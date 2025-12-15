దిల్లీలో ఎమర్జెన్సీ తరహా పరిస్థితి- అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయిలో కాలుష్యం- 50శాతం ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోం
దేశ రాజధానిని కమ్మేసిన పొగమంచు- 90 ఇండిగో, 29 ఎయిర్ ఇండియా విమాన సర్వీసులు రద్దు- కఠినమైన జీఆర్ఏపీ ‘స్టేజ్-IV’ రూల్స్ అమల్లోకి
Published : December 15, 2025 at 3:44 PM IST
Air Pollution in Delhi : దిల్లీ, పరిసర ప్రాంతాలను వాయు కాలుష్యం వెంటాడుతోంది. చలి పులి భయపెడుతోంది. సోమవారం ఉదయం దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేయడంతో దేశ రాజధానిలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 100కుపైగా విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. వీటిలో 90 ఇండిగో విమాన సర్వీసులు, 29 ఎయిర్ ఇండియా విమాన సర్వీసులు ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని విమాన సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. దట్టమైన పొగమంచు విమాన సర్వీసుల రాకపోకలకు పెనుసవాలుగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో విమానంలోని పైలట్లకు రన్ వే, గగన మార్గం దాదాపు కనిపించదు.
విమాన సర్వీసులు ప్రభావితం కావచ్చు : దిల్లీ విమానాశ్రయం
ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం 11.02 గంటలకు దిల్లీ విమానాశ్రయం ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేసింది. రన్వే విజిబులిటీ కొంత మెరుగుపడుతోందని తెలిపింది. అయినప్పటికీ దిల్లీ నుంచి బయలుదేరాల్సిన కొన్ని విమాన సర్వీసులు ప్రభావితం కావచ్చని వెల్లడించింది. విమాన సర్వీసుల వేళలు, రద్దు సమాచారం కోసం ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా వెబ్సైట్లను చూడాలని ప్రయాణికులను కోరింది. అంతకుముందు దిల్లీ విమానాశ్రయం మరొక ట్వీట్ చేసింది. దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా విమాన సర్వీసులు ప్రస్తుతం సీఏటీ-3 స్థాయి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయని వెల్లడించింది.
ముందుజాగ్రత్త కోసమే పలు సర్వీసులు రద్దు : ఇండిగో
"ఈ ఉదయం దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా దిల్లీలో విమాన సర్వీసులు ప్రభావితం అయ్యాయి. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా మేం పలు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశాం. దీనిపై ప్రయాణికులకు ముందస్తు సమాచారాన్ని అందజేశాం. ప్రయాణికుల భద్రతే మాకు ప్రధానమైంది" అని ఎక్స్ వేదికగా ఇండిగో రెండు వరుస ట్వీట్లు చేసింది.
ఎయిర్ ఇండియా అడ్వైజరీ
ఎయిర్ ఇండియా కూడా ఎక్స్ వేదికగా ప్రయాణికులకు అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. దిల్లీ, ఉత్తర భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా విజిబులిటీ తగ్గిందని తెలిపింది. ప్రతికూల వాతావరణం అనేది విమాన సర్వీసులను ప్రభావితం చేస్తోందని పేర్కొంది. ప్రయాణికులు విమానాశ్రయాలకు వెళ్లే ముందు ఎయిర్ ఇండియా వెబ్సైట్లో తమ విమాన స్థితిని చెక్ చేసుకోవాలని సూచించింది.
గాలి నాణ్యత డౌన్
చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు దిల్లీలో వాయుకాలుష్యం అమాంతం పెరిగిపోతుంది. గాలి నాణ్యత తగ్గిపోతుంది. తాజాగా సోమవారం కూడా అదే జరిగింది. 'గాలి నాణ్యత ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థ' ప్రకారం, దిల్లీలో సోమవారం ఉదయం 6 గంటల సమయానికి గాలి నాణ్యతా సూచీ (ఏక్యూఐ) 457 వద్ద ఉంది. నగరంలోని అక్షరధామ్ ప్రాంతంలో 493, ద్వారకా సెక్టార్-14లో 469 మేరకు ఏక్యూఐ నమోదైంది. వజీర్పూర్, రోహిణి, అశోక్ విహార్లో గత 24 గంటల్లో సగటున 500 ఏక్యూఐ నమోదైంది.
కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రకారం ఏక్యూఐ 101 నుంచి 200 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత మోస్తరుగా ఉందని పరిగణిస్తారు. ఏక్యూఐ 201 నుంచి 300 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'పేలవంగా' ఉందని అర్థం. ఏక్యూఐ 301 నుంచి 400 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'చాలా పేలవంగా' ఉందని అర్థం. ఒకవేళ ఏక్యూఐ 400 దాటితే, గాలి నాణ్యత 'తీవ్రంగా తగ్గిపోయింది' అని భావిస్తారు. ఏక్యూఐ 450 దాటితే గాలి నాణ్యత అతితీవ్రంగా దెబ్బతిందనే నిర్ధారణకు వస్తారు. 500 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏక్యూఐ నమోదైతే చాలా ప్రమాదకర స్థాయిలో గాలి నాణ్యత తగ్గిందని భావిస్తారు. ఈనేపథ్యంలో సోమవారం రోజు దిల్లీలో 23 డిగ్రీల సెల్సీయస్ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత, 8 డిగ్రీల సెల్సీయస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
జీఆర్ఏపీ ‘స్టేజ్-IV’ రూల్స్ అమల్లోకి
సోమవారం ఉదయం దిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (ఏక్యూఐ) 450 దాటడంతో కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అప్రమత్తమైంది. అది వెంటనే 'గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్' (జీఆర్ఏపీ)కు చెందిన స్టేజ్-IV కాలుష్య నియంత్రణ మార్గదర్శకాలను నగరంలో అమల్లోకి తెచ్చింది. దిల్లీతో పాటు జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం (ఎన్సీఆర్)లోనూ ఈ కఠినమైన రూల్స్ను అమలు చేశారు. ఇందులో భాగంగా నిర్మాణ పనులు, భవనాల కూల్చివేత పనులను తాత్కాలికంగా ఆపేశారు. స్టోన్ క్రషర్లు, మైనింగ్ యూనిట్లు, వాటి అనుబంధ రంగాల కార్యకలాపాలను కూడా మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ఎందుకంటే ఆ యూనిట్ల నుంచి సూక్ష్మమైన దుమ్మూధూళి కణాలు గాలిలోకి రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పటికే దిల్లీలో గాలి నాణ్యత తగ్గిపోయినందున, పరిస్థితి మరింత చేజారకుండా చూసేందుకే ఈ కార్యకలాపాలను నిలువరించారు. దిల్లీలోని ప్రధాన రోడ్లపై కార్లు, ట్రాలీలు, నాలుగు చక్రాల వాణిజ్య వాహనాల రాకపోకలపైనా ఆంక్షలను కఠినతరం చేశారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లోని దాదాపు 50 శాతం మంది ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం వర్క్ ఫ్రం హోం ద్వారా పనిచేస్తున్నారు.