దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని క్రూరంగా అణచివేసిన చీకటి కాలం ఎమర్జెన్సీ: ప్రధాని మోదీ
దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించి నేటికి 50 ఏళ్లు పూర్తి- ఆనాటి చీకటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఎమర్జెన్సీ కాలంలో భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు విధించారని ఆరోపణలు
Published : June 25, 2026 at 10:23 AM IST
PM Modi On Emergency : 1975లో దేశంలో విధించిన ఎమర్జెన్సీని రాజ్యాంగంపై జరిపిన ప్రత్యక్ష దాడిగా అభివర్ణించారు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ కాలంలో పౌర స్వేచ్ఛలను నిలిపివేశారని, భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు విధించారని, భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పునాదులైన సంస్థలపై దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు. అలాగే ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షించిన వారికి ఈ సందర్భంగా నివాళులర్పించారు. 'జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి' (ఎమర్జెన్సీ) విధించి 50 ఏళ్లు పూర్తైన నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है, जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
स्वातन्त्र्यात्… pic.twitter.com/hBr3DzrtsR