం చేశారని విమర్శించారు. అన్ని నదులు సముద్రంలోకి వెళ్లినట్లే, తమిళనాడులోని అవినీతి డబ్బు అంతా ఒకే కుటుంబానికి వెళుతోందని డీఎంకేను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు.
VIDEO | Trichy, Tamil Nadu: PM Narendra Modi says, “These projects will boost energy access, connectivity and create thousands of jobs for Tamil Nadu youth,” after inaugurating multiple development projects in Tiruchirappalli.— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2026
(Source: third party) pic.twitter.com/hLhlnRGr0b
ఈ సందర్భంగా తిరుచిరాపల్లిలో బహుళ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను మోదీ ప్రారంభించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. నూతన ప్రాజెక్టులు తమిళనాడు యువతకు ఇంధన లభ్యత, కనెక్టివిటీని పెంచుతాయని, అలాగే, వేలాది మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తాయని మోదీ పేర్కొన్నారు.