జమ్మూకశ్మీర్లో ఎన్కౌంటర్- ఓ ఉగ్రవాది హతం
JK ENCOUNTER : జమ్మూకశ్మీర్లోని కుల్గామ్ జిల్లాలో భద్రతా బలగాలకు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ఓ ఉగ్రవాది హతమవగా మరో ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టాయి.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (PTI)
Published : November 16, 2026 at 2:52 PM IST
జమ్మూకశ్మీర్లోని కుల్గామ్ జిల్లాలో భద్రతా బలగాలకు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ఓ ఉగ్రవాది హతమవగా మరో ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టాయి. ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన ఉగ్రవాదిని లతీఫ్ భట్గా పోలీసులు గుర్తించారు. కుల్గామ్లో గతవారం CRPF పోస్టుపై జరిగిన దాడిలో ముగ్గురు సిబ్బంది గాయపడ్డారు. ఈ దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదుల కోసం భద్రతా బలగాలు గాలింపు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో ఉగ్రవాదులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తించిన ఆర్మీ, CRPF, జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసుల ప్రత్యేక బృందాలు సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని ఉగ్రవాదులు తప్పించుకోకుండా చుట్టుముట్టాయి.