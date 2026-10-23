అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసం, ముంబయి మేయర్ ఆఫీస్కు బాంబు బెదిరింపులు- అప్రమత్తమైన అధికారులు
ముంబయి మున్సిపల్ కార్పోరేషన్, సీనియర్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసం, గాయకుడు దిల్జిత్ దోసాంజ్ కచేరీ జరిగే ప్రదేశంలో బాంబు దాడులు చేస్తామని దుండగులు శుక్రవారం ఈమెయిల్స్ పంపారు. దీంతో భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తమైంది.
Published : October 23, 2026 at 2:33 PM IST
Bomb Threat Mumbai : మహారాష్ట్ర ముంబయిలోని వివిధ ప్రాంతాలకు బాంబు బెదిరింపులు రావడం కలకలం రేపుతోంది. ముంబయి మున్సిపల్ కార్పోరేషన్తో పాటు, సీనియర్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసం, గాయకుడు దిల్జిత్ దోసాంజ్ కచేరీ జరిగే ప్రదేశంలో బాంబు దాడులు చేస్తామని దుండగులు శుక్రవారం ఈమెయిల్స్ పంపారు. అక్టోబర్ 31, నవంబర్ 27 తేదీల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు జరుపుతామని దుండగులు హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మెయిల్స్ నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది, ఆయా ప్రాంతాల్లో బాంబు స్వ్కాడ్తో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించింది.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం,
డిప్యూటీ మేయర్ సంజయ్ ఘాడీకి పంపిన ఈమెయిల్లో, అక్టోబర్ 31న ఒక పాఠశాలపై గ్రెనేడ్ దాడి చేస్తామని, నవంబర్ 27న మహాలక్ష్మి రేస్ కోర్స్ ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని దుండగులు పేర్కొన్నారు. ఆ ఈమెయిల్లో ఖలిస్థాన్ నేషనల్ ఆర్మీ, బబ్బర్ ఖల్సా అనే సంస్థల పేర్లను పేర్కొన్నారు. "ముంబయి మేయర్ కార్యాలయం మధ్యాహ్నం 3.11 గంటలకు, ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ జల్సా నివాస్ మా లక్ష్యం. 1984 అల్లర్లకు మేం ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం. నవంబర్ 27న మహాలక్ష్మి రేస్ కోర్స్ను పేల్చివేస్తాం" అని మెయిల్లో పేర్కొన్నారు. వాటితో పాటు, గురునానక్ సింగ్, కొంకణ్ షా వాలా, డాక్టర్ గుర్నీర్వర్ సింగ్, ఖాన్ రాజ్దా, ప్రొఫెసర్ గురుకల్ సింగ్, ఖేమ్ కరణ్, గుర్గార్ సింగ్ పేర్లను ప్రస్తావించారు.
BMC Mayor Ritu Tawde’s office received a bomb threat email, marking the third such incident involving the mayor. The email also threatened to blow up three to four schools in Mumbai. Mumbai Police conducted checks at the locations in accordance with standard operating procedures but found nothing suspicious. Police are investigating the matter and trying to trace the sender of the email: Mumbai Police— IANS (@ians_india) October 23, 2026
ఆ ప్రాంతాల్లో టైట్ సెక్యూరిటీ
బాంబు బెదిరింపు నేపథ్యంలో, సదరు సందేశం ఎంతవరకు నిజమో నిర్ధరించేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. మెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకునేందుకు, అలాగే పంపిన వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు భద్రతా సంస్థలు దృష్టి సారించాయని అధికారులు తెలిపారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా, మేయర్ కార్యాలయం, మహాలక్ష్మి రేస్కోర్స్, నగరంలోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు, ఈమెయిల్లో పేర్కొన్న ఇతర ప్రాంతాల వద్ద భద్రతను, నిఘాను గణనీయంగా పెంచనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) ప్రధాన కార్యాలయంలోని మేయర్ కార్యాలయంలో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించగా, ఎటువంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు లభించలేదని అధికారులు తెలిపారు.
STORY | Bomb threat note found in Kolkata airport toilet triggers search; no flight disruption A handwritten note on tissue paper warning of a bomb at a boarding gate was found in a toilet at Netaji Subhas Chandra Bose International Airport on Friday morning, sending security officials into a tizzy and prompting an extensive search of the premises, officials said. READ: https://t.co/7lWxWOgXr2— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
కోల్కతాలోని విమానాశ్రయానికి బాంబు బెదిరింపు
ఇదిలా ఉండగా, బంగాల్, దిల్లీలో కూడా కొన్ని చోట్ల శుక్రవారం ఉదయం బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. కోల్కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని బోర్డింగ్ గేట్ వద్ద బాంబ్ పెట్టినట్లు టిష్యూ పేపర్పై రాసి ఉండటాన్ని టాయ్లెట్ సిబ్బంది గుర్తించింది. వెంటనే భద్రతా సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఎయిర్పోర్టు అంతటా క్షణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. సమీపంలోని సీసీఫుటేజీలను పరిశీలించినట్లు తెలిపారు. విమానాశ్రయం అంతటా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసినప్పటికీ, విమాన కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదని విమానాశ్రయ అధికారి చెప్పారు. బాంబ్ స్క్వాడ్, సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బందితో కలిసి విమానాశ్రయం అంతటా విస్తృత గాలింపు చేపట్టడంతో, బోర్డింగ్ గేట్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయించినట్లు పేర్కొన్నారు.
దిల్లీలోని పాఠశాలలకు బెదిరింపులు
దిల్లీలోని మూడు పాఠశాలలకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చినట్లు అధికారులు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, లోడి ఎస్టేట్లోని సర్దార్ పటేల్ విద్యాలయం, రోహిణిలోని వెంకటేశ్వర్ గ్లోబల్ స్కూల్, మయూర్ విహార్లోని సల్వాన్ పబ్లిక్ స్కూల్కు బెదిరింపు ఈమెయిల్లు అందాయి. సమాచారం అందిన వెంటనే బాంబ్ స్వ్కాడ్, డాగ్ స్వ్కాడ్, అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసు సిబ్బంది ప్రాంగణాల్లో సోదాలు నిర్వహించాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని చెప్పారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రాంగణాలను ఖాళీ చేయించారని దిల్లీ ఫైర్ సర్వీస్ తెలిపింది.
STORY | Three Delhi schools receive bomb threat emails; search underway Three schools in Delhi allegedly received bomb threat emails on Friday morning, prompting authorities to launch search operations, officials said. READ: https://t.co/67T3fTf0tq https://t.co/tii7bvzpNu— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
'పాండి' మంచి మనసు- అనాథ మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- 'ఫ్రీ'గా అంబులెన్స్ సేవలు
విభజన శక్తులపై ఐక్యంగా పోరాడాలి- వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా అడుగులు వేయాలి : ప్రధాని మోదీ