ఏనుగుల బీభత్సం- ఒక్క రాత్రిలో ఆరుగురు మృతి- 6రోజుల్లో 15 మంది మరణం
ఆరు రోజుల్లోనే ఏకంగా 15 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన ప్రజలు
Published : January 7, 2026 at 4:05 PM IST
Elephant rampage in West Singhbhum : ఝార్ఖండ్ పశ్చిమ సింగభూమ్ జిల్లాలో ఎనుగులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. రోజురోజుకు గ్రామాలపై తిరగబడుతున్న ఘటనలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. గత ఆరు రోజుల్లోనే ఏకంగా 15 మందికి పైగా మరణించారు. తాజాగా జెటాయ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక్క రోజే ఇద్దరు చిన్నారులు సహా ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
జనవరి 6న బబారియా గ్రామంలో ఎనుగు చేసిన దాడిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మరణించారు. ఒక కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఇంటి బయట నిద్రపోగా రాత్రి 10 గంటల సమయంలో ఒక ఏనుగు అకస్మాత్తుగా వారి దాడి చేసింది. ఈ దాడి నుంచి ఒక చిన్నారి బయటపడగా మిగిలిన నలుగురు మరణించారు. పక్కింటి వ్యక్తి కుడా ఏనుగు దాడిలో మరణించారు. హటగమారియా ప్రాంతంలో జరిగిన మరో ఘటనలో ఒక గ్రామస్థుడు మరణించాడు. మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు.
ఏనుగుల దాడిపై సమాచారం అందుకున్న అటవీ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఏనుగులు సంచరించే ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామాల ప్రజలు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. మరణించిన కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపిన అధికారులు, పరిహారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఏనుగుల దాడిలో మరణించిన వారిని బబారియా గ్రామానికి చెందిన సంతాన్ మేరాల్, అతడి భార్య జోంకో కుయి, ఇద్దరు పిల్లలుగా గుర్తించారు. మరొక వ్యక్తిని మోగ్డా లగురిగా అధికారులు గుర్తించారు.
ఏనుగుల దాడి ఘటనపై జిల్లా అటవీ అధికారి ఆదిత్య నారాయణ్ స్పందించారు. ఆరుబయట నిద్రపోకూడదని అనేక సార్లు అవగాహన కల్పించినా, కొందరు అలాగే పడుకుంటున్నారని అన్నారు. అందువల్లే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఏనుగులు సంచరించే ప్రాంతాల్లో అటవీ శాఖ బృందాలు పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాయని వివరించారు. డ్రోన్లు సహా ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ఏనుగుల కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే, ఏనుగులు చాలా వేగంగా సంచరించే ప్రాంతాలను మారుస్తున్నాయని, వీటిని కనిపెట్టడమే ప్రధాన సవాల్గా మారిందన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏనుగులను నియంత్రించేందుకు బంగాల్ నుంచి ప్రత్యేక బృందాలను పిలిపించినట్లు వివరించారు. వీరితోపాటు వంతారా వైల్లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సంస్థను సంప్రదించామని చెప్పారు.