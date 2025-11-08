ETV Bharat / bharat

సూది, దారంతో మహిళా సాధికారత- 10వేల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు- స్వశక్తితో విజయం సాధించిన అర్చనా దేవి!

స్వశక్తితో 10వేల మంది వనితల జీవితాల్లో వెలుగులు- సూది, దారంతో మహిళల స్వావలంబనకు అర్చనా దేవి బాటలు- దృఢ సంకల్పంతో ఏదైనా సాధించొచ్చని నిరూపించిన ధీర వనిత

Archana Devi Inspirational Story
Archana Devi Inspirational Story (ETV Bharat)
Published : November 8, 2025 at 6:29 PM IST

Archana Devi Inspirational Story : ఎంత సుదూర ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలవుతుంది. సూది, దారం చేతపట్టి ఒక్క మహిళ సాధించిన సాధికారత, ఇప్పుడు 10వేల మందికిపైగా మహిళల జీవితాలపై వెలుగు రేఖలను ప్రసరింపజేస్తోంది. ప్రభుత్వ సహాయం, బ్యాంకు రుణాలు లభించకున్నా ఆమె స్వశక్తితో ఒక మహిళల సమూహాన్ని సృష్టించారు. వేలాది కుటుంబాలకు ఆర్థిక వెన్నెముకగా మారారు. అర్చనా దేవి స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానంపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి- గట్టి మేల్ తలపెట్టి
'వ్యాపారం చేయాలంటే బ్యాంకు రుణాలు దొరికి తీరాలి. ప్రభుత్వ సహాయం లభిస్తేనే వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు' అనేవి ఒట్టి మాటలు. 'ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్' అని గురజాడ అప్పారావు చెప్పినట్టుగా అర్చనా దేవి ముందుకు సాగారు. ఝార్ఖండ్ రాజధాని నగరం రాంచీ శివార్లలోని హతియా పట్టణ వాస్తవ్యురాలు అర్చన. ఆమె పెళ్లికి ముందు, 1996లో కుట్లు, అల్లికల పని నేర్చుకున్నారు. ఈ పని భవిష్యత్తులో తనతో పాటు వేలాది మంది జీవితాలను మార్చేస్తుందని అర్చన కలలో కూడా ఊహించలేదు.

Archana Devi Inspirational Story
మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు (ETV Bharat)

నైపుణ్యాన్ని ఉపాధి వనరుగా
పెళ్లి తర్వాత, అర్చనా దేవికి ఇంటి బాధ్యతలు పెరిగాయి. దీంతో ఆమె కుట్లు, అల్లికల్లో తనకున్న నైపుణ్యాన్ని ఉపాధి వనరుగా మార్చుకున్నారు. ఆమె రోజంతా ఇంట్లో కూర్చొని సూది, దారంతో వివిధ వస్త్ర ఉత్పత్తులను తయారు చేసేవారు. అవి మార్కెట్‌లో ఈజీగా సేల్ అయ్యేవి. మంచి ధర కూడా లభించేది. కుట్లు, అల్లికల ఉత్పత్తుల తయారీ కోసం అర్చనకు వచ్చే ఆర్డర్ల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగింది. అందుకు అనుగుణంగా వేగంగా ఉత్పత్తులను తయారు చేయాలంటే నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు కాావాలి. మార్కెట్‌ డిమాండ్‌ను గుర్తించిన అర్చన, ఔత్సాహిక మహిళల ఇళ్లకు వెళ్లి మరీ వారికి కుట్లు, అల్లికల పనిని నేర్పించారు. అనంతరం తన ఆర్డర్లలో కొంత భాగాన్ని వారికి షేర్ చేయసాగారు.

Archana Devi Inspirational Story
అల్లికలు నేర్చుకుంటున్న మహిళలు (ETV Bharat)

10వేల మందికిపైగా వనితలకు స్వావలంబన బాట
తోటి మహిళల స్వావలంబన, స్వయం సమృద్ధి కోసం విలువైన సమయాన్ని, సంపాదనలో కొంతభాగాన్ని అర్చన వెచ్చించారు. ఇప్పటిదాకా 10వేల మందికిపైగా వనితలకు ఆమె స్వావలంబన మార్గాన్ని చూపించారు. ఔత్సాహిక మహిళలకు కుట్లు, అల్లికల పనుల్లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఆమె ప్రస్తుతం అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. హిందాల్కో సహా పలు ప్రముఖ సంస్థల ద్వారా పిల్లలు, మహిళలకు ఈ పనులు నేర్పిస్తున్నారు. ఆమె వద్ద ట్రైనింగ్ తీసుకున్న ఎంతోమంది ఇప్పుడు జార్ఖండ్‌లోని ప్రతీ జిల్లాలో సొంత శిక్షణా కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

Archana Devi Inspirational Story
పూల కుండిని తయారు చేస్తున్న మహిళ (ETV Bharat)

వందలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు
అర్చన వద్ద ఈ పనిని నేర్చుకున్న నిషా దేవి తన ఊరిలో సొంత ట్రైనింగ్ సెంటర్‌ను పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు తాను నెలకు రూ.30వేల దాకా సంపాదిస్తున్నానని నిషాదేవి చెప్పింది. కళాశాల విద్యార్థిని జ్యోతి సోని కూడా అర్చనా దేవి వద్ద పని నేర్చుకొని, తన కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఇలాంటి వందలాది ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అర్చనా దేవి వద్ద పనిచేస్తూ కొందరు తమ పిల్లల స్కూలు ఫీజులు కడుతున్నారు. ఇంకొందరు ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారు. మరికొందరు ఇతరులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ సామాజిక మార్పును తీసుకొస్తున్నారు.

Archana Devi Inspirational Story
మహిళలకు అల్లికలను నేర్పిస్తున్న అర్చనా దేవి (ETV Bharat)

లోన్స్ దొరకకపోయినా మున్ముందుకే
హతియా పట్టణంలో అర్చనా దేవి నడుపుతున్న కుట్లు,అల్లికల సెంటర్‌లో బట్టలు కుడుతుంటారు. దీంతోపాటు ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, బీడ్‌ వర్క్, కీ రింగ్స్, టెడ్డీ బేర్లు, మతపరమైన దుస్తులు, ఊయలలు, అలంకరణ దీపాల షాండిలియర్లు, గృహాలంకరణ వస్తువులు, మెత్తలను తయారు చేస్తారు. వీటన్నింటిని చేతితోనే తయారు చేస్తారు. ఈ ఉత్పత్తుల ధరలు రూ.15 నుంచి రూ.2వేల దాకా వివిధ రేంజ్‌లలో ఉంటాయి. ఇక్కడికే రోజూ ఎంతోమంది మహిళలు, పిల్లలు వచ్చి పనిని కూడా నేర్చుకుంటారు. ఈ సెంటర్‌లో తయారయ్యే ఉత్పత్తులను విక్రయించగా వచ్చే లాభాలను అందరూ కలిసి పంచుకుంటారు. అనంతరం అందరూ కలిసి వ్యాపారానికి అవసరమైన పెట్టుబడిని సమకూర్చుకుంటారు. అర్చనా దేవి నడుపుతున్న కుట్లు,అల్లికల సెంటర్‌కు ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా ప్రభుత్వ సహాయం, బ్యాంకు రుణం కూడా ఏదీ లభించలేదు. దరఖాస్తులు చేసినా తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. అయినా నిరాశ చెందకుండా తన సెంటర్‌ను అర్చన మున్ముందుకు తీసుకెళ్తుండటం స్ఫూర్తిదాయకం.

Archana Devi Inspirational Story
పూసలతో మహిళలు తయారు చేసిన గణేశ్ ప్రతిమ (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ సహాయం లభిస్తే చాలా బాగుంటుంది : అర్చనా దేవి
'మా కుట్లు, అల్లికల సెంటర్‌కు కొంచెం ప్రభుత్వ సహాయం లభించినా చాలా బాగుంటుంది. ఆ ఆర్థికసాయంతో మేం పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలను మా సెంటర్‌లో నియమించుకోవచ్చు. వారికి శాశ్వత ఉపాధిని కల్పించే మార్గాలను మేం తెరవగలం. ప్రస్తుతం మేం మా ఉత్పత్తులను సంతలలో విక్రయిస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు ముందస్తు ఆర్డర్లు తీసుకొని, ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నాం. మా వస్తువులను విక్రయించేందుకు ఒక శాశ్వతమైన మార్కెట్ వేదిక ఉంటే బాగుంటుంది. దాని ద్వారా మేం మరింత మహిళలకు పనిని ఇవ్వగలుగుతాం' అని ఝార్ఖండ్‌లోని హతియా పట్టణానికి చెందిన అర్చనా దేవి తెలిపారు.

Archana Devi Inspirational Story
మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు (ETV Bharat)

ఇప్పుడు అర్చనా దేవి పేరు హతియాలోనే కాకుండా ఝార్ఖండ్ అంతటా ప్రజలకు స్ఫూర్తినిస్తోంది. వనరుల కొరతతో నిమిత్తం లేకుండా దృఢ సంకల్పం కలిగిన వ్యక్తిని ఎవ్వరూ ఆపలేరని ఆమె నిరూపించారు. అర్చన నేర్పిన నైపుణ్యాలు వందలాది మంది మహిళల జీవితాలను మార్చాయి. సూది, దారంతో ఆమె అల్లిన ఈ విజయ ప్రస్థానం మహిళా లోకం ఆత్మవిశ్వాసం, సాధికారతలకు చిహ్నంగా మారింది.

