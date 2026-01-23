ETV Bharat / bharat

పారిశుద్ధ్య వృత్తి వదిలి వ్యాపారవేత్తలుగా మహిళలు- అసహ్యంచుకున్నవారి నుంచి ఆహ్వానాలు!

పారిశుద్ధ్య కార్మికులైన 120 మంది మహిళల సాధికారత - రాజస్థాన్​లో స్వయం ఉపాధి పొందుతూ విధి రాతను మార్చుకుంటున్న మహిళలు - ప్రోత్సహిస్తున్న 'సులభ్​ ఇంటర్నేషనల్' సంస్థ

Sanitation Working Women Empowerment
Sanitation Working Women Empowerment (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sanitation Working Women Empowerment : పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఆర్థికంగానే కాకుండా ప్రజల పట్ల వివక్షను ఎదుర్కొంటుంటారు. దీంతో వారి పిల్లలు కూడా చదువుకు దూరమవుతుంటారు. కానీ, రాజస్థాన్​లో ఇలా పారిశుద్ధ్య కార్మికులైన 120 మంది మహిళలు మాత్రం తమ విధి రాతను మార్చుకున్నారు. తమ వృత్తిని వదిలి, స్వయం ఉపాధి చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. ఈ మహిళల పిల్లలూ ఇప్పుడు తమ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకునే మార్గంలో పయనిస్తున్నారు. మరి వారి జీవితాల మార్పునకు కారణాలేంటి? ఏ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారో తెలుసుకుందామా?

అసహ్యంచుకున్నవారే ఆహ్వానిస్తున్నారు!
రాజస్థాన్​లో ఉన్న అల్వార్​ పట్టణానికి చెందిన 120 మంది మహిళలు వారు చేస్తున్న పారిశుద్ధ్య వృత్తిని విడిచి, చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు, జామ్​, ఊరగాయలు, అప్పడాలు, కుట్టు మిషన్​, ఎంబ్రాయిడరీ, బ్యూటీ పార్లర్, జనపనార సంచులు, అలంకరణ వస్తువులు, ఫెల్ట్ వంటి అనేక ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. మొదట, వారు దీని కోసం శిక్షణ పొందారు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వారు వాటిని స్వయంగా తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు. అయితే, గతంలో వారి వృత్తి పట్ల చిన్న చూపు చూసిన వారే, ఇప్పుడు వారి నుంచి వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వారి ఇతర సేవలనూ పొందడమే కాకుండా వారి ఇళ్లకు కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు. అయితే, వీరికి 'సులభ్​ ఇంటర్నేషనల్' సంస్థ ఆధ్వర్యంలోని 'నయీ దిశ సెంటర్' పలు వృత్తుల పట్ల శిక్షణ అందించి, స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు తోడ్పాటు అందించింది.

products made by Alwar Women
వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్న మహిళలు (Etv Bharat)

మా జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు!
ఆ మహిళల్లో ఒకరైన బబితా మాట్లాడుతూ, తాను చాలా సంవత్సరాలు పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేశానని వెల్లడించారు. అయితే 2008 నుంచి తన వృత్తిని వదిలేసినట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంలో సులభ్ ఇంటర్నేషనల్‌లో పనిచేయడం ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. కాగా, పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తున్న రోజుల్లో, తను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, తన పనిని కొనసాగించాల్సి వచ్చేదని తమ గతాన్ని గురించి వెల్లడించారు. కానీ, బిందేశ్వర్ పాఠక్ అల్వార్‌కు వచ్చి సులభ్​ ఇంటర్నేషనల్​ను స్థాపించిన తర్వాత తమ పరిస్థితి మారిపోయిందని ఆమె వివరించారు. స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పుడు ప్రజలు తమతో మాట్లాడటమే కాదు, వారు తయారుచేసే ఉత్పత్తులనూ కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఇది తమ జీవితాల్లో చాలా పెద్ద మార్పు తీసుకొచ్చిందని ఆమె వివరించారు.

Ready to sale Appas
అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచిన అప్పడాలు (Etv Bharat)

పారిశుద్ధ్య కార్మిక వృత్తితో రోజు గడిచేది కాదు
పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు నెలకు కొన్నిసార్లు రూ. 500, మరికొన్నిసార్లు రూ. 800 మాత్రమే వచ్చేదని, దానితో ఇంటి ఖర్చులు కూడా గడపడం కష్టంగా ఉండేదని బబితా చెప్పారు. కానీ నయీ దిశ సెంటర్​లో చేరి ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి, ఆమె జీవనోపాధి కూడా మెరుగుపడుతోందని తెలిపారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా పనిచేసిన మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు అల్వార్ బాగానే అమ్ముడవుతాయన్నారు. తమ ఉత్పత్తులు ఆ ప్రాంతంలోనే కాకుండా, ఖైర్తల్, తిజారా, కోట్‌పుత్లీతో పాటు దిల్లీకి కూడా వెళ్తాయని ఆమె చెప్పారు. తన వ్యాపారంతో ఇద్దరు కుమార్తెల వివాహం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె కుమారుడు ప్రైవేట్​ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.

Pickles and other products made by women
మహిళలు తయారు చేసిన పచళ్లు, ఇతర పదార్థాలు (Etv Bharat)

ప్రజలు అందించే మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని తినాల్సి వచ్చేది
టోంక్‌ ప్రాంతానికి చెందిన సునీత అనే మహిళ మాట్లాడుతూ, "2009లో నేను పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలి పనిని వదిలిపెట్టి, 'నయీ దిశ'లో చేరి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాను. గతంలో చేసిన వృత్తితో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. ఇప్పుడు నా జీవన విధానంలో చాలా మార్పులు సంభవించాయి. మేము కూడా అందరిలా జీవిస్తున్నాం. గతంలో నేను రోజువారీ జీవనం కోసం వేర్వేరు కుటుంబాలపై ఆధారపడేదాన్ని. వారు అందించే మిగిలి పోయి, పాడై పోయిన ఆహారాన్ని అయినా తీసుకోవలసి వచ్చేది" అని ఆమె తన గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కాగా, ఇప్పుడు ఆమె కుమార్తె స్టెనోగ్రాఫర్​గా శిక్షణ పొందుతోంది.

products made by Alwar Women
అల్వార్ మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు (Etv Bharat)

డిజిటల్ అక్షరాస్యతపై పనిచేస్తాం
మహిళా సాధికారతకు సహకరిస్తున్న సులభ్ సంస్థ కార్యనిర్వాహక సమన్వయకర్త నిత్యా పాఠక్ దీనిపై మాట్లాడారు. "డాక్టర్ బిందేశ్వర్ పాఠక్ మానవ మలాన్ని శుభ్రం చేసే పని నుంచి మహిళలను విముక్తి కల్పించి, వారికి జీవితంలో కొత్త ప్రారంభాన్ని ఇచ్చారు. కాలం మారుతున్న కొద్దీ, మహిళలను డిజిటల్ యుగంతో అనుసంధానించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. తద్వారా వారు కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఫోన్‌ల గురించి తెలుసుకుని స్వయంగా అభివృద్ధి చెందగలరు. వారు తమ ఉత్పత్తులను ఆన్‌లైన్‌లో కూడా విక్రయించవచ్చు. అల్వార్‌లో 115 మందికి పైగా మహిళలు 'నయీ దిశ' కేంద్రానికి వచ్చి కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా, టోంక్‌లో సుమారు 100 మంది మహిళలు ఈ సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తూ తమ జీవితాల్లో మార్పు తీసుకువస్తున్నారు అని తెలిపారు.

నారీమణుల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం 'స్వాతి' కృషి- మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు ఏర్పాటు- అవసరమైనవారికి లోన్!

సూది, దారంతో మహిళా సాధికారత- 10వేల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు- స్వశక్తితో విజయం సాధించిన అర్చనా దేవి!

TAGGED:

SULABH INTERNATIONAL ORGANIZATION
FORMER MANUAL SCAVENGERS WOMEN
SANITATION WORKERS EMPOWERMENT
SELF EMPLOYMENT OF WOMEN
WOMEN EMPOWERMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.