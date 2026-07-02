ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన 'కోబ్రా'- హిమాచల్లో తొలిసారి దర్శనం- ఫారెస్ట్ గార్డ్ కెమెరాకు చిక్కిన పాము
తొలిసారి కనిపించిన అత్యంత విషపూరిత 'కాస్పియన్ కోబ్రా'- హిమాచల్ ప్రదేశ్ అడవుల్లో దర్శనం- ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము జాతుల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన కోబ్రా
Published : July 2, 2026 at 7:21 PM IST
Rare Caspian Cobra In Himachal Pradesh : భారతీయ వన్యప్రాణి శ్రేణిలో మరో పెద్ద పాము వచ్చి చేరింది. అది అలాంటి ఇలాంటి పాము కాదు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము జాతుల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన 'కాస్పియన్ కోబ్రా'. ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చంబా జిల్లా ఎగువ అటవీ ప్రాంతంలో తొలిసారిగా దర్శనమిచ్చింది. చూడటానికి పెద్ద పడగ, విలక్షణమైన రూపం కలిగి ఉండే ఈ పాము సాధారణంగా హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల్లో కనిపించడం చాలా అరుదని వన్యప్రాణి నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పాము హిమాచల్ అడవుల్లో కనిపించడంతో పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు, అటవీ అధికారులను ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఫారెస్ట్ గార్డ్ గజేంద్ర వర్మ ఈ అరుదైన పాము వీడియోను తన కెమెరాలో క్లిక్ మనిపించారు. దాదాపు 20 ఏళ్లుగా చంబా జీవవైవిద్యంపై పరిశోధనలు చేస్తున్న ఈ ఫారెస్ట్ గార్డ్ గజేంద్ర వర్మ, అడవుల్లోని వన్యప్రాణులను క్రమం తప్పకుండా పర్వవేక్షిస్తుంటారు. కొద్ది రోజుల క్రితం సాధారణ గస్తీలో ఉండగా, మునుపెన్నడూ చూడని ఒక ప్రత్యేకమైన పామును గుర్తించారు. దాని భారీ పడగ, అప్రమత్తమైన తీరు ఆయన్ను ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో వెంటనే తన మొబైల్లో వీడియో రికార్డ్ చేసి వన్యప్రాణి నిపుణులకు చూపించారు. అనంతరం వారు కూడా ఆ వీడియోను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అది ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన జాతుల్లో ఒకటైన 'కాస్పియన్ కోబ్రా' అని అటవీ శాఖ అధికారికంగా నిర్ధరించింది.
నాగుపాము కంటే పరిమాణంలో చాలా పెద్దది?
ఇక, ఈ పాము విషయానికొస్తే, "ప్రపంచంలోని అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము జాతుల్లో ఒకటి. ఇది సాధారణంగా నాగుపాము కంటే పరిమాణంలో చాలా పెద్దదిగా, దృఢమైన శరీరంతో, భారీ పడగతో ఉంటుంది. దీని పొలుసులు నునుపుగా, ఏటవాలుగా ఉంటాయి. ఈ జాతి పాములు సాధారణంగా మధ్య ఆసియా దేశాలైన అఫ్గానిస్థాన్, ఇరాన్, తజికిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్, పాకిస్థాన్లోని వంటి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో దీని ఉనికి అత్యంత అరుదుగా కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ జాతి పాములు అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సంఘం (IUCN) 'రెడ్ లిస్ట్లో' అంటే అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి" అని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, చంబాలో ఈ జాతి పామును కనుగొనడం అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోందని అటవీ శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ పాము ఈ ప్రదేశానికి ఎలా చేరుకుంది? ఈ ప్రాంతంలో దానికి శాశ్వత నివాసం ఉందా? లేక ప్రత్యేక పరిస్థితుల కారణంగా వచ్చిందా? అనే విషయాలను తెలుసుకునే పనిలో నిపుణులు ఉన్నారు. దీనిపై మరింత దర్యాప్తు చేయడానికి సమీప భవిష్యత్తులో శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు, క్షేత్ర సర్వేలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
గతంలోనూ దర్శనం!
గతంలోనూ, చైన్నైలో ఇలాంటి అరుదైన నాగుపాము దర్శనమిచ్చింది. చూడటానికి మూడు కళ్లజోడు గుర్తులతో ఉన్న ఈ నాగుపాముకు చెన్నై వన్యప్రాణుల సంరక్షణ విభాగ సిబ్బంది రక్షణ కల్పించారు. తొలుత తరమణి సెంట్రల్ పాలిటెక్నిక్ (సీపీటీ) ప్రాంగణంలో నాగుపాము ఉన్నట్టు వారికి సమాచారం అందగా, అక్కడకు చేరుకున్న సిబ్బంది పామును పరిశీలించారు. దానిపై భారతీయ నాగుపాము (నాజానాజా) హుడ్లో మాత్రమే కనిపించే స్పెక్టకిల్ గుర్తులు కనిపించాయని చెప్పారు. ఇలాంటి గుర్తులతో కూడిన పాము కనిపించడం చాలా అరుదని జంతుశాస్త్ర మాజీ ఆచార్యులు ఆల్బర్ట్ రాజేంద్రన్ పేర్కొన్నారు. ఇండియన్ రాక్ పైథాన్, రస్సెల్స్ వైపర్ వంటి వివిధ రకాల ఫిట్ వైపర్ల రకానికి చెందిన పాములు వాటి శరీరాలపై విలక్షణమైన మచ్చలతో ఉంటాయని తెలిపారు. అయితే శరీరంపై ఇలాంటి నమూనాలను చూడటం ఇదే తొలిసారని ఆయన చెప్పారు.
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