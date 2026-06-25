ETV Bharat / bharat

దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని క్రూరంగా అణచివేసిన చీకటి కాలం ఎమర్జెన్సీ: ప్రధాని మోదీ

దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించి నేటికి 50 ఏళ్లు పూర్తి- ఆనాటి చీకటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఎమర్జెన్సీ కాలంలో భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు విధించారని ఆరోపణలు

PM Modi On Emergency
Prime Minister Narendra Modi (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On Emergency : 1975లో దేశంలో విధించిన ఎమర్జెన్సీని రాజ్యాంగంపై జరిపిన ప్రత్యక్ష దాడిగా అభివర్ణించారు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ కాలంలో పౌర స్వేచ్ఛలను నిలిపివేశారని, భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు విధించారని, భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పునాదులైన సంస్థలపై దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు. అలాగే ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షించిన వారికి ఈ సందర్భంగా నివాళులర్పించారు. 'జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి' (ఎమర్జెన్సీ) విధించి 50 ఏళ్లు పూర్తైన నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

TAGGED:

INDIA NATIONAL EMERGENCY 1975
RAJNATH SINGH ON EMERGENCY
PM MODI ON CONSTITUTION
INDIRA GANDHI EMERGENCY 1975
PM MODI ON EMERGENCY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.